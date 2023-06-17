https://ria.ru/20230617/nastuplenie-1878853024.html

В Крыму назвали цель контрнаступления Киева

В Крыму назвали цель контрнаступления Киева - РИА Новости, 17.06.2023

В Крыму назвали цель контрнаступления Киева

Целью украинского контрнаступления является стремление добиться переговоров с Россией на условиях США, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:21

2023-06-17T11:21

2023-06-17T11:21

специальная военная операция на украине

россия

киев

владимир константинов

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Целью украинского контрнаступления является стремление добиться переговоров с Россией на условиях США, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Главное, чего они добиваются в рамках своего контрнаступления, - сформировать более удачные условия для переговоров с Россией, чтобы они велись на условиях США. Речь идёт именно об этом, а не о каком-то "освобождении" Крыма или Донбасса, сил на это у них объективно нет, и им неоткуда взяться", - сказал Константинов РИА Новости. Украинское наступление на Южнодонецком, Ореховском и Васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на Артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.

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киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, киев, владимир константинов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность