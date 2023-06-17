Рейтинг@Mail.ru
В Россию из Ирака экстрадировали пособницу террористов ИГ* - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/vydacha-1878901097.html
В Россию из Ирака экстрадировали пособницу террористов ИГ*
В Россию из Ирака экстрадировали пособницу террористов ИГ* - РИА Новости, 17.06.2023
В Россию из Ирака экстрадировали пособницу террористов ИГ*
Обвиняемая в помощи боевикам ИГИЛ* в течение почти семи лет экстрадирована в РФ из Ирака, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T16:51
2023-06-17T16:51
россия
сирия
ирак
ирина волк
исламское государство
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обвиняемая в помощи боевикам ИГИЛ* в течение почти семи лет экстрадирована в РФ из Ирака, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из республики Ирак экстрадирована Лейла Гатагажева. В нашей стране она обвиняется в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", - сказала Волк. Она добавила, что по предварительным данным, в октябре 2016 года Лейла Гатагажева приехала в Сирию, где добровольно вступила в ряды боевиков. Гатагажева помогала раненым террористам, занималась стиркой и ремонтом их формы, готовила пищу, а также на собственные деньги обеспечивала их оружием. На основании запроса управления МВД по Ингушетии фигурантка была объявлена в международный розыск и задержана на территории Ирака. "Сегодня в аэропорту города Багдада она передана представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - подытожила Волк.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230605/lavrov-1876334554.html
россия
сирия
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, ирак, ирина волк, исламское государство, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Россия, Сирия, Ирак, Ирина Волк, Исламское государство, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
В Россию из Ирака экстрадировали пособницу террористов ИГ*

В Россию из Ирака экстрадировали обвиняемую в помощи боевикам ИГ в течение почти семи лет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обвиняемая в помощи боевикам ИГИЛ* в течение почти семи лет экстрадирована в РФ из Ирака, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из республики Ирак экстрадирована Лейла Гатагажева. В нашей стране она обвиняется в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", - сказала Волк.
Она добавила, что по предварительным данным, в октябре 2016 года Лейла Гатагажева приехала в Сирию, где добровольно вступила в ряды боевиков. Гатагажева помогала раненым террористам, занималась стиркой и ремонтом их формы, готовила пищу, а также на собственные деньги обеспечивала их оружием.
На основании запроса управления МВД по Ингушетии фигурантка была объявлена в международный розыск и задержана на территории Ирака.
"Сегодня в аэропорту города Багдада она передана представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - подытожила Волк.
*Запрещенная в России террористическая организация
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
США активно поддерживают ИГ* и "Аль-Каиду"*, заявил Лавров
5 июня, 23:38
 
РоссияСирияИракИрина ВолкИсламское государствоИнтерполФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала