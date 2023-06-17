https://ria.ru/20230617/multiplikatsiya-1877809447.html

Искусство быть круглым: как создают легендарных "Смешариков"

Искусство быть круглым: как создают легендарных "Смешариков" - РИА Новости, 17.06.2023

Искусство быть круглым: как создают легендарных "Смешариков"

Популярному анимационному проекту "Смешарики" исполнилось 20 лет. За это время вышло более 600 серий, включая специальные. Как делают "круглую историю" и решают РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T08:00

2023-06-17T08:00

2023-06-17T08:02

культура

смешарики

технологии

кино и сериалы

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Популярному анимационному проекту "Смешарики" исполнилось 20 лет. За это время вышло более 600 серий, включая специальные. Как делают "круглую историю" и решают проблему санкций против России — в материале РИА Новости.Секреты производства: как рисуют мультфильмПервым делом, понятно, пишут сценарий. Шесть минут выпуска — шесть страниц текста. Как рассказал РИА Новости ведущий режиссер сериала и полнометражных фильмов "Смешарики" Денис Чернов, первый эскиз (раскадровку) его коллеги рисуют сами.Художники мультипликации получают не рисованный эскиз, а аниматик.На один выпуск уходит до четырех месяцев. Параллельно работают три команды: одна начинает серию, вторая заканчивает другую, а третья на середине пути. При полной мобилизации команды проекта с одной серией можно уложиться в полтора месяца.Круглые герои: кто скрывается за любимыми персонажамиХотя конкретных прообразов не было, без аллюзий не обойтись. Например, по мнению Чернова, Бараш — это Пушкин, Кар-Карыч — Шаляпин, а Пин — Фауст Иоганна Гете."Копатыч писался с Папанова. Его голос в себе много несет, сразу понятно, что это парень от сохи, добрый, мягкий, отзывчивый, домашний медведь. А вот Совунья, хоть и женский персонаж, но ее и озвучивает обаятельный мужик Сергей Мардарь. Можно провести параллель с Раневской — есть и резкие высказывания, и некая схожесть с Фрекен Бок", — объясняет Чернов.Есть и два абсолютно уникальных героя — Крош и Нюша."Крош — архетипичный, с безудержной энергией, одержимый новыми идеями. Но кролик — и один из главных философов сериала. Нюша — собирательный образ со всеми лучшими и худшими женскими качествами. Они спрессованы, как ядерная смесь", — отмечает режиссер.Иногда в детском мультфильме обращаются и ко взрослым. Так, в некоторый сериях есть пасхалки — кадры из больших кино и анимации. Философия и психология: кто работает над сериями "Смешариков"К проекту привлекают специалистов, в частности психологов. "Дети из года в год становятся взрослее своих предшественников: то есть сегодня ребенок шести лет не тот, что был раньше. Цифровая грамотность очень важна — информации в интернете очень много. И из этого вытекает и другая главная тема мультфильмов — критическое мышление, это важный навык для ребят", — подчеркивает продюсер "Смешариков" Татьяна Павлова.Например, в создании "Азбуки дружбы народов" участвовал эксперт этнографического музея. "Он проверял цвет одежды на эскизе, размер мантов, которые лежат на тарелке, в серии про Бурятию и Хакасию", — объясняет продюсер.К студии компьютерной анимации "Петербург" (ГК "Рики"), которая занимается "Смешариками", обращаются и официальные ведомства. "К нам приходили из ФБУ "Авиалесоохрана" с идеей сделать азбуку защиты леса, когда были пожары. И мы с экспертами раскрыли эту тему: как правильно себя вести, в какую сторону бежать, если дует ветер, и так далее. Даже не все взрослые это знают", — говорит Павлова.Пандемия и санкции: трансформация "Смешариков"Пандемия, как отметил в беседе с РИА Новости основатель ГК "Рики" Илья Попов, помогла создать другую модель производства мультфильма. Артироссийские санкции осложнили работу. "Многие лицензии закупили ранее на длительный срок. Сейчас ищем отдельные решения по открытому программному обеспечению. По другим вопросам мы на стадии переговоров, чтобы найти способ легального приобретения софта. В самом худшем варианте для нас — использование ресурсов зарубежных компаний, у которых есть доступ к лицензиям", — объясняет Попов.О деньгах: доходы и расходы "Смешариков"В проект вкладывают не только государственные средства (как, например, в случае с ФБУ "Авиалесоохрана"), но и частные. "Многие инвесторы стали нашими лицензиатами. В каком-то смысле мы были первой в России краудфандинговой компанией", — указывает Попов.Отдельное направление — концерты и выставки. Как, например, сейчас на "Хлебозаводе".Узнать подробнее о создании "Смешариков" и больше познакомиться с каждым героем можно на "Хлебзаводе", на выставке "Искусство быть круглым".

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

Денис Чернов ведущий режиссер сериала и полнометражных фильмов "Смешарики" 100 100

смешарики, технологии, кино и сериалы