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Венесуэла стремится сотрудничать с Россией в сфере морского транспорта

Венесуэла стремится сотрудничать с Россией в сфере морского транспорта - РИА Новости, 17.06.2023

Венесуэла стремится сотрудничать с Россией в сфере морского транспорта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Венесуэла хочет укрепить сотрудничество с Россией в сфере морского транспорта и наладить сообщение с портом... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T01:49

2023-06-17T01:49

2023-06-17T01:49

пмэф-2023

венесуэла

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Венесуэла хочет укрепить сотрудничество с Россией в сфере морского транспорта и наладить сообщение с портом Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава венесуэльского минтранса Рамон Селестино Веласкес Арагуаян. "В судоходной сфере мы каждый день укрепляем наши отношения, потому что идея заключается в том, чтобы установить, как мы это сделали в сфере авиатранспорта между Москвой и Каракасом, сообщение между портами Санкт-Петербурга и Каракаса", - сказал министр. По его мнению, эта мера была бы на пользу как пассажирскому, так и грузовому сообщению. "Все, что позволяет обеспечивать торговый обмен между Россией и Венесуэлой, мы будем делать", - добавил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

венесуэла

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венесуэла, россия, санкт-петербург, в мире