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Пожар в Белгороде произошел из-за нарушения безопасности при работах - РИА Новости, 17.06.2023
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03:14 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/pozhar-1878822019.html
Пожар в Белгороде произошел из-за нарушения безопасности при работах
Пожар в Белгороде произошел из-за нарушения безопасности при работах - РИА Новости, 17.06.2023
Пожар в Белгороде произошел из-за нарушения безопасности при работах
Предварительная причина пожара на крыше многоэтажного дома в центре Белгорода - нарушение правил безопасности при производстве работ, сообщил в своем... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T03:14
2023-06-17T03:14
происшествия
белгород
валентин демидов
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предварительная причина пожара на крыше многоэтажного дома в центре Белгорода - нарушение правил безопасности при производстве работ, сообщил в своем телеграм-канале мэр Белгорода Валентин Демидов. Ранее ГУ МЧС по региону сообщило РИА Новости о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что возгорание в многоэтажке возникло в котельной на крыше. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что жильцов эвакуировали. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Позднее в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован. "Пожар в жилом доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде ликвидирован. К счастью, пострадавших нет... Причины возгорания устанавливаются. Предварительная версия - нарушение правил безопасности при производстве работ. К ремонту техэтажа приступим в короткие сроки", - написал Демидов. Он отметил, что пожар не затронул квартиры, по предварительным данным повреждений в них нет, также пострадало техническое помещение. Кроме того, всем жителям предложено временное размещение в гостинице.
https://ria.ru/20230614/pozhar-1878179992.html
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происшествия, белгород, валентин демидов, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Белгороде произошел из-за нарушения безопасности при работах

Мэр Белгорода: пожар произошел из-за нарушения безопасности при производстве работ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предварительная причина пожара на крыше многоэтажного дома в центре Белгорода - нарушение правил безопасности при производстве работ, сообщил в своем телеграм-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщило РИА Новости о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что возгорание в многоэтажке возникло в котельной на крыше. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что жильцов эвакуировали. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Позднее в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован.
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"Пожар в жилом доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде ликвидирован. К счастью, пострадавших нет... Причины возгорания устанавливаются. Предварительная версия - нарушение правил безопасности при производстве работ. К ремонту техэтажа приступим в короткие сроки", - написал Демидов.
Он отметил, что пожар не затронул квартиры, по предварительным данным повреждений в них нет, также пострадало техническое помещение. Кроме того, всем жителям предложено временное размещение в гостинице.
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ПроисшествияБелгородВалентин ДемидовВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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