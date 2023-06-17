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В трех областях Украины энергетическая инфраструктура получила повреждения
В трех областях Украины энергетическая инфраструктура получила повреждения - РИА Новости, 17.06.2023
В трех областях Украины энергетическая инфраструктура получила повреждения
Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, часть потребителей в Днепропетровском и Черниговском... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T12:35
2023-06-17T12:35
2023-06-17T12:42
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
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укрэнерго
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, часть потребителей в Днепропетровском и Черниговском регионах остаются без света, заявило в субботу украинское министерство энергетики Telegram-канале. Как говорится в сообщении министерства, "зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры" в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Сумской областях. "... Остается без света часть потребителей в Черниговской области. В результате технологических нарушений обесточивались потребители в Запорожской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении. Отмечается, что энергетики работают над ликвидацией последствий. Председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, оценивая стабильность украинской энергосистемы, в четверг заявил, что дефицит электроэнергии эпизодически присутствует из-за снижения выработки поврежденными ТЭС и ГЭС.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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украина, сумская область, черниговская область, укрэнерго, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Черниговская область, Укрэнерго, В мире
В трех областях Украины энергетическая инфраструктура получила повреждения
Минэнерго Украины заявило о повреждении энергетической инфраструктуры в трех областях