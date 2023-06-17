https://ria.ru/20230617/diplomatiya-1878791589.html

Межгосударственные отношения России и Республики Конго

Межгосударственные отношения России и Республики Конго - РИА Новости, 17.06.2023

Межгосударственные отношения России и Республики Конго

Двусторонние дипломатические отношения между Советским Союзом и Республикой Конго (в 1969-1991 годах – Народная Республика Конго) были установлены 16 марта 1964 РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T01:00

2023-06-17T01:00

2023-06-17T01:00

справки

россия

республика конго

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Двусторонние дипломатические отношения между Советским Союзом и Республикой Конго (в 1969-1991 годах – Народная Республика Конго) были установлены 16 марта 1964 года. Республика Конго признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР 31 декабря 1991 года. Социалистическая ориентация Республики Конго в 1963-1992 годах являлась основой развития двусторонних связей с СССР по различным направлениям. Особая динамика им придавалась в ходе официальных визитов в Москву конголезских партийно-правительственных делегаций на высшем уровне в 1965, 1975 и 1981 годах. Президент Конго Дени Сассу-Нгессо посещал Советский Союз с официальным визитом мае 1981 года. В 1982 году он прилетал в Москву на похороны генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.С 1992 по 1997 год, в период нахождения у власти прозападно настроенного президента Паскаля Лиссубы, наблюдалось охлаждение отношений. Относительно регулярный характер сохранили политические консультации по линии МИД (сентябрь 1992 года, февраль и июнь 1994 года, апрель 1997 года), однако объем экономических и гуманитарных связей начал заметно сокращаться. В результате гражданской войны 1997-1998 годов двухсторонние связи были свернуты.В 1997 году пост главы государства вновь занял Дени Сассу-Нгессо, который выступил за возобновление многопланового сотрудничества с Россией во всех областях.В сентябре 2001 года в Москве был подписан Протокол о регулярных консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран. В 2006 году президент Конго Дени Сассу-Нгессо в качестве председателя Афросоюза принял участие в расширенном саммите "Группы восьми" с африканскими странами в Санкт-Петербурге.Знаковым событием в политическом диалоге двух стран стал официальный визит в Россию президента Конго Дени Сассу-Нгессо в ноябре 2012 года.Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений в сфере экономики, энергетики, инфраструктуры и транспорта, а также вопросы гуманитарного сотрудничества. По итогам встречи был подписан Протокол о намерениях между Минэнерго России и Министерством по вопросам капитального строительства и территориального обустройства РК относительно сооружения нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар –Йе – Ойо – Уэссо общей протяженностью 1334 километра. Также было принято решение о возобновлении деятельности российско-конголезской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле (МПК).В мае 2019 года президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вновь прибыл в Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы региональной повестки дня. На базе подписанного в 2001 году Протокола о консультациях между министерствами иностранных дел проводится регулярная "сверка часов" по глобальным и региональным вопросам.В октябре 2004 года Россию с рабочим визитом посетил министр иностранных дел, сотрудничества и франкофонии Республики Конго Родольф Адада.В ноябре 2015 года состоялся рабочий визит министра иностранных дел Республики Конго Жан-Клода Гакоссо. В ходе визита главе внешнеполитического ведомства Конго была вручена медаль А.С. Пушкина за его вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Республикой Конго. 13-15 марта 2017 года министр иностранных дел, сотрудничества и по делам конголезцев за рубежом Жан-Клод Гакоссо посетил Москву с рабочим визитом, в ходе которого 14 марта состоялись его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств предметно обсудили широкий круг вопросов взаимодействия между Россией и Республикой Конго в политической, гуманитарной, торгово-экономической и иных областях. 6-8 ноября 2017 года Жан-Клод Гакоссо с визитом посетил Санкт-Петербург, где провел беседу с исполняющим обязанности председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергеем Марковым и прочел лекцию в Санкт-Петербургском государственном университете. 12 ноября 2021 в Париже "на полях" Международной конференции по Ливии состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. 5 февраля 2022 года в Аддис-Абебе (Эфиопия) "на полях" 35-й Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза состоялась встреча специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. 25 июля 2022 министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Конго был принят в городе Ойо президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, которому передал личное послание президента Российской Федерации Владимира Путина, а также провел переговоры с министром иностранных дел, по делам Франкофонии и конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо.27 января 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял министра, личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазу Жоли.Поддерживаются межпарламентские связи, осуществляется диалог по линии министерств и ведомств.Россия и Республика Конго осуществляют конструктивное взаимодействие в рамках ООН и в других многосторонних форматах.По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, товарооборот России и Республики Конго в 2021 году составил 124,6 миллиона долларов, в том числе российский экспорт 122,4 миллиона долларов (из них 71,457 миллиона долларов – товары с секретным кодом), импорт – 2,2 миллиона долларов (из них 2,125 миллиона долларов – товары с секретным кодом). Основная статья российского экспорта (открытые данные) – пшеница, а импорта (открытые данные) – кофе, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.Имеются перспективы партнерства в таких сферах, как углеводороды, энергетика, транспортная инфраструктура, телекоммуникации.В марте 2017 года Россия и Конго заявили о создании рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.В 2019 году сообщалось, что Россия и Конго заключили контракт на направление российских военных специалистов в Конго для обучения конголезцев эксплуатации и ремонту имеющейся в стране российской военной техники. В феврале 2018 года в Москве госкорпорация "Росатом" и министерство научных исследований и технологических инноваций Республики Конго подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного атома. В мае 2019 года Россия и Конго подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.Стороны намерены сотрудничать по ряду направлений, такие как развитие ядерной инфраструктуры Республики Конго, разработка программ по повышению информированности населения об атомных технологиях и их применении, использование радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, подготовка и обучение персонала. Предусматривается проработка проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна на территории Республики Конго.В начале мая 2023 года Республику Конго посетила бизнес-миссия "Опоры России", куда вошли также представители Россельхознадзора и Росконгресса. Предприниматели встретились со специальным советником президента по вопросам сотрудничества с парламентом и общественными организациями Республики Конго в присутствии главы аппарата президента и руководителей ведомств."Опора России" также провела переговоры о создании Российского торгового дома в Республике Конго, где есть крупный глубоководный порт Пуэнт-Нуар, важный в деле выстраивания новых логистических цепочек по поставке зерна, продуктов и так далееРоссия оказывает содействие Республике Конго в подготовке национальных кадров. За все годы сотрудничества всего в СССР и России получили образование более восьми тысяч конголезцев. Россия за счет средств федерального бюджета предоставляет Республике Конго 150 стипендий (третье место по Африке).В столице Конго Браззавиле действует Российский центр науки и культуры, В городе Пуэнт-Нуар в 2014 году был открыт Кабинет Фонда "Русский мир". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

республика конго

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, республика конго