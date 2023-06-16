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Оверчук рассказал про контакты с Баку и Ереваном насчет транспортных связей

Оверчук рассказал про контакты с Баку и Ереваном насчет транспортных связей - РИА Новости, 16.06.2023

Оверчук рассказал про контакты с Баку и Ереваном насчет транспортных связей

Москва почти в ежедневном режиме контактирует с Баку и Ереваном по разблокировке транспортных связей между Азербайджаном и Арменией, заявил РИА Новости на полях РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T06:24

2023-06-16T06:24

2023-06-16T06:24

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Москва почти в ежедневном режиме контактирует с Баку и Ереваном по разблокировке транспортных связей между Азербайджаном и Арменией, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук. "Россия участвует в переговорах, предлагает решения, обеспечивает связь между вице-премьерами Азербайджана и Армении, площадку для диалога. Я никогда не отвечаю на вопрос, когда именно произойдет разблокирование и насколько быстро или медленно - когда стороны договорятся, тогда это и произойдет", - сказал он. Оверчук также сообщил, что обсудил с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым на полях ПМЭФ вопросы, которые остались нерешенными после встречи в Москве с коллегами из Азербайджана и Армении. "Основная работа происходит в постоянном режиме. У нас контакт с азербайджанской стороной и армянской по теме разблокирования транспортных связей едва ли не в ежедневном режиме поддерживается. Это на самом деле так. Мы постоянно общаемся – телефонные звонки, обмены файлами. Работа идет не от встречи к встрече", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках следующей встречи трехсторонней рабочей группы. Ранее Оверчук по итогам заседания рабочей группы Москвы, Баку и Еревана 2 июня отметил существенный прогресс в диалоге о разблокировании транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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азербайджан, армения, баку, алексей оверчук, шахин мустафаев, в мире