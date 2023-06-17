В Кремле рассказали об итогах ПМЭФ

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Состав участников ПМЭФ иногда меняется, это зависит в том числе от мировой экономической конъюнктуры, но интерес к форуму не падает, форум этого года стал хорошей площадкой для общения бизнесменов из РФ и других стран, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Форум является устоявшимся форматом для мировой экономики... Мы видим, что меняется иногда состав участников, особенно зарубежных, по мере того, как меняется международная экономическая конъюнктура, но интерес не падает. Уходят одни бизнесмены, их место занимают другие бизнесмены. И это позитивно", - сказал Песков в интервью "Известиям".Иностранные бизнесмены на прошедшем в Петербурге ПМЭФ смогли прощупать темы для расширения своего присутствия на российском рынке, в этом заинтересована и сама Россия, также заявил Песков."Сегодняшний форум... стал хорошей площадкой, на которой зарубежные участники могли со своими российскими партнёрами пообщаться, прощупать темы для расширения их присутствия на нашем рынке, и это то, в чем мы заинтересованы", - сказал он в интервью."Убеждён, что многие предприниматели из стран коллективного Запада так же хотели бы принимать участие в этом форуме, но боятся. Придёт время, когда они будут меньше бояться и будут больше к нам приезжать", - добавил пресс-секретарь
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Состав участников ПМЭФ иногда меняется, это зависит в том числе от мировой экономической конъюнктуры, но интерес к форуму не падает, форум этого года стал хорошей площадкой для общения бизнесменов из РФ и других стран, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Форум является устоявшимся форматом для мировой экономики... Мы видим, что меняется иногда состав участников, особенно зарубежных, по мере того, как меняется международная экономическая конъюнктура, но интерес не падает. Уходят одни бизнесмены, их место занимают другие бизнесмены. И это позитивно", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Иностранные бизнесмены на прошедшем в Петербурге ПМЭФ смогли прощупать темы для расширения своего присутствия на российском рынке, в этом заинтересована и сама Россия, также заявил Песков.
"Сегодняшний форум... стал хорошей площадкой, на которой зарубежные участники могли со своими российскими партнёрами пообщаться, прощупать темы для расширения их присутствия на нашем рынке, и это то, в чем мы заинтересованы", - сказал он в интервью.
"Убеждён, что многие предприниматели из стран коллективного Запада так же хотели бы принимать участие в этом форуме, но боятся. Придёт время, когда они будут меньше бояться и будут больше к нам приезжать", - добавил пресс-секретарь
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.