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Путин заявил, что Белый дом злоупотребляет доверием жителей США - РИА Новости, 16.06.2023
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17:17 16.06.2023 (обновлено: 17:32 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/ssha-1878730608.html
Путин заявил, что Белый дом злоупотребляет доверием жителей США
Путин заявил, что Белый дом злоупотребляет доверием жителей США - РИА Новости, 16.06.2023
Путин заявил, что Белый дом злоупотребляет доверием жителей США
Американская экономика - великая экономика, и это заслуга американского народа, но руководство страны сегодня злоупотребляет его доверием, преследуя... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:17
2023-06-16T17:32
пмэф-2023
сша
россия
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Американская экономика - великая экономика, и это заслуга американского народа, но руководство страны сегодня злоупотребляет его доверием, преследуя конъюнктурные политические цели и тем самым подрывая свое могущество, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ."Экономика Соединенных Штатов является одной из мировых экономик. Правда, она теперь по паритету покупательной способности уступает китайской экономике... но тем не менее, это великая экономика, это очевидная заслуга американского народа, талантливого, дееспособного. Никто этого не отрицает", - сказал Путин."Просто сегодняшнее политическое руководство злоупотребляет доверием американцев, доверием американского народа... В том числе, потому что преследуя сиюминутные конъюнктурные политические цели... они подрывают свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов", - добавил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230613/putin-1877883532.html
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сша, россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2023, США, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил, что Белый дом злоупотребляет доверием жителей США

Путин: США — великая экономика, но Белый дом злоупотребляет доверием американского народа

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Американская экономика - великая экономика, и это заслуга американского народа, но руководство страны сегодня злоупотребляет его доверием, преследуя конъюнктурные политические цели и тем самым подрывая свое могущество, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.
"Экономика Соединенных Штатов является одной из мировых экономик. Правда, она теперь по паритету покупательной способности уступает китайской экономике... но тем не менее, это великая экономика, это очевидная заслуга американского народа, талантливого, дееспособного. Никто этого не отрицает", - сказал Путин.
"Просто сегодняшнее политическое руководство злоупотребляет доверием американцев, доверием американского народа... В том числе, потому что преследуя сиюминутные конъюнктурные политические цели... они подрывают свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин оценил запас прочности экономик США и Европы
13 июня, 18:46
 
ПМЭФ-2023СШАРоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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