https://ria.ru/20230617/dtp-1878868758.html

В Чувашии столкнулись пять машин, два человека погибли

В Чувашии столкнулись пять машин, два человека погибли - РИА Новости, 17.06.2023

В Чувашии столкнулись пять машин, два человека погибли

Взрослый и подросток погибли в аварии с участием трёх грузовых и двух легковых автомобилей, сообщает МВД республики Чувашия в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:22

2023-06-17T13:22

2023-06-17T13:22

происшествия

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Взрослый и подросток погибли в аварии с участием трёх грузовых и двух легковых автомобилей, сообщает МВД республики Чувашия в Telegram-канале. ДТП с участием 5 автомашин произошло в субботу в 7.15 мск на автодороге М-7 в Козловском районе. "По предварительным данным, водитель "Лада Калина", выезжая с автозаправочной станции по полосе разгона, попытался опередить движущийся по трассе грузовик Scania в составе полуприцепа. После опережения фуры при перестроении "Лада" потеряла управление и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с тягачом Sitrak в составе полуприцепа. От удара легковушку отбросило на фуру Scania, затем - на встречный тягач Sitrak без полуприцепа. В этот момент Sitrak с полуприцепом отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с минивэном Toyota Alphard", - говорится в сообщении. В результате автоаварии скончались водитель "Лады" и его 13-летний пассажир, а также пострадал водитель грузового автомобиля Sitrak с полуприцепом.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

чувашская республика (чувашия)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чувашская республика (чувашия)