Спецоперация, 17 июня: Путин обсудил СВО с африканской делегацией
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Делегация африканских лидеров прибыла в Петербург на переговоры с президентом Владимиром Путиным. С российским лидером встретились президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема.
Президент Рамафоса на переговорах заявил, что Африка хотела бы видеть деэскалацию и призвал к мирным переговорам.
Президент Путин, в свою очередь, показал африканцам разработанный еще весной 2022 года проект договора с Украиной, подписанный руководителем ее делегации - затем киевские власти и их хозяева "выбросили все это на свалку истории".
"Но после того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти все это выбросили на свалку истории. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?" — сказал Путин. Правда, он отметил, что даже в этих условиях Москва не отказывалась от диалога, но в Киеве издали декрет, запрещающий ведение переговоров.
Глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров заявил журналистам, что африканские партнеры проявили понимание причин ситуации на Украине и что выходить из нее надо путем устранения этих причин.
Атака на "Дружбу"
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ночью подразделениями ПВО в Новозыбковском городском округе отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба", уничтожено три беспилотника самолетного типа.
Школа в Горловке повреждена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев рассказал, что благодаря сигналам от подпольщиков российские военные уничтожили за ночь более 80 единиц техники ВСУ.