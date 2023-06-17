Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии столкнулись пять машин, два человека погибли - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/dtp-1878868758.html
В Чувашии столкнулись пять машин, два человека погибли
В Чувашии столкнулись пять машин, два человека погибли - РИА Новости, 17.06.2023
В Чувашии столкнулись пять машин, два человека погибли
Взрослый и подросток погибли в аварии с участием трёх грузовых и двух легковых автомобилей, сообщает МВД республики Чувашия в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:22
2023-06-17T13:22
происшествия
чувашская республика (чувашия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878867581_0:24:800:474_1920x0_80_0_0_1cd6aeb0c94bba21df7b2a908729f38a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Взрослый и подросток погибли в аварии с участием трёх грузовых и двух легковых автомобилей, сообщает МВД республики Чувашия в Telegram-канале. ДТП с участием 5 автомашин произошло в субботу в 7.15 мск на автодороге М-7 в Козловском районе. "По предварительным данным, водитель "Лада Калина", выезжая с автозаправочной станции по полосе разгона, попытался опередить движущийся по трассе грузовик Scania в составе полуприцепа. После опережения фуры при перестроении "Лада" потеряла управление и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с тягачом Sitrak в составе полуприцепа. От удара легковушку отбросило на фуру Scania, затем - на встречный тягач Sitrak без полуприцепа. В этот момент Sitrak с полуприцепом отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с минивэном Toyota Alphard", - говорится в сообщении. В результате автоаварии скончались водитель "Лады" и его 13-летний пассажир, а также пострадал водитель грузового автомобиля Sitrak с полуприцепом.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878867581_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_32e5baec48aca0b764b16b3d88368c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии столкнулись пять машин, два человека погибли

Взрослый и подросток погибли в ДТП с тремя грузовыми и двумя легковыми машинами в Чувашии

© Фото : МВД по Чувашской РеспубликеНа месте ДТП с участием 5 машин в Чувашии
На месте ДТП с участием 5 машин в Чувашии - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Фото : МВД по Чувашской Республике
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Взрослый и подросток погибли в аварии с участием трёх грузовых и двух легковых автомобилей, сообщает МВД республики Чувашия в Telegram-канале.
ДТП с участием 5 автомашин произошло в субботу в 7.15 мск на автодороге М-7 в Козловском районе.
© Фото : МВД по Чувашской РеспубликеНа месте ДТП с участием 5 машин в Чувашии
На месте ДТП с участием 5 машин в Чувашии - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Фото : МВД по Чувашской Республике
На месте ДТП с участием 5 машин в Чувашии
"По предварительным данным, водитель "Лада Калина", выезжая с автозаправочной станции по полосе разгона, попытался опередить движущийся по трассе грузовик Scania в составе полуприцепа. После опережения фуры при перестроении "Лада" потеряла управление и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с тягачом Sitrak в составе полуприцепа. От удара легковушку отбросило на фуру Scania, затем - на встречный тягач Sitrak без полуприцепа. В этот момент Sitrak с полуприцепом отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с минивэном Toyota Alphard", - говорится в сообщении.
В результате автоаварии скончались водитель "Лады" и его 13-летний пассажир, а также пострадал водитель грузового автомобиля Sitrak с полуприцепом.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
3 июня, 11:43
 
ПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала