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МГТУ им. Баумана и власти Сахалина договорились о строительстве кампуса - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
05:30 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/sakhalin-1878505269.html
МГТУ им. Баумана и власти Сахалина договорились о строительстве кампуса
МГТУ им. Баумана и власти Сахалина договорились о строительстве кампуса - РИА Новости, 16.06.2023
МГТУ им. Баумана и власти Сахалина договорились о строительстве кампуса
Власти Сахалина подписали на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге соглашение с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T05:30
2023-06-16T05:30
пмэф-2023
сахалин
санкт-петербург
валерий лимаренко
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Власти Сахалина подписали на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге соглашение с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана о научно-технологическом сотрудничестве, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Будем вместе работать над созданием кампуса мирового уровня "СахалинTech". Развивать научно-технологическое сотрудничество, выстраивать систему подготовки и профессионального роста новых кадров и создавать на Сахалине привлекательные условия для опытных и молодых ученых, а также возможности для их самореализации", – написал глава региона в Telegram-канале. Лимаренко уточнил, что одним из направлений работы кампуса станет целенаправленная подготовка специалистов по заказам работающих в регионе компаний. В результате сахалинские выпускники будут востребованы и смогут реализовать себя на малой Родине. Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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сахалин, санкт-петербург, валерий лимаренко, общество
ПМЭФ-2023, Сахалин, Санкт-Петербург, Валерий Лимаренко, Общество
МГТУ им. Баумана и власти Сахалина договорились о строительстве кампуса

МГТУ им. Баумана и власти Сахалина договорились на ПМЭФ о совместном строительстве кампуса

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНовый корпус МГТУ им.Н.Э.Баумана
Новый корпус МГТУ им.Н.Э.Баумана - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Новый корпус МГТУ им.Н.Э.Баумана. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Власти Сахалина подписали на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге соглашение с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана о научно-технологическом сотрудничестве, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
«
"Будем вместе работать над созданием кампуса мирового уровня "СахалинTech". Развивать научно-технологическое сотрудничество, выстраивать систему подготовки и профессионального роста новых кадров и создавать на Сахалине привлекательные условия для опытных и молодых ученых, а также возможности для их самореализации", – написал глава региона в Telegram-канале.
Лимаренко уточнил, что одним из направлений работы кампуса станет целенаправленная подготовка специалистов по заказам работающих в регионе компаний. В результате сахалинские выпускники будут востребованы и смогут реализовать себя на малой Родине.
Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023СахалинСанкт-ПетербургВалерий ЛимаренкоОбщество
 
 
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