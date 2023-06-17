Искусство быть круглым: как создают легендарных "Смешариков"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Популярному анимационному проекту "Смешарики" исполнилось 20 лет. За это время вышло более 600 серий, включая специальные. Как делают "круглую историю" и решают проблему санкций против России — в материале РИА Новости.Секреты производства: как рисуют мультфильмПервым делом, понятно, пишут сценарий. Шесть минут выпуска — шесть страниц текста. Как рассказал РИА Новости ведущий режиссер сериала и полнометражных фильмов "Смешарики" Денис Чернов, первый эскиз (раскадровку) его коллеги рисуют сами.Художники мультипликации получают не рисованный эскиз, а аниматик.На один выпуск уходит до четырех месяцев. Параллельно работают три команды: одна начинает серию, вторая заканчивает другую, а третья на середине пути. При полной мобилизации команды проекта с одной серией можно уложиться в полтора месяца.Круглые герои: кто скрывается за любимыми персонажамиХотя конкретных прообразов не было, без аллюзий не обойтись. Например, по мнению Чернова, Бараш — это Пушкин, Кар-Карыч — Шаляпин, а Пин — Фауст Иоганна Гете."Копатыч писался с Папанова. Его голос в себе много несет, сразу понятно, что это парень от сохи, добрый, мягкий, отзывчивый, домашний медведь. А вот Совунья, хоть и женский персонаж, но ее и озвучивает обаятельный мужик Сергей Мардарь. Можно провести параллель с Раневской — есть и резкие высказывания, и некая схожесть с Фрекен Бок", — объясняет Чернов.Есть и два абсолютно уникальных героя — Крош и Нюша."Крош — архетипичный, с безудержной энергией, одержимый новыми идеями. Но кролик — и один из главных философов сериала. Нюша — собирательный образ со всеми лучшими и худшими женскими качествами. Они спрессованы, как ядерная смесь", — отмечает режиссер.Иногда в детском мультфильме обращаются и ко взрослым. Так, в некоторый сериях есть пасхалки — кадры из больших кино и анимации. Философия и психология: кто работает над сериями "Смешариков"К проекту привлекают специалистов, в частности психологов. "Дети из года в год становятся взрослее своих предшественников: то есть сегодня ребенок шести лет не тот, что был раньше. Цифровая грамотность очень важна — информации в интернете очень много. И из этого вытекает и другая главная тема мультфильмов — критическое мышление, это важный навык для ребят", — подчеркивает продюсер "Смешариков" Татьяна Павлова.Например, в создании "Азбуки дружбы народов" участвовал эксперт этнографического музея. "Он проверял цвет одежды на эскизе, размер мантов, которые лежат на тарелке, в серии про Бурятию и Хакасию", — объясняет продюсер.К студии компьютерной анимации "Петербург" (ГК "Рики"), которая занимается "Смешариками", обращаются и официальные ведомства. "К нам приходили из ФБУ "Авиалесоохрана" с идеей сделать азбуку защиты леса, когда были пожары. И мы с экспертами раскрыли эту тему: как правильно себя вести, в какую сторону бежать, если дует ветер, и так далее. Даже не все взрослые это знают", — говорит Павлова.Пандемия и санкции: трансформация "Смешариков"Пандемия, как отметил в беседе с РИА Новости основатель ГК "Рики" Илья Попов, помогла создать другую модель производства мультфильма. Артироссийские санкции осложнили работу. "Многие лицензии закупили ранее на длительный срок. Сейчас ищем отдельные решения по открытому программному обеспечению. По другим вопросам мы на стадии переговоров, чтобы найти способ легального приобретения софта. В самом худшем варианте для нас — использование ресурсов зарубежных компаний, у которых есть доступ к лицензиям", — объясняет Попов.О деньгах: доходы и расходы "Смешариков"В проект вкладывают не только государственные средства (как, например, в случае с ФБУ "Авиалесоохрана"), но и частные. "Многие инвесторы стали нашими лицензиатами. В каком-то смысле мы были первой в России краудфандинговой компанией", — указывает Попов.Отдельное направление — концерты и выставки. Как, например, сейчас на "Хлебозаводе".Узнать подробнее о создании "Смешариков" и больше познакомиться с каждым героем можно на "Хлебзаводе", на выставке "Искусство быть круглым".
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Популярному анимационному проекту "Смешарики" исполнилось 20 лет. За это время вышло более 600 серий, включая специальные. Как делают "круглую историю" и решают проблему санкций против России — в материале РИА Новости.
Секреты производства: как рисуют мультфильм
Первым делом, понятно, пишут сценарий. Шесть минут выпуска — шесть страниц текста. Как рассказал РИА Новости ведущий режиссер сериала и полнометражных фильмов "Смешарики" Денис Чернов, первый эскиз (раскадровку) его коллеги рисуют сами.
Художники мультипликации получают не рисованный эскиз, а аниматик.
