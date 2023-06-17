https://ria.ru/20230617/povrezhdenie-1878861778.html

В трех областях Украины энергетическая инфраструктура получила повреждения

В трех областях Украины энергетическая инфраструктура получила повреждения - РИА Новости, 17.06.2023

В трех областях Украины энергетическая инфраструктура получила повреждения

Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, часть потребителей в Днепропетровском и Черниговском... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T12:35

2023-06-17T12:35

2023-06-17T12:42

специальная военная операция на украине

украина

сумская область

черниговская область

укрэнерго

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, часть потребителей в Днепропетровском и Черниговском регионах остаются без света, заявило в субботу украинское министерство энергетики Telegram-канале. Как говорится в сообщении министерства, "зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры" в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Сумской областях. "... Остается без света часть потребителей в Черниговской области. В результате технологических нарушений обесточивались потребители в Запорожской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении. Отмечается, что энергетики работают над ликвидацией последствий. Председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, оценивая стабильность украинской энергосистемы, в четверг заявил, что дефицит электроэнергии эпизодически присутствует из-за снижения выработки поврежденными ТЭС и ГЭС.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

сумская область

черниговская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сумская область, черниговская область, укрэнерго, в мире