https://ria.ru/20230617/aviatsiya-1878825324.html
Авиация группировки "Юг" поразила объекты ВСУ на трех направлениях
Авиация группировки "Юг" поразила объекты ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 17.06.2023
Авиация группировки "Юг" поразила объекты ВСУ на трех направлениях
Авиация группировки "Юг" нанесла удары по опорным пунктам и скоплениям техники ВСУ на трех направлениях, включая Соледаро-Артемовское, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T05:11
2023-06-17T05:11
2023-06-17T05:18
специальная военная операция на украине
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Авиация группировки "Юг" нанесла удары по опорным пунктам и скоплениям техники ВСУ на трех направлениях, включая Соледаро-Артемовское, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и военной техники противника на Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях", — сообщил Астафьев.По его словам, артиллерия уничтожила 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" в районе Звановки, а также минометы противника на огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки.Помимо этого, добавил Астафьев, в районах населенных пунктов Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Берховка и Ягодное удалось отбить атаки штурмовых групп ВСУ.
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вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Авиация группировки "Юг" поразила объекты ВСУ на трех направлениях
Минобороны: авиация группировки "Юг" разбомбила объекты и технику ВСУ на трех направлениях
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Авиация группировки "Юг" нанесла удары по опорным пунктам и скоплениям техники ВСУ на трех направлениях, включая Соледаро-Артемовское, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и военной техники противника на Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях", — сообщил Астафьев.
По его словам, артиллерия уничтожила 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" в районе Звановки, а также минометы противника на огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки.
Помимо этого, добавил Астафьев, в районах населенных пунктов Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Берховка и Ягодное удалось отбить атаки штурмовых групп ВСУ.
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