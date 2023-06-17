https://ria.ru/20230617/energoperekhod-1878848907.html

Сечин назвал главную ошибку авторов перехода к зеленой энергетике

Сечин назвал главную ошибку авторов перехода к зеленой энергетике - РИА Новости, 17.06.2023

Сечин назвал главную ошибку авторов перехода к зеленой энергетике

Авторы мирового зеленого перехода, навязывающие определенные стандарты, не поняли, что это надо согласовывать с владельцами ресурсов, сообщил глава "Роснефти"... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T10:33

2023-06-17T10:33

2023-06-17T13:29

пмэф-2023

экономика

игорь сечин

роснефть

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Авторы мирового зеленого перехода, навязывающие определенные стандарты, не поняли, что это надо согласовывать с владельцами ресурсов, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. "Более того, авторы зеленого перехода, навязывающие в одностороннем порядке определенные стандарты, до сих пор не поняли, что их правила необходимо согласовывать с теми, у кого есть производственные возможности и соответствующая ресурсная база", - сказал Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230609/germany-1877101257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, игорь сечин, роснефть