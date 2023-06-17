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В Кремле рассказали об итогах ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
20:48 17.06.2023 (обновлено: 21:19 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/forum-1878927907.html
В Кремле рассказали об итогах ПМЭФ
В Кремле рассказали об итогах ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023
В Кремле рассказали об итогах ПМЭФ
Состав участников ПМЭФ иногда меняется, это зависит в том числе от мировой экономической конъюнктуры, но интерес к форуму не падает, форум этого года стал... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T20:48
2023-06-17T21:19
пмэф-2023
экономика
россия
пмэф 2023
дмитрий песков
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Состав участников ПМЭФ иногда меняется, это зависит в том числе от мировой экономической конъюнктуры, но интерес к форуму не падает, форум этого года стал хорошей площадкой для общения бизнесменов из РФ и других стран, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Форум является устоявшимся форматом для мировой экономики... Мы видим, что меняется иногда состав участников, особенно зарубежных, по мере того, как меняется международная экономическая конъюнктура, но интерес не падает. Уходят одни бизнесмены, их место занимают другие бизнесмены. И это позитивно", - сказал Песков в интервью "Известиям".Иностранные бизнесмены на прошедшем в Петербурге ПМЭФ смогли прощупать темы для расширения своего присутствия на российском рынке, в этом заинтересована и сама Россия, также заявил Песков."Сегодняшний форум... стал хорошей площадкой, на которой зарубежные участники могли со своими российскими партнёрами пообщаться, прощупать темы для расширения их присутствия на нашем рынке, и это то, в чем мы заинтересованы", - сказал он в интервью."Убеждён, что многие предприниматели из стран коллективного Запада так же хотели бы принимать участие в этом форуме, но боятся. Придёт время, когда они будут меньше бояться и будут больше к нам приезжать", - добавил пресс-секретарь
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экономика, россия, пмэф 2023, дмитрий песков, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, ПМЭФ 2023, Дмитрий Песков, Санкт-Петербург
В Кремле рассказали об итогах ПМЭФ

Песков: ПМЭФ стал хорошей площадкой для общения бизнесменов, включая иностранных

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкСтенд РИА Новости на ПМЭФ-2023
Стенд РИА Новости на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Стенд РИА Новости на ПМЭФ-2023
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Состав участников ПМЭФ иногда меняется, это зависит в том числе от мировой экономической конъюнктуры, но интерес к форуму не падает, форум этого года стал хорошей площадкой для общения бизнесменов из РФ и других стран, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Форум является устоявшимся форматом для мировой экономики... Мы видим, что меняется иногда состав участников, особенно зарубежных, по мере того, как меняется международная экономическая конъюнктура, но интерес не падает. Уходят одни бизнесмены, их место занимают другие бизнесмены. И это позитивно", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Иностранные бизнесмены на прошедшем в Петербурге ПМЭФ смогли прощупать темы для расширения своего присутствия на российском рынке, в этом заинтересована и сама Россия, также заявил Песков.
"Сегодняшний форум... стал хорошей площадкой, на которой зарубежные участники могли со своими российскими партнёрами пообщаться, прощупать темы для расширения их присутствия на нашем рынке, и это то, в чем мы заинтересованы", - сказал он в интервью.
"Убеждён, что многие предприниматели из стран коллективного Запада так же хотели бы принимать участие в этом форуме, но боятся. Придёт время, когда они будут меньше бояться и будут больше к нам приезжать", - добавил пресс-секретарь
Чем запомнился ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

 Трансляция пленарного заседания

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

Генеральный директор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко (в центре) перед пленарным заседанием в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА НовостиУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияПМЭФ 2023Дмитрий ПесковСанкт-Петербург
 
 
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