https://ria.ru/20230617/elektromobili-1878854213.html

Сечин рассказал, чем грозит мировой энергосистеме рост числа электромобилей

Сечин рассказал, чем грозит мировой энергосистеме рост числа электромобилей - РИА Новости, 17.06.2023

Сечин рассказал, чем грозит мировой энергосистеме рост числа электромобилей

Растущее количество электромобилей будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием ее устойчивости, заявил глава "Роснефти"... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:31

2023-06-17T11:31

2023-06-17T13:28

пмэф-2023

экономика

игорь сечин

роснефть

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Растущее количество электромобилей будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием ее устойчивости, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Количество электрокаров в мире уже превысило 25 миллионов, но их доля в совокупном легковом автопарке составляет около 2%, и даже по оптимистичным прогнозам достигнет 20% лишь спустя десятилетие. "Темпы электрификации автопарка будут зависеть не только от производства электромобилей и от субсидий - растущее количество электромобилей, безусловно, будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием ее устойчивости", - сказал Сечин, выступая на энергетической панели ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, игорь сечин, роснефть