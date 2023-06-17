Глава комитета ГД надеется на сохранение ключевой ставки на текущем уровне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости выразил надежду, что ключевая ставка Банка России не будет повышена и сохранится на уровне 7,5%. "Я надеюсь, что ставка все-таки сохранит свое значение в 7,5%. Я все время призывал снижать ключевую ставку. Сейчас я понимаю, что действия Центрального банка аккуратные. Важно сохранить ценовую стабильность", - сказал он в интервью в кулуарах ПМЭФ – 2023. Он добавил, что уровень ключевой ставки отражает баланс в экономике, в финансовой системе, связанный с инфляцией. "Мы видим, что рубль дешевеет, и это связано в том числе с внешними факторами, ценой на нефть, недопоступлением экспортных доходов. Естественно, в этих условиях вырастает цена на импортную продукцию, а импорт растет, несмотря на все санкции, которые к нам применяются. Соответственно, этот импорт уже более дорогим сюда заходит, это влияет на инфляционные процессы, а инфляция зависит от ставки ЦБ", - добавил он. Регулятор в июне оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. При этом ЦБ в своем заявлении ужесточил сигнал по дальнейшим действиям: теперь допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации годовой инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости выразил надежду, что ключевая ставка Банка России не будет повышена и сохранится на уровне 7,5%.
«
"Я надеюсь, что ставка все-таки сохранит свое значение в 7,5%. Я все время призывал снижать ключевую ставку. Сейчас я понимаю, что действия Центрального банка аккуратные. Важно сохранить ценовую стабильность", - сказал он в интервью в кулуарах ПМЭФ – 2023.
Раскрыт секрет непотопляемости российской экономики
23 марта, 17:54
Он добавил, что уровень ключевой ставки отражает баланс в экономике, в финансовой системе, связанный с инфляцией.
«
"Мы видим, что рубль дешевеет, и это связано в том числе с внешними факторами, ценой на нефть, недопоступлением экспортных доходов. Естественно, в этих условиях вырастает цена на импортную продукцию, а импорт растет, несмотря на все санкции, которые к нам применяются. Соответственно, этот импорт уже более дорогим сюда заходит, это влияет на инфляционные процессы, а инфляция зависит от ставки ЦБ", - добавил он.
Регулятор в июне оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. При этом ЦБ в своем заявлении ужесточил сигнал по дальнейшим действиям: теперь допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации годовой инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.
Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.
Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.
Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.
Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.
Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.