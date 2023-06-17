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В Новой Каховке рассказали об атаках украинских беспилотников

В Новой Каховке рассказали об атаках украинских беспилотников - РИА Новости, 17.06.2023

В Новой Каховке рассказали об атаках украинских беспилотников

Атаки украинских дронов и ежедневные обстрелы украинских войск угрожают коммунальным службам, которые занимаются уборкой Новой Каховки после наводнения, сообщил РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T17:39

2023-06-17T17:39

2023-06-17T17:39

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Атаки украинских дронов и ежедневные обстрелы украинских войск угрожают коммунальным службам, которые занимаются уборкой Новой Каховки после наводнения, сообщил глава администрации городского округа Владимир Леонтьев. "Самой большой проблемой, которая от нас не зависит, является то, что нас обстреливают ежедневно. Не просто обстрелы, здесь и дроны. Больница попала и места эвакуации, места, где проводятся восстановительные работы. У нас сотрудник один сильно контужен, по счастливой случайности или божьему благословению остался живым", - сказал журналистам Леонтьев. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив гидротехнические сооружения электростанции, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

новая каховка

херсонская область

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