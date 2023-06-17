Сечин рассказал, чем грозит мировой энергосистеме рост числа электромобилей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Растущее количество электромобилей будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием ее устойчивости, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Количество электрокаров в мире уже превысило 25 миллионов, но их доля в совокупном легковом автопарке составляет около 2%, и даже по оптимистичным прогнозам достигнет 20% лишь спустя десятилетие. "Темпы электрификации автопарка будут зависеть не только от производства электромобилей и от субсидий - растущее количество электромобилей, безусловно, будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием ее устойчивости", - сказал Сечин, выступая на энергетической панели ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Растущее количество электромобилей будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием ее устойчивости, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Количество электрокаров в мире уже превысило 25 миллионов, но их доля в совокупном легковом автопарке составляет около 2%, и даже по оптимистичным прогнозам достигнет 20% лишь спустя десятилетие.
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"Темпы электрификации автопарка будут зависеть не только от производства электромобилей и от субсидий - растущее количество электромобилей, безусловно, будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием ее устойчивости", - сказал Сечин, выступая на энергетической панели ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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