https://ria.ru/20230617/obstrel-1878882701.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО - РИА Новости, 17.06.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив пять ракет из РСЗО, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T14:36
2023-06-17T14:36
2023-06-17T14:51
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив пять ракет из РСЗО, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.00 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив 10 ракет из РСЗО в 12.30.
https://ria.ru/20230615/obstrel-1878477740.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой пять ракет из РСЗО