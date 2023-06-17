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Спецоперация, 17 июня: Путин обсудил СВО с африканской делегацией - РИА Новости, 17.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878936388.html
Спецоперация, 17 июня: Путин обсудил СВО с африканской делегацией
Спецоперация, 17 июня: Путин обсудил СВО с африканской делегацией - РИА Новости, 17.06.2023
Спецоперация, 17 июня: Путин обсудил СВО с африканской делегацией
Делегация африканских лидеров прибыла в Петербург на переговоры с президентом Владимиром Путиным. С российским лидером встретились президент ЮАР Сирил Рамафоса, РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T22:30
2023-06-17T22:30
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
сирил рамафоса
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Делегация африканских лидеров прибыла в Петербург на переговоры с президентом Владимиром Путиным. С российским лидером встретились президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Президент Рамафоса на переговорах заявил, что Африка хотела бы видеть деэскалацию и призвал к мирным переговорам. Президент Путин, в свою очередь, показал африканцам разработанный еще весной 2022 года проект договора с Украиной, подписанный руководителем ее делегации - затем киевские власти и их хозяева "выбросили все это на свалку истории". "Но после того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти все это выбросили на свалку истории. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?" — сказал Путин. Правда, он отметил, что даже в этих условиях Москва не отказывалась от диалога, но в Киеве издали декрет, запрещающий ведение переговоров.Глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров заявил журналистам, что африканские партнеры проявили понимание причин ситуации на Украине и что выходить из нее надо путем устранения этих причин. Атака на "Дружбу"Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ночью подразделениями ПВО в Новозыбковском городском округе отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба", уничтожено три беспилотника самолетного типа. Школа в Горловке повреждена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев рассказал, что благодаря сигналам от подпольщиков российские военные уничтожили за ночь более 80 единиц техники ВСУ.
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украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, сирил рамафоса, вооруженные силы украины, ми-24, зрк с-300, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Вооруженные силы Украины, Ми-24, ЗРК С-300, В мире

Спецоперация, 17 июня: Путин обсудил СВО с африканской делегацией

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Делегация африканских лидеров прибыла в Петербург на переговоры с президентом Владимиром Путиным. С российским лидером встретились президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема.
Президент Рамафоса на переговорах заявил, что Африка хотела бы видеть деэскалацию и призвал к мирным переговорам.
Президент Путин, в свою очередь, показал африканцам разработанный еще весной 2022 года проект договора с Украиной, подписанный руководителем ее делегации - затем киевские власти и их хозяева "выбросили все это на свалку истории".
"Но после того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти все это выбросили на свалку истории. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?" — сказал Путин. Правда, он отметил, что даже в этих условиях Москва не отказывалась от диалога, но в Киеве издали декрет, запрещающий ведение переговоров.
Глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров заявил журналистам, что африканские партнеры проявили понимание причин ситуации на Украине и что выходить из нее надо путем устранения этих причин.

Атака на "Дружбу"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ночью подразделениями ПВО в Новозыбковском городском округе отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба", уничтожено три беспилотника самолетного типа.
Школа в Горловке повреждена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев рассказал, что благодаря сигналам от подпольщиков российские военные уничтожили за ночь более 80 единиц техники ВСУ.
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Дети, территории и зерно. О чем договорились Путин и лидеры Африки
Вчера, 21:12
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСирил РамафосаВооруженные силы УкраиныМи-24ЗРК С-300В мире
 
 
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