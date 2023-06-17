Венесуэла стремится сотрудничать с Россией в сфере морского транспорта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Венесуэла хочет укрепить сотрудничество с Россией в сфере морского транспорта и наладить сообщение с портом Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава венесуэльского минтранса Рамон Селестино Веласкес Арагуаян. "В судоходной сфере мы каждый день укрепляем наши отношения, потому что идея заключается в том, чтобы установить, как мы это сделали в сфере авиатранспорта между Москвой и Каракасом, сообщение между портами Санкт-Петербурга и Каракаса", - сказал министр. По его мнению, эта мера была бы на пользу как пассажирскому, так и грузовому сообщению. "Все, что позволяет обеспечивать торговый обмен между Россией и Венесуэлой, мы будем делать", - добавил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Венесуэла хочет укрепить сотрудничество с Россией в сфере морского транспорта и наладить сообщение с портом Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава венесуэльского минтранса Рамон Селестино Веласкес Арагуаян.
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"В судоходной сфере мы каждый день укрепляем наши отношения, потому что идея заключается в том, чтобы установить, как мы это сделали в сфере авиатранспорта между Москвой и Каракасом, сообщение между портами Санкт-Петербурга и Каракаса", - сказал министр.
По его мнению, эта мера была бы на пользу как пассажирскому, так и грузовому сообщению.
"Все, что позволяет обеспечивать торговый обмен между Россией и Венесуэлой, мы будем делать", - добавил министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.
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