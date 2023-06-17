У зерновой сделки нет шансов, заявили в Кремле
Песков: у зерновой сделки де-факто нет шансов
© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Де-факто шансов на продление зерновой сделки нет, потому что не сделано то, что было обещано России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет. Сделка подразумевает дело, дело со стороны договаривающихся государств…, часть дела была сделана, а вторая часть, которая касалась РФ, так и не была сделана", - сказал Песков в интервью "Известиям".
"Если констатировать то, что мы имеем, то, конечно, перспектив нет и нет оснований для ее продления, потому что то, что было нам обещано, не было сделано", - добавил Песков.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.