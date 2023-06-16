https://ria.ru/20230616/zloupotreblenie-1878503117.html

В Приморье экс-ректора Морского госуниверситета осудили за злоупотребление

В Приморье экс-ректора Морского госуниверситета осудили за злоупотребление - РИА Новости, 16.06.2023

В Приморье экс-ректора Морского госуниверситета осудили за злоупотребление

Бывший ректор Морского государственного университета имени адмирала Геннадия Невельского Сергей Огай и его сын Алексей, работавший завкафедрой, получили... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T04:03

2023-06-16T04:03

2023-06-16T04:03

происшествия

россия

владивосток

приморский край

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Бывший ректор Морского государственного университета имени адмирала Геннадия Невельского Сергей Огай и его сын Алексей, работавший завкафедрой, получили условные сроки по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости представитель суда. "Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновными профессора и завкафедрой территории и устройства судна судостроительного факультета Морского государственного университета (МГУ) им. адмирала Невельского в совершении преступления по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Осужденные приговорены к условной мере наказания от 2,5 до 3 лет, с испытательным сроком. <…> Суд также удовлетворил гражданский иск вуза в размере чуть более 340 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о Сергее и Алексее Огаях. Как уточнил РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края, иск на 340 миллионов рублей "суд удовлетворил взыскать солидарно". Гособвинение просило назначить обоим реальные сроки. Приговор не вступил в законную силу, в течение 15 суток он может быть обжалован. "Решение об обжаловании будет принято после изучения приговора", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. По версии обвинения, фигуранты обеспечили заключение контрактов поставки и установки учебных тренажеров двум "нужным" коммерческим фирмам под их требования. Как ранее сообщала пресс-служба Генпрокуратуры РФ, в 2017-2018 годах бывший ректор Морского государственного университета имени Невельского и его сын – начальник учебно-методического управления – "создали условия для недобросовестной конкуренции", обеспечив двум коммерческим фирмам заключение по максимальной стоимости контрактов на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров. "Сумма закупки составила 280 миллионов рублей и 496 миллионов рублей, в общей сложности цена была завышена на 340 миллионов рублей", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Сергей Огай возглавлял вуз почти десять лет и покинул пост ректора в 2018 году.

https://ria.ru/20230615/srok-1878483256.html

https://ria.ru/20230615/prigovor-1878219816.html

россия

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, владивосток, приморский край, генеральная прокуратура рф