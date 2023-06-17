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Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям - РИА Новости, 17.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 17.06.2023 (обновлено: 11:20 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/unichtozhenie-1878852332.html
Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям
Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям - РИА Новости, 17.06.2023
Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям
Министерство обороны РФ показало уничтожение опорного пункта Украины с помощью FPV-дронов, несущих гранаты от РПГ-7. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T11:12
2023-06-17T11:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало уничтожение опорного пункта Украины с помощью FPV-дронов, несущих гранаты от РПГ-7. На кадрах показано, как несколько мини-квадрокоптеров атакуют позиции войск Украины. Результаты их попадания по украинским окопам фиксирует разведывательный дрон. Как уточнили в Минобороны, российские дроны работают на южно-донецком направлении. "Операторы БПЛА подразделения ВС РФ обнаружили опорный пункт с боевиками ВСУ со стрелковым вооружением и противотанковыми средствами поражения. По боевикам был применен БПЛА квадрокоптерного типа. В результате удара украинские националисты и вооружение были уничтожены", - сообщили в министерстве. FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находился в его кокпите.
https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878825616.html
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Уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов
Уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов
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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям

Минобороны показало уничтожение опорного пункта Украины с помощью FPV-дронов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало уничтожение опорного пункта Украины с помощью FPV-дронов, несущих гранаты от РПГ-7.
На кадрах показано, как несколько мини-квадрокоптеров атакуют позиции войск Украины. Результаты их попадания по украинским окопам фиксирует разведывательный дрон.
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Вчера, 05:17
Как уточнили в Минобороны, российские дроны работают на южно-донецком направлении.
"Операторы БПЛА подразделения ВС РФ обнаружили опорный пункт с боевиками ВСУ со стрелковым вооружением и противотанковыми средствами поражения. По боевикам был применен БПЛА квадрокоптерного типа. В результате удара украинские националисты и вооружение были уничтожены", - сообщили в министерстве.
FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находился в его кокпите.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 июня, 12:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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