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"Картинкам из раскадровки придают движение, чтобы понять продолжительность эпизодов. Затем этот материал, с озвучкой и музыкой, режут на сцены и отдают аниматорам с фоновщиками. А готовые части склеивают в единый мультфильм".
Денис Чернов
ведущий режиссер сериала и полнометражных фильмов "Смешарики"
На один выпуск уходит до четырех месяцев. Параллельно работают три команды: одна начинает серию, вторая заканчивает другую, а третья на середине пути.
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"В команде от шести до восьми аниматоров, режиссер, сценарист, художники по фонам, композитор — всего около 20 человек", — уточнил Чернов.
Денис Чернов
ведущий режиссер сериала и полнометражных фильмов "Смешарики"
Круглые герои: кто скрывается за любимыми персонажами
Хотя конкретных прообразов не было, без аллюзий не обойтись. Например, по мнению Чернова, Бараш — это Пушкин, Кар-Карыч — Шаляпин, а Пин — Фауст Иоганна Гете.
«
"Копатыч писался с Папанова. Его голос в себе много несет, сразу понятно, что это парень от сохи, добрый, мягкий, отзывчивый, домашний медведь. А вот Совунья, хоть и женский персонаж, но ее и озвучивает обаятельный мужик Сергей Мардарь. Можно провести параллель с Раневской — есть и резкие высказывания, и некая схожесть с Фрекен Бок", — объясняет Чернов.
Есть и два абсолютно уникальных героя — Крош и Нюша.
«
"Крош — архетипичный, с безудержной энергией, одержимый новыми идеями. Но кролик — и один из главных философов сериала. Нюша — собирательный образ со всеми лучшими и худшими женскими качествами. Они спрессованы, как ядерная смесь", — отмечает режиссер.
Кадры из фильма "Терминатор 3. Восстание машин" и мультфильма "Смешарики"
Философия и психология: кто работает над сериями "Смешариков"
К проекту привлекают специалистов, в частности психологов.
«
"Дети из года в год становятся взрослее своих предшественников: то есть сегодня ребенок шести лет не тот, что был раньше. Цифровая грамотность очень важна — информации в интернете очень много. И из этого вытекает и другая главная тема мультфильмов — критическое мышление, это важный навык для ребят", — подчеркивает продюсер "Смешариков" Татьяна Павлова.
"Смешарики" — это не только оригинальный мультфильм, но и спин-оффы. Например, за 20 лет вышло несколько "азбук": безопасности, здоровья, прав ребенка, чтения, недвижимости и другие. Кроме того, есть и "ПинКод" – отдельный проект, посвященный науке и изобретательству.
Например, в создании "Азбуки дружбы народов" участвовал эксперт этнографического музея.
«
"Он проверял цвет одежды на эскизе, размер мантов, которые лежат на тарелке, в серии про Бурятию и Хакасию", — объясняет продюсер.
К студии компьютерной анимации "Петербург" (ГК "Рики"), которая занимается "Смешариками", обращаются и официальные ведомства.
«
"К нам приходили из ФБУ "Авиалесоохрана" с идеей сделать азбуку защиты леса, когда были пожары. И мы с экспертами раскрыли эту тему: как правильно себя вести, в какую сторону бежать, если дует ветер, и так далее. Даже не все взрослые это знают", — говорит Павлова.
Пандемия и санкции: трансформация "Смешариков"
Пандемия, как отметил в беседе с РИА Новости основатель ГК "Рики" Илья Попов, помогла создать другую модель производства мультфильма.
"За последние два-три года команда проекта увеличилась. И мы реорганизовали процесс так, чтобы не требовались дополнительные места в офисе. Теперь каждая часть коллектива действует самостоятельно", — уточнил он.
Артироссийские санкции осложнили работу.
«
"Многие лицензии закупили ранее на длительный срок. Сейчас ищем отдельные решения по открытому программному обеспечению. По другим вопросам мы на стадии переговоров, чтобы найти способ легального приобретения софта. В самом худшем варианте для нас — использование ресурсов зарубежных компаний, у которых есть доступ к лицензиям", — объясняет Попов.
О деньгах: доходы и расходы "Смешариков"
В проект вкладывают не только государственные средства (как, например, в случае с ФБУ "Авиалесоохрана"), но и частные.
«
"Многие инвесторы стали нашими лицензиатами. В каком-то смысле мы были первой в России краудфандинговой компанией", — указывает Попов.
В России запрещена реклама на ТВ во время трансляции детского контента. Поэтому программы для малышей и подростков — в основном убыточные.
"Главные статьи дохода — продажа медиаправ, лицензирование на выпуск рекламной продукции, сотрудничество на совместных проектах. Причем мы делаем не только видеоконтент, но и аудио: музыку на стримингах и подкасты", — добавляет генеральный продюсер ГК "Рики" Юлия Николаева.
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