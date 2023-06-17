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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:45 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/obstrel-1878906118.html
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 17.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка, выпустив 15 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T17:45
2023-06-17T17:45
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка, выпустив 15 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.15 - населенный пункт Дзержинск -населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", -говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров в 14.45 по Макеевке, шесть снарядов калибром 155 миллиметров в 15.10 по Донецку и три снаряда калибром 155 миллиметров в 16.25 по Донецку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
горловка
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горловка, донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка, выпустив 15 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.15 - населенный пункт Дзержинск -населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", -говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров в 14.45 по Макеевке, шесть снарядов калибром 155 миллиметров в 15.10 по Донецку и три снаряда калибром 155 миллиметров в 16.25 по Донецку.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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