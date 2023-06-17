В Минобрнауки назвали сроки интеграции вузов новых регионов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Основной этап интеграции вузов новых регионов России в российское образовательное пространство должен завершиться в 2023 года, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "Ну, а дальше перерабатываются программы образовательные под те стандарты, которые существуют у нас, и будем надеяться, что в 2023 году первый основной этап интеграции, он завершится", - сказал Фальков.Министр отметил, что в 2023 году также состоится первая приемная кампания по общероссийским правилам в вузах новых регионов, им также выделены бюджетные места. "Самая главная задача сегодня в отношении вузов, которые расположены на территории новых регионов, вузов и научных организаций, это, конечно, интегрироваться в научно-образовательное пространство России. Надо понимать, что там многие базовые вещи, которые здесь даже мы не замечаем, я имею в виду требования стандартам образовательным, учебные программы, отношения с преподавателями, порядок поступления, они здесь годами уже вошли в привычку, стали обычной практикой", - подчеркнул Фальков. Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Основной этап интеграции вузов новых регионов России в российское образовательное пространство должен завершиться в 2023 года, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
"Ну, а дальше перерабатываются программы образовательные под те стандарты, которые существуют у нас, и будем надеяться, что в 2023 году первый основной этап интеграции, он завершится", - сказал Фальков.
Министр отметил, что в 2023 году также состоится первая приемная кампания по общероссийским правилам в вузах новых регионов, им также выделены бюджетные места.
"Самая главная задача сегодня в отношении вузов, которые расположены на территории новых регионов, вузов и научных организаций, это, конечно, интегрироваться в научно-образовательное пространство России. Надо понимать, что там многие базовые вещи, которые здесь даже мы не замечаем, я имею в виду требования стандартам образовательным, учебные программы, отношения с преподавателями, порядок поступления, они здесь годами уже вошли в привычку, стали обычной практикой", - подчеркнул Фальков.
Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.
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