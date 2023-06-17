https://ria.ru/20230617/pozhar-1878834982.html

Стала известна причина пожара в многоэтажном доме в центре Белгорода

Стала известна причина пожара в многоэтажном доме в центре Белгорода - РИА Новости, 17.06.2023

Стала известна причина пожара в многоэтажном доме в центре Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что причиной пожара в многоэтажном доме в центре Белгорода стала проблема с... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T08:42

2023-06-17T08:42

2023-06-17T08:57

происшествия

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что причиной пожара в многоэтажном доме в центре Белгорода стала проблема с электропроводкой, внешнего воздействия не было.Ранее ГУ МЧС по региону сообщило РИА Новости о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что возгорание в многоэтажке возникло в котельной на крыше. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что жильцов эвакуировали. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Позднее в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что предварительной причиной пожара является нарушение правил безопасности при производстве работ."По итогам вчерашнего ночного пожара: никто из жильцов дома не пострадал. Мы предложили расселиться в гостиницы города Белгорода, жильцы не согласились, вернулись в свои квартиры. Причина пожара - внутренняя проблема с электропроводкой, то есть, внешнего воздействия не было", - написал Гладков.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

белгород

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, вячеслав гладков