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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.06.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие за сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 50 украинских солдат, два самоходки "Гвоздика" и гаубицы Д-20 и Д-30, сообщили в РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:53

2023-06-17T13:53

2023-06-17T14:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 50 украинских солдат, два самоходки "Гвоздика" и гаубицы Д-20 и Д-30, сообщили в субботу в Минобороны РФ."За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Ямполовка в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества."В районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - добавили в МО РФ.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)