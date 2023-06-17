https://ria.ru/20230617/obstrel-1878882701.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО - РИА Новости, 17.06.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив пять ракет из РСЗО, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T14:36

2023-06-17T14:36

2023-06-17T14:51

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив пять ракет из РСЗО, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.00 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив 10 ракет из РСЗО в 12.30.

https://ria.ru/20230615/obstrel-1878477740.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия