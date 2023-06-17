https://ria.ru/20230617/vydacha-1878901097.html
В Россию из Ирака экстрадировали пособницу террористов ИГ*
В Россию из Ирака экстрадировали пособницу террористов ИГ* - РИА Новости, 17.06.2023
В Россию из Ирака экстрадировали пособницу террористов ИГ*
Обвиняемая в помощи боевикам ИГИЛ* в течение почти семи лет экстрадирована в РФ из Ирака, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T16:51
2023-06-17T16:51
2023-06-17T16:51
россия
сирия
ирак
ирина волк
исламское государство
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обвиняемая в помощи боевикам ИГИЛ* в течение почти семи лет экстрадирована в РФ из Ирака, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из республики Ирак экстрадирована Лейла Гатагажева. В нашей стране она обвиняется в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", - сказала Волк. Она добавила, что по предварительным данным, в октябре 2016 года Лейла Гатагажева приехала в Сирию, где добровольно вступила в ряды боевиков. Гатагажева помогала раненым террористам, занималась стиркой и ремонтом их формы, готовила пищу, а также на собственные деньги обеспечивала их оружием. На основании запроса управления МВД по Ингушетии фигурантка была объявлена в международный розыск и задержана на территории Ирака. "Сегодня в аэропорту города Багдада она передана представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - подытожила Волк.*Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, ирак, ирина волк, исламское государство, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Россия, Сирия, Ирак, Ирина Волк, Исламское государство, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
В Россию из Ирака экстрадировали пособницу террористов ИГ*
В Россию из Ирака экстрадировали обвиняемую в помощи боевикам ИГ в течение почти семи лет