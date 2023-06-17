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В Новой Каховке рассказали об атаках украинских беспилотников - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/obstrely-1878905789.html
В Новой Каховке рассказали об атаках украинских беспилотников
В Новой Каховке рассказали об атаках украинских беспилотников - РИА Новости, 17.06.2023
В Новой Каховке рассказали об атаках украинских беспилотников
Атаки украинских дронов и ежедневные обстрелы украинских войск угрожают коммунальным службам, которые занимаются уборкой Новой Каховки после наводнения, сообщил РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T17:39
2023-06-17T17:39
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Атаки украинских дронов и ежедневные обстрелы украинских войск угрожают коммунальным службам, которые занимаются уборкой Новой Каховки после наводнения, сообщил глава администрации городского округа Владимир Леонтьев. "Самой большой проблемой, которая от нас не зависит, является то, что нас обстреливают ежедневно. Не просто обстрелы, здесь и дроны. Больница попала и места эвакуации, места, где проводятся восстановительные работы. У нас сотрудник один сильно контужен, по счастливой случайности или божьему благословению остался живым", - сказал журналистам Леонтьев. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив гидротехнические сооружения электростанции, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
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новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС
В Новой Каховке рассказали об атаках украинских беспилотников

Мэр Новой Каховки Леонтьев: атаки беспилотников ВСУ создают угрозы для коммунальных служб

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЦентральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Атаки украинских дронов и ежедневные обстрелы украинских войск угрожают коммунальным службам, которые занимаются уборкой Новой Каховки после наводнения, сообщил глава администрации городского округа Владимир Леонтьев.
«
"Самой большой проблемой, которая от нас не зависит, является то, что нас обстреливают ежедневно. Не просто обстрелы, здесь и дроны. Больница попала и места эвакуации, места, где проводятся восстановительные работы. У нас сотрудник один сильно контужен, по счастливой случайности или божьему благословению остался живым", - сказал журналистам Леонтьев.
Садовый участок в населенном пункте Корсунка, затопленный в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Каховская Буча. На этот раз у Украины не получилось
9 июня, 08:00
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив гидротехнические сооружения электростанции, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра.
Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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