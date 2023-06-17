https://ria.ru/20230617/sdelka-1878924190.html

У зерновой сделки нет шансов, заявили в Кремле

У зерновой сделки нет шансов, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.06.2023

У зерновой сделки нет шансов, заявили в Кремле

Де-факто шансов на продление зерновой сделки нет, потому что не сделано то, что было обещано России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T20:17

2023-06-17T20:17

2023-06-17T20:21

экономика

россия

специальная военная операция на украине

турция

украина

дмитрий песков

оон

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873342305_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_ecec7f9ef59239c2052fa9007ec9d9b0.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Де-факто шансов на продление зерновой сделки нет, потому что не сделано то, что было обещано России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет. Сделка подразумевает дело, дело со стороны договаривающихся государств…, часть дела была сделана, а вторая часть, которая касалась РФ, так и не была сделана", - сказал Песков в интервью "Известиям"."Если констатировать то, что мы имеем, то, конечно, перспектив нет и нет оснований для ее продления, потому что то, что было нам обещано, не было сделано", - добавил Песков.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, турция, украина, дмитрий песков, оон, зерновая сделка, россельхозбанк, swift, владимир путин