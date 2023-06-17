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Сечин раскрыл, сколько составляют открытые ресурсы "Роснефти" в Арктике
Сечин раскрыл, сколько составляют открытые ресурсы "Роснефти" в Арктике - РИА Новости, 17.06.2023
Сечин раскрыл, сколько составляют открытые ресурсы "Роснефти" в Арктике
Открытые ресурсы "Роснефти" в арктической зоне составляют порядка 25 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, заявил глава компании Игорь Сечин. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T10:43
2023-06-17T10:43
2023-06-17T10:43
пмэф-2023
экономика
игорь сечин
арктика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Открытые ресурсы "Роснефти" в арктической зоне составляют порядка 25 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, заявил глава компании Игорь Сечин. "С климатическими изменениями появляются и новые возможности, связанные с доступом к ресурсам Арктической зоны, и где уже открытые только нашей Компанией ресурсы составляют порядка 25 миллиарда тонн нефтяного эквивалента", - сказал Сечин, выступая на ПМЭФ с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, игорь сечин, арктика, роснефть
ПМЭФ-2023, Экономика, Игорь Сечин, Арктика, Роснефть
Сечин раскрыл, сколько составляют открытые ресурсы "Роснефти" в Арктике
Глава "Роснефти" Сечин: открытые ресурсы в Арктике составляют около 25 миллиардов тонн