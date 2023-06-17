https://ria.ru/20230617/pozhar-1878822019.html

Пожар в Белгороде произошел из-за нарушения безопасности при работах

Пожар в Белгороде произошел из-за нарушения безопасности при работах - РИА Новости, 17.06.2023

Пожар в Белгороде произошел из-за нарушения безопасности при работах

Предварительная причина пожара на крыше многоэтажного дома в центре Белгорода - нарушение правил безопасности при производстве работ, сообщил в своем... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T03:14

2023-06-17T03:14

2023-06-17T03:14

происшествия

белгород

валентин демидов

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предварительная причина пожара на крыше многоэтажного дома в центре Белгорода - нарушение правил безопасности при производстве работ, сообщил в своем телеграм-канале мэр Белгорода Валентин Демидов. Ранее ГУ МЧС по региону сообщило РИА Новости о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что возгорание в многоэтажке возникло в котельной на крыше. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что жильцов эвакуировали. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Позднее в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован. "Пожар в жилом доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде ликвидирован. К счастью, пострадавших нет... Причины возгорания устанавливаются. Предварительная версия - нарушение правил безопасности при производстве работ. К ремонту техэтажа приступим в короткие сроки", - написал Демидов. Он отметил, что пожар не затронул квартиры, по предварительным данным повреждений в них нет, также пострадало техническое помещение. Кроме того, всем жителям предложено временное размещение в гостинице.

https://ria.ru/20230614/pozhar-1878179992.html

https://ria.ru/20230614/pozhar-1878053150.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, валентин демидов, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)