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Репортер рассказала о ситуации с журналистами с застрявшего в Варшаве рейса - РИА Новости, 17.06.2023
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12:56 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/zhurnalisty-1878863834.html
Репортер рассказала о ситуации с журналистами с застрявшего в Варшаве рейса
Репортер рассказала о ситуации с журналистами с застрявшего в Варшаве рейса - РИА Новости, 17.06.2023
Репортер рассказала о ситуации с журналистами с застрявшего в Варшаве рейса
Журналисты с застрявшего в Варшаве рейса, после того как им разрешили покинуть борт самолета, были вынуждены провести ночь в отеле без багажа, сообщила репортер РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T12:56
2023-06-17T12:56
в мире
варшава
юар
польша
сирил рамафоса
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Журналисты с застрявшего в Варшаве рейса, после того как им разрешили покинуть борт самолета, были вынуждены провести ночь в отеле без багажа, сообщила репортер Аманда Хоза в Twitter. "Мы провели ночь в отеле в Варшаве, в Польше, без багажа из-за этой безвыходной ситуации. Вся поездка была омрачена этим логистическим кошмаром", - написала она. Резонансный инцидент в Варшаве произошел в четверг: охранники президента ЮАР Сирила Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев, а также журналисты на сутки застряли в аэропорту. Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию. Польская погранстража утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, так как не имела разрешения на ввоз оружия. При этом погранстража не упоминает в своем сообщении журналистов. Они пожаловались, что их тоже не выпустили из самолета в аэропорту Варшавы, тогда как южноафриканский лидер уже прибыл на Украину в рамках африканской мирной миссии. Сотрудники СМИ вместо освещения поездки провели ночь в самолете без возможности принять душ и почистить зубы, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA. Как сообщило издание TimesLIVE, глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в попытке сорвать мирную миссию президента Рамафосы и заявил, что жизнь президента была "подвергнута опасности".
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в мире, варшава, юар, польша, сирил рамафоса
В мире, Варшава, ЮАР, Польша, Сирил Рамафоса
Репортер рассказала о ситуации с журналистами с застрявшего в Варшаве рейса

Репортер Хоза: журналисты с застрявшего в Варшаве рейса провели ночь в отеле без багажа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Журналисты с застрявшего в Варшаве рейса, после того как им разрешили покинуть борт самолета, были вынуждены провести ночь в отеле без багажа, сообщила репортер Аманда Хоза в Twitter.
«
"Мы провели ночь в отеле в Варшаве, в Польше, без багажа из-за этой безвыходной ситуации. Вся поездка была омрачена этим логистическим кошмаром", - написала она.
Резонансный инцидент в Варшаве произошел в четверг: охранники президента ЮАР Сирила Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев, а также журналисты на сутки застряли в аэропорту. Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию.
Польская погранстража утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, так как не имела разрешения на ввоз оружия. При этом погранстража не упоминает в своем сообщении журналистов. Они пожаловались, что их тоже не выпустили из самолета в аэропорту Варшавы, тогда как южноафриканский лидер уже прибыл на Украину в рамках африканской мирной миссии.
Сотрудники СМИ вместо освещения поездки провели ночь в самолете без возможности принять душ и почистить зубы, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA.
Как сообщило издание TimesLIVE, глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в попытке сорвать мирную миссию президента Рамафосы и заявил, что жизнь президента была "подвергнута опасности".
Фотография, опубликованная журналистом Питером Дю Туа
"Чистилище". Журналист из ЮАР рассказал о застрявшем в Варшаве самолете
Вчера, 09:47
 
В миреВаршаваЮАРПольшаСирил Рамафоса
 
 
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