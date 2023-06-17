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В Крыму назвали цель контрнаступления Киева - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:21 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/nastuplenie-1878853024.html
В Крыму назвали цель контрнаступления Киева
В Крыму назвали цель контрнаступления Киева - РИА Новости, 17.06.2023
В Крыму назвали цель контрнаступления Киева
Целью украинского контрнаступления является стремление добиться переговоров с Россией на условиях США, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T11:21
2023-06-17T11:21
специальная военная операция на украине
россия
киев
владимир константинов
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Целью украинского контрнаступления является стремление добиться переговоров с Россией на условиях США, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Главное, чего они добиваются в рамках своего контрнаступления, - сформировать более удачные условия для переговоров с Россией, чтобы они велись на условиях США. Речь идёт именно об этом, а не о каком-то "освобождении" Крыма или Донбасса, сил на это у них объективно нет, и им неоткуда взяться", - сказал Константинов РИА Новости. Украинское наступление на Южнодонецком, Ореховском и Васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на Артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
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россия, киев, владимир константинов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Владимир Константинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Крыму назвали цель контрнаступления Киева

Константинов: целью ВСУ выступает желание добиться переговоров с Россией на условиях США

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинский танкист
Украинский танкист - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинский танкист. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Целью украинского контрнаступления является стремление добиться переговоров с Россией на условиях США, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Главное, чего они добиваются в рамках своего контрнаступления, - сформировать более удачные условия для переговоров с Россией, чтобы они велись на условиях США. Речь идёт именно об этом, а не о каком-то "освобождении" Крыма или Донбасса, сил на это у них объективно нет, и им неоткуда взяться", - сказал Константинов РИА Новости.
Украинское наступление на Южнодонецком, Ореховском и Васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на Артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВладимир КонстантиновВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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