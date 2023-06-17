https://ria.ru/20230617/germaniya-1878854549.html

Конкурентоспособность Германии зиждилась на газе из России, заявил Песков

Конкурентоспособность Германии зиждилась на газе из России, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023

Конкурентоспособность Германии зиждилась на газе из России, заявил Песков

Волшебная конкурентоспособность промышленности ФРГ во многом зиждилась на российской газе, она его лишилась, и это скажется негативно на их экономике, заявил... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:34

2023-06-17T11:34

2023-06-17T17:56

россия

германия

экономика

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Волшебная конкурентоспособность промышленности ФРГ во многом зиждилась на российской газе, она его лишилась, и это скажется негативно на их экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ФРГ в новой стратегии безопасности назвали Россию самой большой угрозой для мира. "Мы все знаем, что вот эта волшебная и всех восхищающая конкурентоспособность германской промышленности, как выясняется, во многом зиждилась именно на российском трубном газе, с его постоянством, его ценами и так далее. И сейчас, когда Германия сама лишила себя вот этих конкурентных преимуществ, это скажется самым негативным образом на экономике", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20230617/germaniya-1878851099.html

россия

германия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, германия, экономика, дмитрий песков, павел зарубин