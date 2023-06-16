Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге на всей территории страны
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ведомства, первой тревога была объявлена в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях в 10.48 (совпадает с мск). Затем в 11.06 сигнал тревоги прозвучал в Киеве и Киевской области, через пару минут она тревога прозвучала в Хмельницкой, Черновицкой и Полтавской областях Украины, позже тревога распространилась на всю территорию страны.
Как ранее сообщало ведомство, в Киеве и Киевской области воздушная тревога была объявлена во время визита делегации из ЮАР во главе с президентом Сирилом Рамафосой. Делегация прибыла на Украину, чтобы обсудить африканскую мирную миссию с Владимиром Зеленским. По данным украинского издания "Страна", африканская делегация уже приехала в город Бучу в Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.