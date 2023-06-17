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Конкурентоспособность Германии зиждилась на газе из России, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023
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11:34 17.06.2023 (обновлено: 17:56 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/germaniya-1878854549.html
Конкурентоспособность Германии зиждилась на газе из России, заявил Песков
Конкурентоспособность Германии зиждилась на газе из России, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023
Конкурентоспособность Германии зиждилась на газе из России, заявил Песков
Волшебная конкурентоспособность промышленности ФРГ во многом зиждилась на российской газе, она его лишилась, и это скажется негативно на их экономике, заявил... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T11:34
2023-06-17T17:56
россия
германия
экономика
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Волшебная конкурентоспособность промышленности ФРГ во многом зиждилась на российской газе, она его лишилась, и это скажется негативно на их экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ФРГ в новой стратегии безопасности назвали Россию самой большой угрозой для мира. "Мы все знаем, что вот эта волшебная и всех восхищающая конкурентоспособность германской промышленности, как выясняется, во многом зиждилась именно на российском трубном газе, с его постоянством, его ценами и так далее. И сейчас, когда Германия сама лишила себя вот этих конкурентных преимуществ, это скажется самым негативным образом на экономике", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
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россия, германия, экономика, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Германия, Экономика, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Конкурентоспособность Германии зиждилась на газе из России, заявил Песков

Песков: конкурентоспособность Германии зиждилась на российском газе, она его лишилась

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Волшебная конкурентоспособность промышленности ФРГ во многом зиждилась на российской газе, она его лишилась, и это скажется негативно на их экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФРГ в новой стратегии безопасности назвали Россию самой большой угрозой для мира.
"Мы все знаем, что вот эта волшебная и всех восхищающая конкурентоспособность германской промышленности, как выясняется, во многом зиждилась именно на российском трубном газе, с его постоянством, его ценами и так далее. И сейчас, когда Германия сама лишила себя вот этих конкурентных преимуществ, это скажется самым негативным образом на экономике", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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