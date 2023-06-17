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Авиация группировки "Юг" поразила объекты ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 17.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 17.06.2023 (обновлено: 05:18 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/aviatsiya-1878825324.html
Авиация группировки "Юг" поразила объекты ВСУ на трех направлениях
Авиация группировки "Юг" поразила объекты ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 17.06.2023
Авиация группировки "Юг" поразила объекты ВСУ на трех направлениях
Авиация группировки "Юг" нанесла удары по опорным пунктам и скоплениям техники ВСУ на трех направлениях, включая Соледаро-Артемовское, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T05:11
2023-06-17T05:18
специальная военная операция на украине
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Авиация группировки "Юг" нанесла удары по опорным пунктам и скоплениям техники ВСУ на трех направлениях, включая Соледаро-Артемовское, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и военной техники противника на Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях", — сообщил Астафьев.По его словам, артиллерия уничтожила 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" в районе Звановки, а также минометы противника на огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки.Помимо этого, добавил Астафьев, в районах населенных пунктов Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Берховка и Ягодное удалось отбить атаки штурмовых групп ВСУ.
https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878813526.html
РИА Новости
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вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Авиация группировки "Юг" поразила объекты ВСУ на трех направлениях

Минобороны: авиация группировки "Юг" разбомбила объекты и технику ВСУ на трех направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 группировки "Юг" в небе в зоне проведения специальной военной операции
Ударный вертолет Ка-52 группировки Юг в небе в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости
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Ударный вертолет Ка-52 группировки "Юг" в небе в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Авиация группировки "Юг" нанесла удары по опорным пунктам и скоплениям техники ВСУ на трех направлениях, включая Соледаро-Артемовское, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и военной техники противника на Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях", — сообщил Астафьев.
По его словам, артиллерия уничтожила 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" в районе Звановки, а также минометы противника на огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки.
Помимо этого, добавил Астафьев, в районах населенных пунктов Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Берховка и Ягодное удалось отбить атаки штурмовых групп ВСУ.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Украинские танкисты имитируют поломки и пытаются избежать боя, пишут СМИ
00:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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