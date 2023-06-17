https://ria.ru/20230617/germaniya-1878854549.html
Конкурентоспособность Германии зиждилась на газе из России, заявил Песков
Конкурентоспособность Германии зиждилась на газе из России, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023
Конкурентоспособность Германии зиждилась на газе из России, заявил Песков
Волшебная конкурентоспособность промышленности ФРГ во многом зиждилась на российской газе, она его лишилась, и это скажется негативно на их экономике, заявил... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T11:34
2023-06-17T11:34
2023-06-17T17:56
россия
германия
экономика
дмитрий песков
павел зарубин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Волшебная конкурентоспособность промышленности ФРГ во многом зиждилась на российской газе, она его лишилась, и это скажется негативно на их экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ФРГ в новой стратегии безопасности назвали Россию самой большой угрозой для мира. "Мы все знаем, что вот эта волшебная и всех восхищающая конкурентоспособность германской промышленности, как выясняется, во многом зиждилась именно на российском трубном газе, с его постоянством, его ценами и так далее. И сейчас, когда Германия сама лишила себя вот этих конкурентных преимуществ, это скажется самым негативным образом на экономике", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20230617/germaniya-1878851099.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, экономика, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Германия, Экономика, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Конкурентоспособность Германии зиждилась на газе из России, заявил Песков
Песков: конкурентоспособность Германии зиждилась на российском газе, она его лишилась