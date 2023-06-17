https://ria.ru/20230617/resursy-1878849431.html

Сечин раскрыл, сколько составляют открытые ресурсы "Роснефти" в Арктике

Сечин раскрыл, сколько составляют открытые ресурсы "Роснефти" в Арктике - РИА Новости, 17.06.2023

Сечин раскрыл, сколько составляют открытые ресурсы "Роснефти" в Арктике

Открытые ресурсы "Роснефти" в арктической зоне составляют порядка 25 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, заявил глава компании Игорь Сечин. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T10:43

2023-06-17T10:43

2023-06-17T10:43

пмэф-2023

экономика

игорь сечин

арктика

роснефть

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Открытые ресурсы "Роснефти" в арктической зоне составляют порядка 25 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, заявил глава компании Игорь Сечин. "С климатическими изменениями появляются и новые возможности, связанные с доступом к ресурсам Арктической зоны, и где уже открытые только нашей Компанией ресурсы составляют порядка 25 миллиарда тонн нефтяного эквивалента", - сказал Сечин, выступая на ПМЭФ с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230522/arktika-1873348591.html

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экономика, игорь сечин, арктика, роснефть