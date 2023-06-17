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Сечин назвал главную ошибку авторов перехода к зеленой энергетике - РИА Новости, 17.06.2023
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10:33 17.06.2023 (обновлено: 13:29 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/energoperekhod-1878848907.html
Сечин назвал главную ошибку авторов перехода к зеленой энергетике
Сечин назвал главную ошибку авторов перехода к зеленой энергетике - РИА Новости, 17.06.2023
Сечин назвал главную ошибку авторов перехода к зеленой энергетике
Авторы мирового зеленого перехода, навязывающие определенные стандарты, не поняли, что это надо согласовывать с владельцами ресурсов, сообщил глава "Роснефти"... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T10:33
2023-06-17T13:29
пмэф-2023
экономика
игорь сечин
роснефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Авторы мирового зеленого перехода, навязывающие определенные стандарты, не поняли, что это надо согласовывать с владельцами ресурсов, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. "Более того, авторы зеленого перехода, навязывающие в одностороннем порядке определенные стандарты, до сих пор не поняли, что их правила необходимо согласовывать с теми, у кого есть производственные возможности и соответствующая ресурсная база", - сказал Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, игорь сечин, роснефть
ПМЭФ-2023, Экономика, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин назвал главную ошибку авторов перехода к зеленой энергетике

Сечин: авторы энергоперехода не поняли, что его надо согласовывать с владельцами ресурсов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава "Роснефти" Игорь Сечин
Глава Роснефти Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Авторы мирового зеленого перехода, навязывающие определенные стандарты, не поняли, что это надо согласовывать с владельцами ресурсов, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.
«
"Более того, авторы зеленого перехода, навязывающие в одностороннем порядке определенные стандарты, до сих пор не поняли, что их правила необходимо согласовывать с теми, у кого есть производственные возможности и соответствующая ресурсная база", - сказал Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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