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Глава комитета ГД надеется на сохранение ключевой ставки на текущем уровне - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
10:25 17.06.2023 (обновлено: 13:29 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/stavka-1878848612.html
Глава комитета ГД надеется на сохранение ключевой ставки на текущем уровне
Глава комитета ГД надеется на сохранение ключевой ставки на текущем уровне - РИА Новости, 17.06.2023
Глава комитета ГД надеется на сохранение ключевой ставки на текущем уровне
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости выразил надежду, что ключевая ставка Банка России не будет повышена и... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T10:25
2023-06-17T13:29
пмэф-2023
экономика
россия
анатолий аксаков
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости выразил надежду, что ключевая ставка Банка России не будет повышена и сохранится на уровне 7,5%. "Я надеюсь, что ставка все-таки сохранит свое значение в 7,5%. Я все время призывал снижать ключевую ставку. Сейчас я понимаю, что действия Центрального банка аккуратные. Важно сохранить ценовую стабильность", - сказал он в интервью в кулуарах ПМЭФ – 2023. Он добавил, что уровень ключевой ставки отражает баланс в экономике, в финансовой системе, связанный с инфляцией. "Мы видим, что рубль дешевеет, и это связано в том числе с внешними факторами, ценой на нефть, недопоступлением экспортных доходов. Естественно, в этих условиях вырастает цена на импортную продукцию, а импорт растет, несмотря на все санкции, которые к нам применяются. Соответственно, этот импорт уже более дорогим сюда заходит, это влияет на инфляционные процессы, а инфляция зависит от ставки ЦБ", - добавил он. Регулятор в июне оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. При этом ЦБ в своем заявлении ужесточил сигнал по дальнейшим действиям: теперь допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации годовой инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Глава комитета ГД надеется на сохранение ключевой ставки на текущем уровне

Глава комитета ГД Аксаков надеется на сохранение ключевой ставки на уровне 7,5 процента

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на ПМЭФ-2023
Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости выразил надежду, что ключевая ставка Банка России не будет повышена и сохранится на уровне 7,5%.
«
"Я надеюсь, что ставка все-таки сохранит свое значение в 7,5%. Я все время призывал снижать ключевую ставку. Сейчас я понимаю, что действия Центрального банка аккуратные. Важно сохранить ценовую стабильность", - сказал он в интервью в кулуарах ПМЭФ – 2023.
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Он добавил, что уровень ключевой ставки отражает баланс в экономике, в финансовой системе, связанный с инфляцией.
«
"Мы видим, что рубль дешевеет, и это связано в том числе с внешними факторами, ценой на нефть, недопоступлением экспортных доходов. Естественно, в этих условиях вырастает цена на импортную продукцию, а импорт растет, несмотря на все санкции, которые к нам применяются. Соответственно, этот импорт уже более дорогим сюда заходит, это влияет на инфляционные процессы, а инфляция зависит от ставки ЦБ", - добавил он.
Регулятор в июне оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. При этом ЦБ в своем заявлении ужесточил сигнал по дальнейшим действиям: теперь допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации годовой инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День третий, главное
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДевушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
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Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

Айсен Николаев, Глава Республики Саха и Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перед пленарным заседанием.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев перед пленарным заседанием

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

Подписания

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Мурад Багандов | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Мурад Багандов
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Мурад Багандов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияАнатолий АксаковГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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