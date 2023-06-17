Рейтинг@Mail.ru
Застрявшие в Польше журналисты из ЮАР не поедут в Россию, сообщила репортер - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 17.06.2023 (обновлено: 13:22 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/zhurnalisty-1878868215.html
Застрявшие в Польше журналисты из ЮАР не поедут в Россию, сообщила репортер
Застрявшие в Польше журналисты из ЮАР не поедут в Россию, сообщила репортер - РИА Новости, 17.06.2023
Застрявшие в Польше журналисты из ЮАР не поедут в Россию, сообщила репортер
Члены охраны президента ЮАР Сирила Рамафосы и журналисты, ранее на сутки застрявшие в аэропорту Варшавы, не получили "доступ в воздушное пространство Венгрии" и РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:18
2023-06-17T13:22
в мире
юар
варшава
польша
сирил рамафоса
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Члены охраны президента ЮАР Сирила Рамафосы и журналисты, ранее на сутки застрявшие в аэропорту Варшавы, не получили "доступ в воздушное пространство Венгрии" и не поедут в РФ, куда с мирной миссией направляется Рамафоса, сообщила одна из репортеров в делегации Куинен Масуаби в Twitter. "Наше правительство не смогло обеспечить доступ в воздушное пространство Венгрии. Поэтому члены подразделения охраны президента вместе с журналистами не поедут в Россию", - написала репортер. Телеканал News24 сообщил, что они вернутся в ЮАР. Резонансный инцидент в Варшаве произошел в четверг: охранники президента ЮАР Сирила Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев, а также журналисты на сутки застряли в аэропорту. Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию. Польская погранстража утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, так как не имела разрешения на ввоз оружия. При этом погранстража не упоминает в своем сообщении журналистов. Они пожаловались, что их тоже не выпустили из самолета в аэропорту Варшавы, тогда как южноафриканский лидер уже прибыл на Украину в рамках африканской мирной миссии. Сотрудники СМИ вместо освещения поездки провели ночь в самолете без возможности принять душ и почистить зубы, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA. Как сообщило издание TimesLIVE, глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в попытке сорвать мирную миссию президента Рамафосы и заявил, что жизнь президента была "подвергнута опасности".
https://ria.ru/20230617/varshava-1878844409.html
https://ria.ru/20230616/uregulirovanie-1878793429.html
юар
варшава
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, варшава, польша, сирил рамафоса, россия
В мире, ЮАР, Варшава, Польша, Сирил Рамафоса, Россия
Застрявшие в Польше журналисты из ЮАР не поедут в Россию, сообщила репортер

Репортер Масуаби: застрявшие в Польше журналисты и охрана лидера ЮАР не поедут в Россию

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Члены охраны президента ЮАР Сирила Рамафосы и журналисты, ранее на сутки застрявшие в аэропорту Варшавы, не получили "доступ в воздушное пространство Венгрии" и не поедут в РФ, куда с мирной миссией направляется Рамафоса, сообщила одна из репортеров в делегации Куинен Масуаби в Twitter.
«
"Наше правительство не смогло обеспечить доступ в воздушное пространство Венгрии. Поэтому члены подразделения охраны президента вместе с журналистами не поедут в Россию", - написала репортер.
Фотография, опубликованная журналистом Питером Дю Туа
"Чистилище". Журналист из ЮАР рассказал о застрявшем в Варшаве самолете
Вчера, 09:47
Телеканал News24 сообщил, что они вернутся в ЮАР.
Резонансный инцидент в Варшаве произошел в четверг: охранники президента ЮАР Сирила Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев, а также журналисты на сутки застряли в аэропорту. Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию.
Польская погранстража утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, так как не имела разрешения на ввоз оружия. При этом погранстража не упоминает в своем сообщении журналистов. Они пожаловались, что их тоже не выпустили из самолета в аэропорту Варшавы, тогда как южноафриканский лидер уже прибыл на Украину в рамках африканской мирной миссии.
Сотрудники СМИ вместо освещения поездки провели ночь в самолете без возможности принять душ и почистить зубы, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA.
Как сообщило издание TimesLIVE, глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в попытке сорвать мирную миссию президента Рамафосы и заявил, что жизнь президента была "подвергнута опасности".
Президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Украины Владимир Зеленский и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время пресс-конференции после переговоров в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Источник: африканские лидеры выдвинули Киеву предложения по урегулированию
16 июня, 20:54
 
В миреЮАРВаршаваПольшаСирил РамафосаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала