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Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
17:17 16.06.2023 (обновлено: 17:33 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/zapad-1878730351.html
Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, заявил Путин
Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, заявил Путин
Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, вваливая деньги в свою экономику, а теперь пытается Россией прикрыть свои ошибки, но не выйдет, заявил президент РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:17
2023-06-16T17:33
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, вваливая деньги в свою экономику, а теперь пытается Россией прикрыть свои ошибки, но не выйдет, заявил президент РФ Владимир Путин."Они (Запад - ред.) же довели ситуацию до резкого роста инфляции. Почему? Да потому что бездумно вваливали деньги там в свою экономику, триллионами... И инфляцию подстегнули. Не мы сделали это, они сделали это ещё до всяких ситуаций на Украине. Теперь свои ошибки прикрывают тем, что надо Россию наказать - и Россию делают крайней. Нет. Так не получится", - сказал Путин на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин, В мире
Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, заявил Путин

Путин: Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, вливая деньги в свою экономику

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, вваливая деньги в свою экономику, а теперь пытается Россией прикрыть свои ошибки, но не выйдет, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Они (Запад - ред.) же довели ситуацию до резкого роста инфляции. Почему? Да потому что бездумно вваливали деньги там в свою экономику, триллионами... И инфляцию подстегнули. Не мы сделали это, они сделали это ещё до всяких ситуаций на Украине. Теперь свои ошибки прикрывают тем, что надо Россию наказать - и Россию делают крайней. Нет. Так не получится", - сказал Путин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в Потсдаме, Германия - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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10 июня, 08:00
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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