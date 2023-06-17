https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878936388.html

Спецоперация, 17 июня: Путин обсудил СВО с африканской делегацией

Спецоперация, 17 июня: Путин обсудил СВО с африканской делегацией - РИА Новости, 17.06.2023

Спецоперация, 17 июня: Путин обсудил СВО с африканской делегацией

Делегация африканских лидеров прибыла в Петербург на переговоры с президентом Владимиром Путиным. С российским лидером встретились президент ЮАР Сирил Рамафоса, РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T22:30

2023-06-17T22:30

2023-06-17T22:30

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

владимир зеленский

владимир путин

сирил рамафоса

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Делегация африканских лидеров прибыла в Петербург на переговоры с президентом Владимиром Путиным. С российским лидером встретились президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Президент Рамафоса на переговорах заявил, что Африка хотела бы видеть деэскалацию и призвал к мирным переговорам. Президент Путин, в свою очередь, показал африканцам разработанный еще весной 2022 года проект договора с Украиной, подписанный руководителем ее делегации - затем киевские власти и их хозяева "выбросили все это на свалку истории". "Но после того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти все это выбросили на свалку истории. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?" — сказал Путин. Правда, он отметил, что даже в этих условиях Москва не отказывалась от диалога, но в Киеве издали декрет, запрещающий ведение переговоров.Глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров заявил журналистам, что африканские партнеры проявили понимание причин ситуации на Украине и что выходить из нее надо путем устранения этих причин. Атака на "Дружбу"Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ночью подразделениями ПВО в Новозыбковском городском округе отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба", уничтожено три беспилотника самолетного типа. Школа в Горловке повреждена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев рассказал, что благодаря сигналам от подпольщиков российские военные уничтожили за ночь более 80 единиц техники ВСУ.

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

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