https://ria.ru/20230617/unichtozhenie-1878852332.html

Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям

Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям - РИА Новости, 17.06.2023

Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям

Министерство обороны РФ показало уничтожение опорного пункта Украины с помощью FPV-дронов, несущих гранаты от РПГ-7. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:12

2023-06-17T11:12

2023-06-17T11:20

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало уничтожение опорного пункта Украины с помощью FPV-дронов, несущих гранаты от РПГ-7. На кадрах показано, как несколько мини-квадрокоптеров атакуют позиции войск Украины. Результаты их попадания по украинским окопам фиксирует разведывательный дрон. Как уточнили в Минобороны, российские дроны работают на южно-донецком направлении. "Операторы БПЛА подразделения ВС РФ обнаружили опорный пункт с боевиками ВСУ со стрелковым вооружением и противотанковыми средствами поражения. По боевикам был применен БПЛА квадрокоптерного типа. В результате удара украинские националисты и вооружение были уничтожены", - сообщили в министерстве. FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находился в его кокпите.

https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878825616.html

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Уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов Уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов 2023-06-17T11:12 true PT0M28S

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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)