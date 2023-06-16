https://ria.ru/20230616/sakhalin-1878505269.html

МГТУ им. Баумана и власти Сахалина договорились о строительстве кампуса

МГТУ им. Баумана и власти Сахалина договорились о строительстве кампуса - РИА Новости, 16.06.2023

МГТУ им. Баумана и власти Сахалина договорились о строительстве кампуса

Власти Сахалина подписали на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге соглашение с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T05:30

2023-06-16T05:30

2023-06-16T05:30

пмэф-2023

сахалин

санкт-петербург

валерий лимаренко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/96/189569655_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e1311a1cd551604c96d0e9a1703f300a.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Власти Сахалина подписали на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге соглашение с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана о научно-технологическом сотрудничестве, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Будем вместе работать над созданием кампуса мирового уровня "СахалинTech". Развивать научно-технологическое сотрудничество, выстраивать систему подготовки и профессионального роста новых кадров и создавать на Сахалине привлекательные условия для опытных и молодых ученых, а также возможности для их самореализации", – написал глава региона в Telegram-канале. Лимаренко уточнил, что одним из направлений работы кампуса станет целенаправленная подготовка специалистов по заказам работающих в регионе компаний. В результате сахалинские выпускники будут востребованы и смогут реализовать себя на малой Родине. Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230602/sakhalin-1875826925.html

сахалин

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, санкт-петербург, валерий лимаренко, общество