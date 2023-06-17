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Украинские войска выпустили 16 снарядов по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:01 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/obstrel-1878908271.html
Украинские войска выпустили 16 снарядов по населенным пунктам в ДНР
Украинские войска выпустили 16 снарядов по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 17.06.2023
Украинские войска выпустили 16 снарядов по населенным пунктам в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Александровка, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T18:01
2023-06-17T18:01
специальная военная операция на украине
ясиноватая
сша
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Александровка, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 17.00 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...17.10 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ясиноватая, сша, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, США, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили 16 снарядов по населенным пунктам в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 снарядов по Ясиноватой и Александровке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Александровка, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 17.00 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...17.10 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяСШАСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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