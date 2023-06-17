https://ria.ru/20230617/forum-1878927907.html

В Кремле рассказали об итогах ПМЭФ

В Кремле рассказали об итогах ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023

В Кремле рассказали об итогах ПМЭФ

Состав участников ПМЭФ иногда меняется, это зависит в том числе от мировой экономической конъюнктуры, но интерес к форуму не падает, форум этого года стал... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T20:48

2023-06-17T20:48

2023-06-17T21:19

пмэф-2023

экономика

россия

пмэф 2023

дмитрий песков

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878132440_0:17:3612:2048_1920x0_80_0_0_fbe6c6517d6143c1648bbcc753808dde.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Состав участников ПМЭФ иногда меняется, это зависит в том числе от мировой экономической конъюнктуры, но интерес к форуму не падает, форум этого года стал хорошей площадкой для общения бизнесменов из РФ и других стран, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Форум является устоявшимся форматом для мировой экономики... Мы видим, что меняется иногда состав участников, особенно зарубежных, по мере того, как меняется международная экономическая конъюнктура, но интерес не падает. Уходят одни бизнесмены, их место занимают другие бизнесмены. И это позитивно", - сказал Песков в интервью "Известиям".Иностранные бизнесмены на прошедшем в Петербурге ПМЭФ смогли прощупать темы для расширения своего присутствия на российском рынке, в этом заинтересована и сама Россия, также заявил Песков."Сегодняшний форум... стал хорошей площадкой, на которой зарубежные участники могли со своими российскими партнёрами пообщаться, прощупать темы для расширения их присутствия на нашем рынке, и это то, в чем мы заинтересованы", - сказал он в интервью."Убеждён, что многие предприниматели из стран коллективного Запада так же хотели бы принимать участие в этом форуме, но боятся. Придёт время, когда они будут меньше бояться и будут больше к нам приезжать", - добавил пресс-секретарь

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, пмэф 2023, дмитрий песков, санкт-петербург