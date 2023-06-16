https://ria.ru/20230616/zloupotreblenie-1878503117.html
В Приморье экс-ректора Морского госуниверситета осудили за злоупотребление
В Приморье экс-ректора Морского госуниверситета осудили за злоупотребление - РИА Новости, 16.06.2023
В Приморье экс-ректора Морского госуниверситета осудили за злоупотребление
Бывший ректор Морского государственного университета имени адмирала Геннадия Невельского Сергей Огай и его сын Алексей, работавший завкафедрой, получили... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T04:03
2023-06-16T04:03
2023-06-16T04:03
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Бывший ректор Морского государственного университета имени адмирала Геннадия Невельского Сергей Огай и его сын Алексей, работавший завкафедрой, получили условные сроки по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости представитель суда. "Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновными профессора и завкафедрой территории и устройства судна судостроительного факультета Морского государственного университета (МГУ) им. адмирала Невельского в совершении преступления по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Осужденные приговорены к условной мере наказания от 2,5 до 3 лет, с испытательным сроком. <…> Суд также удовлетворил гражданский иск вуза в размере чуть более 340 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о Сергее и Алексее Огаях. Как уточнил РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края, иск на 340 миллионов рублей "суд удовлетворил взыскать солидарно". Гособвинение просило назначить обоим реальные сроки. Приговор не вступил в законную силу, в течение 15 суток он может быть обжалован. "Решение об обжаловании будет принято после изучения приговора", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. По версии обвинения, фигуранты обеспечили заключение контрактов поставки и установки учебных тренажеров двум "нужным" коммерческим фирмам под их требования. Как ранее сообщала пресс-служба Генпрокуратуры РФ, в 2017-2018 годах бывший ректор Морского государственного университета имени Невельского и его сын – начальник учебно-методического управления – "создали условия для недобросовестной конкуренции", обеспечив двум коммерческим фирмам заключение по максимальной стоимости контрактов на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров. "Сумма закупки составила 280 миллионов рублей и 496 миллионов рублей, в общей сложности цена была завышена на 340 миллионов рублей", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Сергей Огай возглавлял вуз почти десять лет и покинул пост ректора в 2018 году.
https://ria.ru/20230615/srok-1878483256.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Генеральная прокуратура РФ
В Приморье экс-ректора Морского госуниверситета осудили за злоупотребление
В Приморье экс-ректора Морского госуниверситета осудили условно за злоупотребление
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Бывший ректор Морского государственного университета имени адмирала Геннадия Невельского Сергей Огай и его сын Алексей, работавший завкафедрой, получили условные сроки по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости представитель суда.
«
"Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновными профессора и завкафедрой территории и устройства судна судостроительного факультета Морского государственного университета (МГУ) им. адмирала Невельского в совершении преступления по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Осужденные приговорены к условной мере наказания от 2,5 до 3 лет, с испытательным сроком. <…> Суд также удовлетворил гражданский иск вуза в размере чуть более 340 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о Сергее и Алексее Огаях.
Как уточнил РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края
, иск на 340 миллионов рублей "суд удовлетворил взыскать солидарно".
Гособвинение просило назначить обоим реальные сроки. Приговор не вступил в законную силу, в течение 15 суток он может быть обжалован.
"Решение об обжаловании будет принято после изучения приговора", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.
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По версии обвинения, фигуранты обеспечили заключение контрактов поставки и установки учебных тренажеров двум "нужным" коммерческим фирмам под их требования. Как ранее сообщала пресс-служба Генпрокуратуры
РФ, в 2017-2018 годах бывший ректор Морского государственного университета имени Невельского и его сын – начальник учебно-методического управления – "создали условия для недобросовестной конкуренции", обеспечив двум коммерческим фирмам заключение по максимальной стоимости контрактов на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров.
"Сумма закупки составила 280 миллионов рублей и 496 миллионов рублей, в общей сложности цена была завышена на 340 миллионов рублей", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Сергей Огай возглавлял вуз почти десять лет и покинул пост ректора в 2018 году.
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