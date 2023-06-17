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У зерновой сделки нет шансов, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.06.2023
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20:17 17.06.2023 (обновлено: 20:21 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/sdelka-1878924190.html
У зерновой сделки нет шансов, заявили в Кремле
У зерновой сделки нет шансов, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.06.2023
У зерновой сделки нет шансов, заявили в Кремле
Де-факто шансов на продление зерновой сделки нет, потому что не сделано то, что было обещано России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T20:17
2023-06-17T20:21
экономика
россия
специальная военная операция на украине
турция
украина
дмитрий песков
оон
зерновая сделка
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Де-факто шансов на продление зерновой сделки нет, потому что не сделано то, что было обещано России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет. Сделка подразумевает дело, дело со стороны договаривающихся государств…, часть дела была сделана, а вторая часть, которая касалась РФ, так и не была сделана", - сказал Песков в интервью "Известиям"."Если констатировать то, что мы имеем, то, конечно, перспектив нет и нет оснований для ее продления, потому что то, что было нам обещано, не было сделано", - добавил Песков.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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экономика, россия, турция, украина, дмитрий песков, оон, зерновая сделка, россельхозбанк, swift, владимир путин
Экономика, Россия, Специальная военная операция на Украине, Турция, Украина, Дмитрий Песков, ООН, Зерновая сделка, Россельхозбанк, SWIFT, Владимир Путин
У зерновой сделки нет шансов, заявили в Кремле

Песков: у зерновой сделки де-факто нет шансов

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно
Грузовик разгружает зерно - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Де-факто шансов на продление зерновой сделки нет, потому что не сделано то, что было обещано России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет. Сделка подразумевает дело, дело со стороны договаривающихся государств…, часть дела была сделана, а вторая часть, которая касалась РФ, так и не была сделана", - сказал Песков в интервью "Известиям".
"Если констатировать то, что мы имеем, то, конечно, перспектив нет и нет оснований для ее продления, потому что то, что было нам обещано, не было сделано", - добавил Песков.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
14 марта, 11:59
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияТурцияУкраинаДмитрий ПесковООНЗерновая сделкаРоссельхозбанкSWIFTВладимир Путин
 
 
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