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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 17.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T12:38

2023-06-17T12:38

2023-06-17T12:38

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 10.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 11.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 11.40 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район также расположен в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины