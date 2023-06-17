https://ria.ru/20230617/kadety-1878905656.html

Моор вручил аттестаты выпускникам Тюменского кадетского училища

Моор вручил аттестаты выпускникам Тюменского кадетского училища - РИА Новости, 17.06.2023

Моор вручил аттестаты выпускникам Тюменского кадетского училища

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в Telegram-канале, что в субботу вручил аттестаты выпускникам Тюменского президентского кадетского... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T17:38

2023-06-17T17:38

2023-06-17T17:38

тюменская область

безопасность

тюменская область

александр моор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878905205_0:51:1000:615_1920x0_80_0_0_8a6bde638328f5dcaf60f2aa1101e794.jpg

ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в Telegram-канале, что в субботу вручил аттестаты выпускникам Тюменского президентского кадетского училища, окончившим учебу с золотой медалью. Среди 87 выпускников этого года 18 кадет завершили учебу с золотой медалью и еще шесть получили дипломы с отличием. Чествование выпускников, вручение аттестатов, прощание со знаменем училища и кадетский вальс состоялись на плацу училища. "Наши орлы! Поздравил с окончанием учёбы кадет Тюменского президентского кадетского училища. Талантливые, умные ребята. В этом году 24 человека окончили училище на отлично, из них 18 - золотые медалисты. Вручил аттестаты, пожелал всем удачи!" - сообщил Моор. В напутственной речи губернатор отметил, что за годы учебы в кадетском училище юноши приобрели настоящих товарищей и друзей, научились принимать решения и брать за них ответственность, стали самостоятельными и дисциплинированными - ценные качества, которые нужны каждому мужчине, особенно тем, кто планирует стать защитником Отечества. В пресс-службе училища сообщили, что среди выпускников есть представители Тюменской, Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Новосибирской областей, Сахалина, Санкт-Петербурга и Москвы. По предварительным итогам, четверо ребят сдали единые госэкзамены на сто баллов: трое - по русскому языку и один - по химии. Тюменское президентское кадетское училище создано по распоряжению правительства РФ и приказу министра обороны и открыто в сентябре 2013 года. Первый выпуск состоялся в 2018 году, с учетом нынешних выпускников его окончили 785 кадет.

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, тюменская область, александр моор