https://ria.ru/20230617/plany-1878848157.html

Сечин рассказал, на что опираются планы развития Севморпути

Сечин рассказал, на что опираются планы развития Севморпути - РИА Новости, 17.06.2023

Сечин рассказал, на что опираются планы развития Севморпути

Планы развития Северного морского пути опираются на реальные изменения климата, исследования указывают, что льда в Арктике почти не будет к середине XXI века,... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T10:19

2023-06-17T10:19

2023-06-17T10:19

пмэф-2023

арктика

игорь сечин

роснефть

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Планы развития Северного морского пути опираются на реальные изменения климата, исследования указывают, что льда в Арктике почти не будет к середине XXI века, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели. "Исследование, опубликованное в авторитетном научном издании Нейчер Коммуникейшнс, указывает, что к середине 21-го века Арктика будет "практически" свободна ото льда до сентября, а к концу века льда не будет даже в октябре, что существенно расширит навигационное окно для судоходства. Таким образом, планы по развитию Севморпути опираются на реальную климатическую динамику", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230517/sevmorput-1872409758.html

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арктика, игорь сечин, роснефть, экономика