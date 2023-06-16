https://ria.ru/20230616/zapad-1878730351.html

Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, заявил Путин

Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, заявил Путин

Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, вваливая деньги в свою экономику, а теперь пытается Россией прикрыть свои ошибки, но не выйдет, заявил президент РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:17

2023-06-16T17:17

2023-06-16T17:33

пмэф-2023

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, вваливая деньги в свою экономику, а теперь пытается Россией прикрыть свои ошибки, но не выйдет, заявил президент РФ Владимир Путин."Они (Запад - ред.) же довели ситуацию до резкого роста инфляции. Почему? Да потому что бездумно вваливали деньги там в свою экономику, триллионами... И инфляцию подстегнули. Не мы сделали это, они сделали это ещё до всяких ситуаций на Украине. Теперь свои ошибки прикрывают тем, что надо Россию наказать - и Россию делают крайней. Нет. Так не получится", - сказал Путин на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин, в мире