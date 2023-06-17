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Сечин рассказал, на что опираются планы развития Севморпути - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
10:19 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/plany-1878848157.html
Сечин рассказал, на что опираются планы развития Севморпути
Сечин рассказал, на что опираются планы развития Севморпути - РИА Новости, 17.06.2023
Сечин рассказал, на что опираются планы развития Севморпути
Планы развития Северного морского пути опираются на реальные изменения климата, исследования указывают, что льда в Арктике почти не будет к середине XXI века,... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T10:19
2023-06-17T10:19
пмэф-2023
арктика
игорь сечин
роснефть
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Планы развития Северного морского пути опираются на реальные изменения климата, исследования указывают, что льда в Арктике почти не будет к середине XXI века, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели. "Исследование, опубликованное в авторитетном научном издании Нейчер Коммуникейшнс, указывает, что к середине 21-го века Арктика будет "практически" свободна ото льда до сентября, а к концу века льда не будет даже в октябре, что существенно расширит навигационное окно для судоходства. Таким образом, планы по развитию Севморпути опираются на реальную климатическую динамику", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230517/sevmorput-1872409758.html
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арктика, игорь сечин, роснефть, экономика
ПМЭФ-2023, Арктика, Игорь Сечин, Роснефть, Экономика
Сечин рассказал, на что опираются планы развития Севморпути

Глава "Роснефти" Сечин: планы развития Севморпути опираются на реальные изменения климата

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на морской порт Дудинка Северного морского пути
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Планы развития Северного морского пути опираются на реальные изменения климата, исследования указывают, что льда в Арктике почти не будет к середине XXI века, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели.
«
"Исследование, опубликованное в авторитетном научном издании Нейчер Коммуникейшнс, указывает, что к середине 21-го века Арктика будет "практически" свободна ото льда до сентября, а к концу века льда не будет даже в октябре, что существенно расширит навигационное окно для судоходства. Таким образом, планы по развитию Севморпути опираются на реальную климатическую динамику", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023АрктикаИгорь СечинРоснефтьЭкономика
 
 
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