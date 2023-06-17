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Стала известна причина пожара в многоэтажном доме в центре Белгорода - РИА Новости, 17.06.2023
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08:42 17.06.2023 (обновлено: 08:57 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/pozhar-1878834982.html
Стала известна причина пожара в многоэтажном доме в центре Белгорода
Стала известна причина пожара в многоэтажном доме в центре Белгорода - РИА Новости, 17.06.2023
Стала известна причина пожара в многоэтажном доме в центре Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что причиной пожара в многоэтажном доме в центре Белгорода стала проблема с... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T08:42
2023-06-17T08:57
происшествия
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что причиной пожара в многоэтажном доме в центре Белгорода стала проблема с электропроводкой, внешнего воздействия не было.Ранее ГУ МЧС по региону сообщило РИА Новости о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что возгорание в многоэтажке возникло в котельной на крыше. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что жильцов эвакуировали. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Позднее в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что предварительной причиной пожара является нарушение правил безопасности при производстве работ."По итогам вчерашнего ночного пожара: никто из жильцов дома не пострадал. Мы предложили расселиться в гостиницы города Белгорода, жильцы не согласились, вернулись в свои квартиры. Причина пожара - внутренняя проблема с электропроводкой, то есть, внешнего воздействия не было", - написал Гладков.
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происшествия, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков
Стала известна причина пожара в многоэтажном доме в центре Белгорода

Гладков назвал проблемы с электропроводкой причиной пожара в доме в центре Белгорода

© Настоящий Гладков / TelegramПожар в многоэтажном доме в Белгороде 16 июня 2023 года
Пожар в многоэтажном доме в Белгороде 16 июня 2023 года
© Настоящий Гладков / Telegram
Пожар в многоэтажном доме в Белгороде 16 июня 2023 года
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что причиной пожара в многоэтажном доме в центре Белгорода стала проблема с электропроводкой, внешнего воздействия не было.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщило РИА Новости о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что возгорание в многоэтажке возникло в котельной на крыше. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что жильцов эвакуировали. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Позднее в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что предварительной причиной пожара является нарушение правил безопасности при производстве работ.
«
"По итогам вчерашнего ночного пожара: никто из жильцов дома не пострадал. Мы предложили расселиться в гостиницы города Белгорода, жильцы не согласились, вернулись в свои квартиры. Причина пожара - внутренняя проблема с электропроводкой, то есть, внешнего воздействия не было", - написал Гладков.
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ПроисшествияБелгородВячеслав Гладков
 
 
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