Репортер рассказала о ситуации с журналистами с застрявшего в Варшаве рейса
Репортер Хоза: журналисты с застрявшего в Варшаве рейса провели ночь в отеле без багажа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Журналисты с застрявшего в Варшаве рейса, после того как им разрешили покинуть борт самолета, были вынуждены провести ночь в отеле без багажа, сообщила репортер Аманда Хоза в Twitter.
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"Мы провели ночь в отеле в Варшаве, в Польше, без багажа из-за этой безвыходной ситуации. Вся поездка была омрачена этим логистическим кошмаром", - написала она.
Резонансный инцидент в Варшаве произошел в четверг: охранники президента ЮАР Сирила Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев, а также журналисты на сутки застряли в аэропорту. Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию.
Польская погранстража утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, так как не имела разрешения на ввоз оружия. При этом погранстража не упоминает в своем сообщении журналистов. Они пожаловались, что их тоже не выпустили из самолета в аэропорту Варшавы, тогда как южноафриканский лидер уже прибыл на Украину в рамках африканской мирной миссии.
Сотрудники СМИ вместо освещения поездки провели ночь в самолете без возможности принять душ и почистить зубы, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA.
Как сообщило издание TimesLIVE, глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в попытке сорвать мирную миссию президента Рамафосы и заявил, что жизнь президента была "подвергнута опасности".