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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие за сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 50 украинских солдат, два самоходки "Гвоздика" и гаубицы Д-20 и Д-30, сообщили в РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:53
2023-06-17T13:53
2023-06-17T14:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 50 украинских солдат, два самоходки "Гвоздика" и гаубицы Д-20 и Д-30, сообщили в субботу в Минобороны РФ."За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Ямполовка в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества."В районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - добавили в МО РФ.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и две САУ на Краснолиманском направлении