https://ria.ru/20230617/zaporozhe-1878851875.html

Российские войска нанесли удары по целям ВСУ в городе Запорожье

Российские войска нанесли удары по целям ВСУ в городе Запорожье - РИА Новости, 17.06.2023

Российские войска нанесли удары по целям ВСУ в городе Запорожье

Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучали взрывы, нанесены удары по военным целям, сообщил в Telegram-канале глава запорожского... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:07

2023-06-17T11:07

2023-06-17T11:07

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучали взрывы, нанесены удары по военным целям, сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения" Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня, начиная с 04:00, во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучали две серии взрывов. Целями ударов русской армии стали военные объекты и объекты инфраструктуры, используемые для ведения боевых действий", - написал Рогов. По его словам, по предварительным данным, есть попадания. Он добавил, что украинские войска в ночь на субботу усилили наступление на запорожском направлении, кидая в бой новые резервы, российские войска держат оборону, уничтожая противника. "Начиная с 03:00, боевики ВСУ резко повысили активность наступательных действий. Начались атака за атакой (на данный момент уже не менее трёх). Противник кидает в бой новые резервы", - сообщил Рогов. Кроме 128-й бригады на линии боевого соприкосновения появились новые силы врага, отметил он. "Наши ребята держат оборону, уничтожая нацистов", - заявил он. На встрече с военкорами 13 июня президент России сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230617/aviatsiya-1878825324.html

https://ria.ru/20230615/udar-1878329084.html

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запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины