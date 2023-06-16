https://ria.ru/20230616/trevoga-1878571159.html

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 16.06.2023

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:39

2023-06-16T11:39

2023-06-16T11:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ведомства, первой тревога была объявлена в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях в 10.48 (совпадает с мск). Затем в 11.06 сигнал тревоги прозвучал в Киеве и Киевской области, через пару минут она тревога прозвучала в Хмельницкой, Черновицкой и Полтавской областях Украины, позже тревога распространилась на всю территорию страны.Как ранее сообщало ведомство, в Киеве и Киевской области воздушная тревога была объявлена во время визита делегации из ЮАР во главе с президентом Сирилом Рамафосой. Делегация прибыла на Украину, чтобы обсудить африканскую мирную миссию с Владимиром Зеленским. По данным украинского издания "Страна", африканская делегация уже приехала в город Бучу в Киевской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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