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Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, заявил Путин
Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, заявил Путин
Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, вваливая деньги в свою экономику, а теперь пытается Россией прикрыть свои ошибки, но не выйдет, заявил президент РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:17
2023-06-16T17:17
2023-06-16T17:33
пмэф-2023
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, вваливая деньги в свою экономику, а теперь пытается Россией прикрыть свои ошибки, но не выйдет, заявил президент РФ Владимир Путин."Они (Запад - ред.) же довели ситуацию до резкого роста инфляции. Почему? Да потому что бездумно вваливали деньги там в свою экономику, триллионами... И инфляцию подстегнули. Не мы сделали это, они сделали это ещё до всяких ситуаций на Украине. Теперь свои ошибки прикрывают тем, что надо Россию наказать - и Россию делают крайней. Нет. Так не получится", - сказал Путин на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин, В мире
Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, заявил Путин
Путин: Запад сам довел себя до резкого роста инфляции, вливая деньги в свою экономику