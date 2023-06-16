https://ria.ru/20230616/spetsoperatsiya-1878600149.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.06.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.06.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:57
2023-06-16T12:57
2023-06-16T13:21
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеКарта спецоперации на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 июня 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отразили атаки противника на Донецком и Южнодонецком направлениях. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в районе Артемовска ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону на флангах. Слаженные действия российских частей позволяют сдерживать натиск.Параллельно российские соединения ликвидировали 96 артиллерийских расчетов, 104 района скопления живой силы и техники, склад боеприпасов. Пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО перехватили 22 беспилотника и четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 444 самолета, 238 вертолетов, 4652 беспилотника, 426 зенитных ракетных комплексов, 1124 реактивные системы залпового огня, 10018 танков и других бронемашин, 5128 орудий полевой артиллерии и 10983 единицы автомобильной техники.
россия
украина
запорожская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
Карта спецоперации на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 июня 2023 года
За минувшие сутки российские подразделения успешно отразили атаки противника на Донецком и Южнодонецком направлениях. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в районе Артемовска ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону на флангах. Слаженные действия российских частей позволяют сдерживать натиск.
Параллельно российские соединения ликвидировали 96 артиллерийских расчетов, 104 района скопления живой силы и техники, склад боеприпасов. Пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО перехватили 22 беспилотника и четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 444 самолета, 238 вертолетов, 4652 беспилотника, 426 зенитных ракетных комплексов, 1124 реактивные системы залпового огня, 10018 танков и других бронемашин, 5128 орудий полевой артиллерии и 10983 единицы автомобильной техники.