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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 17.06.2023

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка, выпустив 15 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T17:45

2023-06-17T17:45

2023-06-17T17:45

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка, выпустив 15 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.15 - населенный пункт Дзержинск -населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", -говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров в 14.45 по Макеевке, шесть снарядов калибром 155 миллиметров в 15.10 по Донецку и три снаряда калибром 155 миллиметров в 16.25 по Донецку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия