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В Россию из Ирака экстрадировали пособницу террористов ИГ*

В Россию из Ирака экстрадировали пособницу террористов ИГ* - РИА Новости, 17.06.2023

В Россию из Ирака экстрадировали пособницу террористов ИГ*

Обвиняемая в помощи боевикам ИГИЛ* в течение почти семи лет экстрадирована в РФ из Ирака, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T16:51

2023-06-17T16:51

2023-06-17T16:51

россия

сирия

ирак

ирина волк

исламское государство

интерпол

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обвиняемая в помощи боевикам ИГИЛ* в течение почти семи лет экстрадирована в РФ из Ирака, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из республики Ирак экстрадирована Лейла Гатагажева. В нашей стране она обвиняется в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", - сказала Волк. Она добавила, что по предварительным данным, в октябре 2016 года Лейла Гатагажева приехала в Сирию, где добровольно вступила в ряды боевиков. Гатагажева помогала раненым террористам, занималась стиркой и ремонтом их формы, готовила пищу, а также на собственные деньги обеспечивала их оружием. На основании запроса управления МВД по Ингушетии фигурантка была объявлена в международный розыск и задержана на территории Ирака. "Сегодня в аэропорту города Багдада она передана представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - подытожила Волк.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230605/lavrov-1876334554.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сирия, ирак, ирина волк, исламское государство, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия