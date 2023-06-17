https://ria.ru/20230617/kosovo-1878855911.html

В Косово полиция запугивала сербов ночью, заявили в правительстве Сербии

В Косово полиция запугивала сербов ночью, заявили в правительстве Сербии - РИА Новости, 17.06.2023

В Косово полиция запугивала сербов ночью, заявили в правительстве Сербии

Минувшей ночью полиция самопровозглашенного Косово вторглась на бронеавтомобилях в северную часть Косовска-Митровицы и запугивала местных сербов на улицах,... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:47

2023-06-17T11:47

2023-06-17T13:33

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БЕЛГРАД, 17 июн — РИА Новости. Минувшей ночью полиция самопровозглашенного Косово вторглась на бронеавтомобилях в северную часть Косовска-Митровицы и запугивала местных сербов на улицах, заявил на брифинге директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович. "Спецназовцы Курти с длинноствольным автоматическим оружием буквально оккупировали северную часть Косовска-Митровицы. Они вошли из южной части с более чем 30 бронированными автомобилями и в масках, издевались над всей Северной Митровицей. Внутри оцепленного города не только патрулировали, но и <...> останавливали автомобили, обыскивали людей, били и оскорбляли", — заявил он. Накануне тысячи жителей Косовска-Митровицы вышли на мирное шествие с требованием освободить трех сербов, задержанных во время столкновений 29 мая и позже по подозрению к организации беспорядков. Позже стало известно о задержании еще одного серба, которого подозревают в нападении на журналистов. Власти Сербии, со своей стороны, на этой неделе арестовали трех косоалбанских спецназовцев.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался в конце мая, после попытки косовоалбанских властей ввести в должности новых мэров нескольких муниципалитетов на севере края. Акции протеста не утихают до сих пор. Косовский премьер Курти потребовал от Запада надавить на Белград для освобождения спецназовцев. Президент Сербии Александр Вучич призвал послов США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и главу постоянной делегации ЕС остановить косовоалбанские власти и не допустить новой войны на Балканах.На этом фоне в ЕС заявили, что намерены ограничить финансирование Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа Приштины содействовать деэскалации, а спецпредставитель США на Балканах пригрозил последствиями и Приштине, и Белграду.

https://ria.ru/20230616/kosovo-1878800412.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, косово, сербия, косовска-митровица, альбин курти, александр вучич, евросоюз, нато