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Заседание суда по делу об утечке секретных данных Пентагона пройдет 21 июня - РИА Новости, 16.06.2023
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23:40 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/zasedanie-1878811307.html
Заседание суда по делу об утечке секретных данных Пентагона пройдет 21 июня
Заседание суда по делу об утечке секретных данных Пентагона пройдет 21 июня - РИА Новости, 16.06.2023
Заседание суда по делу об утечке секретных данных Пентагона пройдет 21 июня
Заседание суда по делу фигуранта об утечке секретных документов Пентагона Джека Тейшейры состоится 21 июня в окружном суде Бостона, штата Массачусетс, следует... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T23:40
2023-06-16T23:40
в мире
сша
бостон
массачусетс
министерство обороны сша
утечка материалов пентагона
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Заседание суда по делу фигуранта об утечке секретных документов Пентагона Джека Тейшейры состоится 21 июня в окружном суде Бостона, штата Массачусетс, следует из расписания заседаний судебной инстанции. "Среда, 21 июня 2023 года, Соединенные Штаты против Джека Дугласа Тейшейры", - указано в расписании. Заседание назначено на 15.45 по местному времени (22.45 мск). Отмечается, что заседание пройдет только в очном формате без возможности удаленного доступа. Ранее минюст США официально предъявил Тейшейре обвинения по шести пунктам, ему грозит до 60 лет тюрьмы, сообщает минюст США. Сливом секретных документов, по данным минюста, он занимался с января 2022 года. Наказанием по каждому пункту может стать тюремный срок до 10 лет, говорится в сообщении. Минюст добавил, что арестованный в апреле Тейшейра останется под стражей. Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса. При аресте ему вменяли две уголовные статьи.
https://ria.ru/20230616/utechka-1878500454.html
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в мире, сша, бостон, массачусетс, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона
В мире, США, Бостон, Массачусетс, Министерство обороны США, Утечка материалов Пентагона
Заседание суда по делу об утечке секретных данных Пентагона пройдет 21 июня

Заседание суда по делу фигуранта об утечке секретных документов Пентагона пройдет 21 июня

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Заседание суда по делу фигуранта об утечке секретных документов Пентагона Джека Тейшейры состоится 21 июня в окружном суде Бостона, штата Массачусетс, следует из расписания заседаний судебной инстанции.
"Среда, 21 июня 2023 года, Соединенные Штаты против Джека Дугласа Тейшейры", - указано в расписании. Заседание назначено на 15.45 по местному времени (22.45 мск).
Отмечается, что заседание пройдет только в очном формате без возможности удаленного доступа.
Ранее минюст США официально предъявил Тейшейре обвинения по шести пунктам, ему грозит до 60 лет тюрьмы, сообщает минюст США.
Сливом секретных документов, по данным минюста, он занимался с января 2022 года. Наказанием по каждому пункту может стать тюремный срок до 10 лет, говорится в сообщении. Минюст добавил, что арестованный в апреле Тейшейра останется под стражей.
Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса. При аресте ему вменяли две уголовные статьи.
Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Фигуранту дела об утечке секретных документов Пентагона утяжелили обвинения
Вчера, 02:48
 
В миреСШАБостонМассачусетсМинистерство обороны СШАУтечка материалов Пентагона
 
 
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