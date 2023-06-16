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Тверская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве

Тверская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2023

Тверская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между Тверской и Запорожской областями в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах подписано в пятницу РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:45

2023-06-16T19:45

2023-06-16T19:45

тверская область

запорожская область

евгений балицкий

игорь руденя

пмэф 2023

тверская область

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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Тверской и Запорожской областями в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах подписано в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба регионального правительства.Документ подписали губернатор Тверской области Игорь Руденя и временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Подписанное соглашение отвечает стратегической задаче - обеспечить выход новых субъектов Российской Федерации на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг и другим параметрам жизни населения", - отметил Руденя.В рамках соглашения сторонами будут созданы условия для расширения торгово-экономических связей, установления сотрудничества между субъектами малого и среднего предпринимательства регионов.Планируется развивать отношения в сфере инвестиционной деятельности – организовывать бизнес-миссии на областные инвестплощадки, совместные форумы, межрегиональные и международные выставки, ярмарки товаров и услуг продовольственного и промышленного характера."Тверская область одной из первых пришла на помощь, когда нам было тяжело. Она оказала поддержу целому Бердянскому району – большой территории. Были отремонтированы школы, восстановлены инфраструктура ЖКХ, объекты социального и культурного значения. Сегодня мы обговорили ряд вопросов, которые будут работать в интересах Бердянской области, но как только Тверской области понадобится поддержка – мы первыми протянем руку помощи", – отметил Балицкий.Соглашение также подразумевает сотрудничество в сферах разработки и развития наукоемких производств и технологий, перспективных направлений и научных тем, осуществление взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.Кроме того, между Тверской и Запорожской областями будет налажено сотрудничество в сферах здравоохранения, образования, молодежной политики, культуры, спорта и туризма, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230616/oborudovanie-1878639344.html

https://ria.ru/20230616/aviapromyshlennost-1878706643.html

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запорожская область, евгений балицкий, игорь руденя, пмэф 2023, тверская область