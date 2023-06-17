https://ria.ru/20230617/zhurnalisty-1878868215.html

Застрявшие в Польше журналисты из ЮАР не поедут в Россию, сообщила репортер

Застрявшие в Польше журналисты из ЮАР не поедут в Россию, сообщила репортер - РИА Новости, 17.06.2023

Застрявшие в Польше журналисты из ЮАР не поедут в Россию, сообщила репортер

Члены охраны президента ЮАР Сирила Рамафосы и журналисты, ранее на сутки застрявшие в аэропорту Варшавы, не получили "доступ в воздушное пространство Венгрии" и РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:18

2023-06-17T13:18

2023-06-17T13:22

в мире

юар

варшава

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сирил рамафоса

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Члены охраны президента ЮАР Сирила Рамафосы и журналисты, ранее на сутки застрявшие в аэропорту Варшавы, не получили "доступ в воздушное пространство Венгрии" и не поедут в РФ, куда с мирной миссией направляется Рамафоса, сообщила одна из репортеров в делегации Куинен Масуаби в Twitter. "Наше правительство не смогло обеспечить доступ в воздушное пространство Венгрии. Поэтому члены подразделения охраны президента вместе с журналистами не поедут в Россию", - написала репортер. Телеканал News24 сообщил, что они вернутся в ЮАР. Резонансный инцидент в Варшаве произошел в четверг: охранники президента ЮАР Сирила Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев, а также журналисты на сутки застряли в аэропорту. Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию. Польская погранстража утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, так как не имела разрешения на ввоз оружия. При этом погранстража не упоминает в своем сообщении журналистов. Они пожаловались, что их тоже не выпустили из самолета в аэропорту Варшавы, тогда как южноафриканский лидер уже прибыл на Украину в рамках африканской мирной миссии. Сотрудники СМИ вместо освещения поездки провели ночь в самолете без возможности принять душ и почистить зубы, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA. Как сообщило издание TimesLIVE, глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в попытке сорвать мирную миссию президента Рамафосы и заявил, что жизнь президента была "подвергнута опасности".

https://ria.ru/20230617/varshava-1878844409.html

https://ria.ru/20230616/uregulirovanie-1878793429.html

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в мире, юар, варшава, польша, сирил рамафоса, россия