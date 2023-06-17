https://ria.ru/20230617/stavka-1878848612.html

Глава комитета ГД надеется на сохранение ключевой ставки на текущем уровне

Глава комитета ГД надеется на сохранение ключевой ставки на текущем уровне - РИА Новости, 17.06.2023

Глава комитета ГД надеется на сохранение ключевой ставки на текущем уровне

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости выразил надежду, что ключевая ставка Банка России не будет повышена и... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T10:25

2023-06-17T10:25

2023-06-17T13:29

пмэф-2023

экономика

россия

анатолий аксаков

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости выразил надежду, что ключевая ставка Банка России не будет повышена и сохранится на уровне 7,5%. "Я надеюсь, что ставка все-таки сохранит свое значение в 7,5%. Я все время призывал снижать ключевую ставку. Сейчас я понимаю, что действия Центрального банка аккуратные. Важно сохранить ценовую стабильность", - сказал он в интервью в кулуарах ПМЭФ – 2023. Он добавил, что уровень ключевой ставки отражает баланс в экономике, в финансовой системе, связанный с инфляцией. "Мы видим, что рубль дешевеет, и это связано в том числе с внешними факторами, ценой на нефть, недопоступлением экспортных доходов. Естественно, в этих условиях вырастает цена на импортную продукцию, а импорт растет, несмотря на все санкции, которые к нам применяются. Соответственно, этот импорт уже более дорогим сюда заходит, это влияет на инфляционные процессы, а инфляция зависит от ставки ЦБ", - добавил он. Регулятор в июне оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. При этом ЦБ в своем заявлении ужесточил сигнал по дальнейшим действиям: теперь допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации годовой инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)