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В трех областях Украины энергетическая инфраструктура получила повреждения - РИА Новости, 17.06.2023
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12:35 17.06.2023 (обновлено: 12:42 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/povrezhdenie-1878861778.html
В трех областях Украины энергетическая инфраструктура получила повреждения
В трех областях Украины энергетическая инфраструктура получила повреждения - РИА Новости, 17.06.2023
В трех областях Украины энергетическая инфраструктура получила повреждения
Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, часть потребителей в Днепропетровском и Черниговском... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T12:35
2023-06-17T12:42
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
черниговская область
укрэнерго
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, часть потребителей в Днепропетровском и Черниговском регионах остаются без света, заявило в субботу украинское министерство энергетики Telegram-канале. Как говорится в сообщении министерства, "зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры" в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Сумской областях. "... Остается без света часть потребителей в Черниговской области. В результате технологических нарушений обесточивались потребители в Запорожской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении. Отмечается, что энергетики работают над ликвидацией последствий. Председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, оценивая стабильность украинской энергосистемы, в четверг заявил, что дефицит электроэнергии эпизодически присутствует из-за снижения выработки поврежденными ТЭС и ГЭС.
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украина
сумская область
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украина, сумская область, черниговская область, укрэнерго, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Черниговская область, Укрэнерго, В мире
В трех областях Украины энергетическая инфраструктура получила повреждения

Минэнерго Украины заявило о повреждении энергетической инфраструктуры в трех областях

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, часть потребителей в Днепропетровском и Черниговском регионах остаются без света, заявило в субботу украинское министерство энергетики Telegram-канале.
Как говорится в сообщении министерства, "зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры" в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Сумской областях. "... Остается без света часть потребителей в Черниговской области. В результате технологических нарушений обесточивались потребители в Запорожской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики работают над ликвидацией последствий.
Председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, оценивая стабильность украинской энергосистемы, в четверг заявил, что дефицит электроэнергии эпизодически присутствует из-за снижения выработки поврежденными ТЭС и ГЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская областьЧерниговская областьУкрэнергоВ мире
 
 
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