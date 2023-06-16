https://ria.ru/20230616/zasedanie-1878811307.html

Заседание суда по делу об утечке секретных данных Пентагона пройдет 21 июня

Заседание суда по делу об утечке секретных данных Пентагона пройдет 21 июня - РИА Новости, 16.06.2023

Заседание суда по делу об утечке секретных данных Пентагона пройдет 21 июня

Заседание суда по делу фигуранта об утечке секретных документов Пентагона Джека Тейшейры состоится 21 июня в окружном суде Бостона, штата Массачусетс, следует... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T23:40

2023-06-16T23:40

2023-06-16T23:40

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утечка материалов пентагона

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Заседание суда по делу фигуранта об утечке секретных документов Пентагона Джека Тейшейры состоится 21 июня в окружном суде Бостона, штата Массачусетс, следует из расписания заседаний судебной инстанции. "Среда, 21 июня 2023 года, Соединенные Штаты против Джека Дугласа Тейшейры", - указано в расписании. Заседание назначено на 15.45 по местному времени (22.45 мск). Отмечается, что заседание пройдет только в очном формате без возможности удаленного доступа. Ранее минюст США официально предъявил Тейшейре обвинения по шести пунктам, ему грозит до 60 лет тюрьмы, сообщает минюст США. Сливом секретных документов, по данным минюста, он занимался с января 2022 года. Наказанием по каждому пункту может стать тюремный срок до 10 лет, говорится в сообщении. Минюст добавил, что арестованный в апреле Тейшейра останется под стражей. Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса. При аресте ему вменяли две уголовные статьи.

https://ria.ru/20230616/utechka-1878500454.html

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бостон

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в мире, сша, бостон, массачусетс, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона