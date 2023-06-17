https://ria.ru/20230617/zhurnalisty-1878863834.html

Репортер рассказала о ситуации с журналистами с застрявшего в Варшаве рейса

Репортер рассказала о ситуации с журналистами с застрявшего в Варшаве рейса - РИА Новости, 17.06.2023

Репортер рассказала о ситуации с журналистами с застрявшего в Варшаве рейса

Журналисты с застрявшего в Варшаве рейса, после того как им разрешили покинуть борт самолета, были вынуждены провести ночь в отеле без багажа, сообщила репортер РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T12:56

2023-06-17T12:56

2023-06-17T12:56

в мире

варшава

юар

польша

сирил рамафоса

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Журналисты с застрявшего в Варшаве рейса, после того как им разрешили покинуть борт самолета, были вынуждены провести ночь в отеле без багажа, сообщила репортер Аманда Хоза в Twitter. "Мы провели ночь в отеле в Варшаве, в Польше, без багажа из-за этой безвыходной ситуации. Вся поездка была омрачена этим логистическим кошмаром", - написала она. Резонансный инцидент в Варшаве произошел в четверг: охранники президента ЮАР Сирила Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев, а также журналисты на сутки застряли в аэропорту. Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию. Польская погранстража утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, так как не имела разрешения на ввоз оружия. При этом погранстража не упоминает в своем сообщении журналистов. Они пожаловались, что их тоже не выпустили из самолета в аэропорту Варшавы, тогда как южноафриканский лидер уже прибыл на Украину в рамках африканской мирной миссии. Сотрудники СМИ вместо освещения поездки провели ночь в самолете без возможности принять душ и почистить зубы, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA. Как сообщило издание TimesLIVE, глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в попытке сорвать мирную миссию президента Рамафосы и заявил, что жизнь президента была "подвергнута опасности".

https://ria.ru/20230617/varshava-1878844409.html

варшава

юар

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в мире, варшава, юар, польша, сирил рамафоса