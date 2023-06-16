С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Девелоперы DARS и Unikey будут строить жилье в Хабаровском крае, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. Делегация Хабаровского края во главе с губернатором работает на ХХVI Петербургском международном экономическом форуме. В этом году регион впервые презентует свои достижения и инвестиционный потенциал на площадке собственного павильона. Глава субъекта проведет серию деловых встреч с топ-менеджерами крупнейших российских компаний и промышленных предприятий, а также с официальными представителями зарубежных стран-партнеров РФ. Планируется подписание целого ряда стратегически важных соглашений о сотрудничестве. "На полях ПМЭФ-2023 подписал соглашения о сотрудничестве с крупными федеральными застройщиками – группой компаний DARS и ООО "Специализированный Застройщик "Юникей". Компании-девелоперы выразили готовность приступить к комплексному развитию территорий в Хабаровском крае с тем, чтобы нарастить ввод жилья", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Как сообщает правительство региона, DARS в течение ближайших семи лет в Хабаровске планирует реализовать два крупных проекта: ЖК "Южный квартал" – 4,4 гектара (около 55 тысяч "квадратов" жилья) и ЖК "Живописный сад" – 30 гектаров (225 тысяч "квадратов"). Unikey уже завершает возведение ЖК "Green" общей площадью 24 тысячи квадратных метров и ЖК "Начало" общей площадью 38 тысяч "квадратов" в краевом центре. В стадии проектирования еще семь жилых комплексов в Хабаровске общей площадью 353 тысячи квадратных метров. Еще один эффективный механизм комплексного развития территории – реализация совместно с Минвостокразвития России проекта "Дальневосточный квартал". Под эти цели определен земельный участок аэродрома ДОСААФ по улице Локомотивной в Хабаровске общей площадью 128 гектаров, уточняет правительство края. "До этого уже было подписано соглашение с ГК ПИК. И все работают - всем есть место. И все крупнейшие компании, в том числе DARS и Unikey, будут на конкурентной основе участвовать в конкурсе по застройке "Дальневосточного квартала" в Хабаровске, где планируется строительство 700 тысяч квадратных метров жилья. Все - на восток, добро пожаловать", - сказал Дегтярев на церемонии подписания соглашения. Глава региона также отметил, что строительный рынок Хабаровского края и Дальнего Востока переживает бурный рост, напомнив, что в 2020 году в крае введено в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров жилья. Для сравнения, в прошлом году - 375, в этом планируется - 400 плюс. "И в течение трех лет мы дойдем до 1 миллиона квадратных метров жилья в год. Это возможно только путем взаимодействия с крупнейшими девелоперами", - заключил губерантор региона. ПМЭФ-2023 проходит 14-17 июня в Санкт-Петербурге. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Девелоперы DARS и Unikey будут строить жилье в Хабаровском крае, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.
Делегация Хабаровского края во главе с губернатором работает на ХХVI Петербургском международном экономическом форуме. В этом году регион впервые презентует свои достижения и инвестиционный потенциал на площадке собственного павильона. Глава субъекта проведет серию деловых встреч с топ-менеджерами крупнейших российских компаний и промышленных предприятий, а также с официальными представителями зарубежных стран-партнеров РФ. Планируется подписание целого ряда стратегически важных соглашений о сотрудничестве.
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"На полях ПМЭФ-2023 подписал соглашения о сотрудничестве с крупными федеральными застройщиками – группой компаний DARS и ООО "Специализированный Застройщик "Юникей". Компании-девелоперы выразили готовность приступить к комплексному развитию территорий в Хабаровском крае с тем, чтобы нарастить ввод жилья", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Как сообщает правительство региона, DARS в течение ближайших семи лет в Хабаровске планирует реализовать два крупных проекта: ЖК "Южный квартал" – 4,4 гектара (около 55 тысяч "квадратов" жилья) и ЖК "Живописный сад" – 30 гектаров (225 тысяч "квадратов"). Unikey уже завершает возведение ЖК "Green" общей площадью 24 тысячи квадратных метров и ЖК "Начало" общей площадью 38 тысяч "квадратов" в краевом центре. В стадии проектирования еще семь жилых комплексов в Хабаровске общей площадью 353 тысячи квадратных метров.
Еще один эффективный механизм комплексного развития территории – реализация совместно с Минвостокразвития России проекта "Дальневосточный квартал". Под эти цели определен земельный участок аэродрома ДОСААФ по улице Локомотивной в Хабаровске общей площадью 128 гектаров, уточняет правительство края.
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"До этого уже было подписано соглашение с ГК ПИК. И все работают - всем есть место. И все крупнейшие компании, в том числе DARS и Unikey, будут на конкурентной основе участвовать в конкурсе по застройке "Дальневосточного квартала" в Хабаровске, где планируется строительство 700 тысяч квадратных метров жилья. Все - на восток, добро пожаловать", - сказал Дегтярев на церемонии подписания соглашения.
Глава региона также отметил, что строительный рынок Хабаровского края и Дальнего Востока переживает бурный рост, напомнив, что в 2020 году в крае введено в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров жилья. Для сравнения, в прошлом году - 375, в этом планируется - 400 плюс.
"И в течение трех лет мы дойдем до 1 миллиона квадратных метров жилья в год. Это возможно только путем взаимодействия с крупнейшими девелоперами", - заключил губерантор региона.
ПМЭФ-2023 проходит 14-17 июня в Санкт-Петербурге. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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