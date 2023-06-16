Оверчук рассказал про контакты с Баку и Ереваном насчет транспортных связей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Москва почти в ежедневном режиме контактирует с Баку и Ереваном по разблокировке транспортных связей между Азербайджаном и Арменией, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук. "Россия участвует в переговорах, предлагает решения, обеспечивает связь между вице-премьерами Азербайджана и Армении, площадку для диалога. Я никогда не отвечаю на вопрос, когда именно произойдет разблокирование и насколько быстро или медленно - когда стороны договорятся, тогда это и произойдет", - сказал он. Оверчук также сообщил, что обсудил с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым на полях ПМЭФ вопросы, которые остались нерешенными после встречи в Москве с коллегами из Азербайджана и Армении. "Основная работа происходит в постоянном режиме. У нас контакт с азербайджанской стороной и армянской по теме разблокирования транспортных связей едва ли не в ежедневном режиме поддерживается. Это на самом деле так. Мы постоянно общаемся – телефонные звонки, обмены файлами. Работа идет не от встречи к встрече", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках следующей встречи трехсторонней рабочей группы. Ранее Оверчук по итогам заседания рабочей группы Москвы, Баку и Еревана 2 июня отметил существенный прогресс в диалоге о разблокировании транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Москва почти в ежедневном режиме контактирует с Баку и Ереваном по разблокировке транспортных связей между Азербайджаном и Арменией, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук.
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"Россия участвует в переговорах, предлагает решения, обеспечивает связь между вице-премьерами Азербайджана и Армении, площадку для диалога. Я никогда не отвечаю на вопрос, когда именно произойдет разблокирование и насколько быстро или медленно - когда стороны договорятся, тогда это и произойдет", - сказал он.
Оверчук также сообщил, что обсудил с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым на полях ПМЭФ вопросы, которые остались нерешенными после встречи в Москве с коллегами из Азербайджана и Армении.
"Основная работа происходит в постоянном режиме. У нас контакт с азербайджанской стороной и армянской по теме разблокирования транспортных связей едва ли не в ежедневном режиме поддерживается. Это на самом деле так. Мы постоянно общаемся – телефонные звонки, обмены файлами. Работа идет не от встречи к встрече", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках следующей встречи трехсторонней рабочей группы.
Ранее Оверчук по итогам заседания рабочей группы Москвы, Баку и Еревана 2 июня отметил существенный прогресс в диалоге о разблокировании транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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