https://ria.ru/20230617/aviatsiya-1878825324.html

Авиация группировки "Юг" поразила объекты ВСУ на трех направлениях

Авиация группировки "Юг" поразила объекты ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 17.06.2023

Авиация группировки "Юг" поразила объекты ВСУ на трех направлениях

Авиация группировки "Юг" нанесла удары по опорным пунктам и скоплениям техники ВСУ на трех направлениях, включая Соледаро-Артемовское, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T05:11

2023-06-17T05:11

2023-06-17T05:18

специальная военная операция на украине

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240146_0:305:3098:2048_1920x0_80_0_0_f0737b7df9a54d3b2038d63643245ad3.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Авиация группировки "Юг" нанесла удары по опорным пунктам и скоплениям техники ВСУ на трех направлениях, включая Соледаро-Артемовское, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и военной техники противника на Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях", — сообщил Астафьев.По его словам, артиллерия уничтожила 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" в районе Звановки, а также минометы противника на огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки.Помимо этого, добавил Астафьев, в районах населенных пунктов Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Берховка и Ягодное удалось отбить атаки штурмовых групп ВСУ.

https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878813526.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность