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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 17.06.2023 (обновлено: 14:07 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/poteri-1878872439.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие за сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 50 украинских солдат, два самоходки "Гвоздика" и гаубицы Д-20 и Д-30, сообщили в РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:53
2023-06-17T14:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 50 украинских солдат, два самоходки "Гвоздика" и гаубицы Д-20 и Д-30, сообщили в субботу в Минобороны РФ."За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Ямполовка в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества."В районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - добавили в МО РФ.
донецкая народная республика
луганская народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и две САУ на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 50 украинских солдат, два самоходки "Гвоздика" и гаубицы Д-20 и Д-30, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Ямполовка в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.
"В районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 июня, 12:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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