https://ria.ru/20230616/ssha-1878730608.html

Путин заявил, что Белый дом злоупотребляет доверием жителей США

Путин заявил, что Белый дом злоупотребляет доверием жителей США - РИА Новости, 16.06.2023

Путин заявил, что Белый дом злоупотребляет доверием жителей США

Американская экономика - великая экономика, и это заслуга американского народа, но руководство страны сегодня злоупотребляет его доверием, преследуя... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:17

2023-06-16T17:17

2023-06-16T17:32

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Американская экономика - великая экономика, и это заслуга американского народа, но руководство страны сегодня злоупотребляет его доверием, преследуя конъюнктурные политические цели и тем самым подрывая свое могущество, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ."Экономика Соединенных Штатов является одной из мировых экономик. Правда, она теперь по паритету покупательной способности уступает китайской экономике... но тем не менее, это великая экономика, это очевидная заслуга американского народа, талантливого, дееспособного. Никто этого не отрицает", - сказал Путин."Просто сегодняшнее политическое руководство злоупотребляет доверием американцев, доверием американского народа... В том числе, потому что преследуя сиюминутные конъюнктурные политические цели... они подрывают свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов", - добавил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Кирилл Волков

сша, россия, владимир путин, экономика