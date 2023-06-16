https://ria.ru/20230616/sakhalin-1878505269.html
МГТУ им. Баумана и власти Сахалина договорились о строительстве кампуса
МГТУ им. Баумана и власти Сахалина договорились о строительстве кампуса - РИА Новости, 16.06.2023
МГТУ им. Баумана и власти Сахалина договорились о строительстве кампуса
Власти Сахалина подписали на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге соглашение с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T05:30
2023-06-16T05:30
2023-06-16T05:30
пмэф-2023
сахалин
санкт-петербург
валерий лимаренко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/96/189569655_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e1311a1cd551604c96d0e9a1703f300a.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Власти Сахалина подписали на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге соглашение с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана о научно-технологическом сотрудничестве, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Будем вместе работать над созданием кампуса мирового уровня "СахалинTech". Развивать научно-технологическое сотрудничество, выстраивать систему подготовки и профессионального роста новых кадров и создавать на Сахалине привлекательные условия для опытных и молодых ученых, а также возможности для их самореализации", – написал глава региона в Telegram-канале. Лимаренко уточнил, что одним из направлений работы кампуса станет целенаправленная подготовка специалистов по заказам работающих в регионе компаний. В результате сахалинские выпускники будут востребованы и смогут реализовать себя на малой Родине. Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230602/sakhalin-1875826925.html
сахалин
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/96/189569655_255:0:2922:2000_1920x0_80_0_0_25ed82d9fef30fa29e74db56cfee0192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, санкт-петербург, валерий лимаренко, общество
ПМЭФ-2023, Сахалин, Санкт-Петербург, Валерий Лимаренко, Общество
МГТУ им. Баумана и власти Сахалина договорились о строительстве кампуса
МГТУ им. Баумана и власти Сахалина договорились на ПМЭФ о совместном строительстве кампуса