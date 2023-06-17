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Моор вручил аттестаты выпускникам Тюменского кадетского училища
Моор вручил аттестаты выпускникам Тюменского кадетского училища - РИА Новости, 17.06.2023
Моор вручил аттестаты выпускникам Тюменского кадетского училища
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в Telegram-канале, что в субботу вручил аттестаты выпускникам Тюменского президентского кадетского... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T17:38
2023-06-17T17:38
2023-06-17T17:38
тюменская область
безопасность
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в Telegram-канале, что в субботу вручил аттестаты выпускникам Тюменского президентского кадетского училища, окончившим учебу с золотой медалью. Среди 87 выпускников этого года 18 кадет завершили учебу с золотой медалью и еще шесть получили дипломы с отличием. Чествование выпускников, вручение аттестатов, прощание со знаменем училища и кадетский вальс состоялись на плацу училища. "Наши орлы! Поздравил с окончанием учёбы кадет Тюменского президентского кадетского училища. Талантливые, умные ребята. В этом году 24 человека окончили училище на отлично, из них 18 - золотые медалисты. Вручил аттестаты, пожелал всем удачи!" - сообщил Моор. В напутственной речи губернатор отметил, что за годы учебы в кадетском училище юноши приобрели настоящих товарищей и друзей, научились принимать решения и брать за них ответственность, стали самостоятельными и дисциплинированными - ценные качества, которые нужны каждому мужчине, особенно тем, кто планирует стать защитником Отечества. В пресс-службе училища сообщили, что среди выпускников есть представители Тюменской, Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Новосибирской областей, Сахалина, Санкт-Петербурга и Москвы. По предварительным итогам, четверо ребят сдали единые госэкзамены на сто баллов: трое - по русскому языку и один - по химии. Тюменское президентское кадетское училище создано по распоряжению правительства РФ и приказу министра обороны и открыто в сентябре 2013 года. Первый выпуск состоялся в 2018 году, с учетом нынешних выпускников его окончили 785 кадет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тюменская область, александр моор
Тюменская область, Безопасность, Тюменская область, Александр Моор
Моор вручил аттестаты выпускникам Тюменского кадетского училища
Губернатор Моор вручил аттестаты выпускникам Тюменского президентского кадетского училища
ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости.
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в Telegram-канале
, что в субботу вручил аттестаты выпускникам Тюменского президентского кадетского училища, окончившим учебу с золотой медалью.
Среди 87 выпускников этого года 18 кадет завершили учебу с золотой медалью и еще шесть получили дипломы с отличием. Чествование выпускников, вручение аттестатов, прощание со знаменем училища и кадетский вальс состоялись на плацу училища.
"Наши орлы! Поздравил с окончанием учёбы кадет Тюменского президентского кадетского училища. Талантливые, умные ребята. В этом году 24 человека окончили училище на отлично, из них 18 - золотые медалисты. Вручил аттестаты, пожелал всем удачи!" - сообщил Моор.
В напутственной речи губернатор отметил, что за годы учебы в кадетском училище юноши приобрели настоящих товарищей и друзей, научились принимать решения и брать за них ответственность, стали самостоятельными и дисциплинированными - ценные качества, которые нужны каждому мужчине, особенно тем, кто планирует стать защитником Отечества.
В пресс-службе училища сообщили, что среди выпускников есть представители Тюменской, Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Новосибирской областей, Сахалина, Санкт-Петербурга и Москвы. По предварительным итогам, четверо ребят сдали единые госэкзамены на сто баллов: трое - по русскому языку и один - по химии.
Тюменское президентское кадетское училище создано по распоряжению правительства РФ и приказу министра обороны и открыто в сентябре 2013 года. Первый выпуск состоялся в 2018 году, с учетом нынешних выпускников его окончили 785 кадет.