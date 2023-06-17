В Новой Каховке рассказали об атаках украинских беспилотников
Мэр Новой Каховки Леонтьев: атаки беспилотников ВСУ создают угрозы для коммунальных служб
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЦентральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Атаки украинских дронов и ежедневные обстрелы украинских войск угрожают коммунальным службам, которые занимаются уборкой Новой Каховки после наводнения, сообщил глава администрации городского округа Владимир Леонтьев.
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"Самой большой проблемой, которая от нас не зависит, является то, что нас обстреливают ежедневно. Не просто обстрелы, здесь и дроны. Больница попала и места эвакуации, места, где проводятся восстановительные работы. У нас сотрудник один сильно контужен, по счастливой случайности или божьему благословению остался живым", - сказал журналистам Леонтьев.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив гидротехнические сооружения электростанции, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра.
Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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