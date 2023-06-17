https://ria.ru/20230617/energoperekhod-1878848907.html
Сечин назвал главную ошибку авторов перехода к зеленой энергетике
Сечин назвал главную ошибку авторов перехода к зеленой энергетике - РИА Новости, 17.06.2023
Сечин назвал главную ошибку авторов перехода к зеленой энергетике
Авторы мирового зеленого перехода, навязывающие определенные стандарты, не поняли, что это надо согласовывать с владельцами ресурсов, сообщил глава "Роснефти"... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T10:33
2023-06-17T10:33
2023-06-17T13:29
пмэф-2023
экономика
игорь сечин
роснефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151846/29/1518462998_0:0:2862:1609_1920x0_80_0_0_f74efd30e5f8c469d1f06191905cd715.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Авторы мирового зеленого перехода, навязывающие определенные стандарты, не поняли, что это надо согласовывать с владельцами ресурсов, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. "Более того, авторы зеленого перехода, навязывающие в одностороннем порядке определенные стандарты, до сих пор не поняли, что их правила необходимо согласовывать с теми, у кого есть производственные возможности и соответствующая ресурсная база", - сказал Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230609/germany-1877101257.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151846/29/1518462998_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_890dfd0c736542abee4b000c299b46b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь сечин, роснефть
ПМЭФ-2023, Экономика, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин назвал главную ошибку авторов перехода к зеленой энергетике
Сечин: авторы энергоперехода не поняли, что его надо согласовывать с владельцами ресурсов