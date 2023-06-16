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Девелоперы DARS и Unikey будут строить жилье в Хабаровском крае - РИА Новости, 16.06.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
07:23 16.06.2023 (обновлено: 13:23 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/zhile-1878514863.html
Девелоперы DARS и Unikey будут строить жилье в Хабаровском крае
Девелоперы DARS и Unikey будут строить жилье в Хабаровском крае - РИА Новости, 16.06.2023
Девелоперы DARS и Unikey будут строить жилье в Хабаровском крае
Девелоперы DARS и Unikey будут строить жилье в Хабаровском крае, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T07:23
2023-06-16T13:23
экономика
жилье
хабаровск
россия
михаил дегтярев
гк "пик"
хабаровский край
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Девелоперы DARS и Unikey будут строить жилье в Хабаровском крае, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. Делегация Хабаровского края во главе с губернатором работает на ХХVI Петербургском международном экономическом форуме. В этом году регион впервые презентует свои достижения и инвестиционный потенциал на площадке собственного павильона. Глава субъекта проведет серию деловых встреч с топ-менеджерами крупнейших российских компаний и промышленных предприятий, а также с официальными представителями зарубежных стран-партнеров РФ. Планируется подписание целого ряда стратегически важных соглашений о сотрудничестве. "На полях ПМЭФ-2023 подписал соглашения о сотрудничестве с крупными федеральными застройщиками – группой компаний DARS и ООО "Специализированный Застройщик "Юникей". Компании-девелоперы выразили готовность приступить к комплексному развитию территорий в Хабаровском крае с тем, чтобы нарастить ввод жилья", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Как сообщает правительство региона, DARS в течение ближайших семи лет в Хабаровске планирует реализовать два крупных проекта: ЖК "Южный квартал" – 4,4 гектара (около 55 тысяч "квадратов" жилья) и ЖК "Живописный сад" – 30 гектаров (225 тысяч "квадратов"). Unikey уже завершает возведение ЖК "Green" общей площадью 24 тысячи квадратных метров и ЖК "Начало" общей площадью 38 тысяч "квадратов" в краевом центре. В стадии проектирования еще семь жилых комплексов в Хабаровске общей площадью 353 тысячи квадратных метров. Еще один эффективный механизм комплексного развития территории – реализация совместно с Минвостокразвития России проекта "Дальневосточный квартал". Под эти цели определен земельный участок аэродрома ДОСААФ по улице Локомотивной в Хабаровске общей площадью 128 гектаров, уточняет правительство края. "До этого уже было подписано соглашение с ГК ПИК. И все работают - всем есть место. И все крупнейшие компании, в том числе DARS и Unikey, будут на конкурентной основе участвовать в конкурсе по застройке "Дальневосточного квартала" в Хабаровске, где планируется строительство 700 тысяч квадратных метров жилья. Все - на восток, добро пожаловать", - сказал Дегтярев на церемонии подписания соглашения. Глава региона также отметил, что строительный рынок Хабаровского края и Дальнего Востока переживает бурный рост, напомнив, что в 2020 году в крае введено в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров жилья. Для сравнения, в прошлом году - 375, в этом планируется - 400 плюс. "И в течение трех лет мы дойдем до 1 миллиона квадратных метров жилья в год. Это возможно только путем взаимодействия с крупнейшими девелоперами", - заключил губерантор региона. ПМЭФ-2023 проходит 14-17 июня в Санкт-Петербурге. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, жилье, хабаровск, россия, михаил дегтярев, гк "пик", пмэф 2023
Экономика, Жилье, Хабаровск, Россия, Михаил Дегтярев, ГК "ПИК", Хабаровский край, ПМЭФ 2023
Девелоперы DARS и Unikey будут строить жилье в Хабаровском крае

Губернатор Дегтярев: девелоперы DARS и Unikey будут строить жилье в Хабаровском крае

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Девелоперы DARS и Unikey будут строить жилье в Хабаровском крае, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.
Делегация Хабаровского края во главе с губернатором работает на ХХVI Петербургском международном экономическом форуме. В этом году регион впервые презентует свои достижения и инвестиционный потенциал на площадке собственного павильона. Глава субъекта проведет серию деловых встреч с топ-менеджерами крупнейших российских компаний и промышленных предприятий, а также с официальными представителями зарубежных стран-партнеров РФ. Планируется подписание целого ряда стратегически важных соглашений о сотрудничестве.
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"На полях ПМЭФ-2023 подписал соглашения о сотрудничестве с крупными федеральными застройщиками – группой компаний DARS и ООО "Специализированный Застройщик "Юникей". Компании-девелоперы выразили готовность приступить к комплексному развитию территорий в Хабаровском крае с тем, чтобы нарастить ввод жилья", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Как сообщает правительство региона, DARS в течение ближайших семи лет в Хабаровске планирует реализовать два крупных проекта: ЖК "Южный квартал" – 4,4 гектара (около 55 тысяч "квадратов" жилья) и ЖК "Живописный сад" – 30 гектаров (225 тысяч "квадратов"). Unikey уже завершает возведение ЖК "Green" общей площадью 24 тысячи квадратных метров и ЖК "Начало" общей площадью 38 тысяч "квадратов" в краевом центре. В стадии проектирования еще семь жилых комплексов в Хабаровске общей площадью 353 тысячи квадратных метров.
Еще один эффективный механизм комплексного развития территории – реализация совместно с Минвостокразвития России проекта "Дальневосточный квартал". Под эти цели определен земельный участок аэродрома ДОСААФ по улице Локомотивной в Хабаровске общей площадью 128 гектаров, уточняет правительство края.
«
"До этого уже было подписано соглашение с ГК ПИК. И все работают - всем есть место. И все крупнейшие компании, в том числе DARS и Unikey, будут на конкурентной основе участвовать в конкурсе по застройке "Дальневосточного квартала" в Хабаровске, где планируется строительство 700 тысяч квадратных метров жилья. Все - на восток, добро пожаловать", - сказал Дегтярев на церемонии подписания соглашения.
Глава региона также отметил, что строительный рынок Хабаровского края и Дальнего Востока переживает бурный рост, напомнив, что в 2020 году в крае введено в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров жилья. Для сравнения, в прошлом году - 375, в этом планируется - 400 плюс.
"И в течение трех лет мы дойдем до 1 миллиона квадратных метров жилья в год. Это возможно только путем взаимодействия с крупнейшими девелоперами", - заключил губерантор региона.
ПМЭФ-2023 проходит 14-17 июня в Санкт-Петербурге. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. "Мы вместе"
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

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© Фотохост-агентство РИА Новости

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

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© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

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8 из 10
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Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной энергии Росатом

Участникам форума предстоит большая работа.

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Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

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ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
Хабаровский крайЭкономикаЖильеХабаровскРоссияМихаил ДегтяревГК "ПИК"ПМЭФ 2023
 
 
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