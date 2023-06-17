Российские войска нанесли удары по целям ВСУ в городе Запорожье
Рогов: во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучали взрывы
Российские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучали взрывы, нанесены удары по военным целям, сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения" Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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"Сегодня, начиная с 04:00, во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучали две серии взрывов. Целями ударов русской армии стали военные объекты и объекты инфраструктуры, используемые для ведения боевых действий", - написал Рогов.
По его словам, по предварительным данным, есть попадания.
Он добавил, что украинские войска в ночь на субботу усилили наступление на запорожском направлении, кидая в бой новые резервы, российские войска держат оборону, уничтожая противника.
"Начиная с 03:00, боевики ВСУ резко повысили активность наступательных действий. Начались атака за атакой (на данный момент уже не менее трёх). Противник кидает в бой новые резервы", - сообщил Рогов.
Кроме 128-й бригады на линии боевого соприкосновения появились новые силы врага, отметил он.
"Наши ребята держат оборону, уничтожая нацистов", - заявил он.
На встрече с военкорами 13 июня президент России сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.