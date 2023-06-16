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Новгородский губернатор назвал рейтинг АСИ поводом совершенствоваться - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
13:22 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/reyting-1878614888.html
Новгородский губернатор назвал рейтинг АСИ поводом совершенствоваться
Новгородский губернатор назвал рейтинг АСИ поводом совершенствоваться - РИА Новости, 16.06.2023
Новгородский губернатор назвал рейтинг АСИ поводом совершенствоваться
Пятое место Новгородской области в рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ - повод совершенствоваться, заявил губернатор Андрей Никитин... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:22
2023-06-16T13:22
пмэф-2023
новгородская область
россия
краснодарский край
андрей никитин (политик)
агентство стратегических инициатив (аси)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Пятое место Новгородской области в рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ - повод совершенствоваться, заявил губернатор Андрей Никитин журналистам в рамках ПМЭФ. Итоги Национального рейтинга, который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), озвучены в рамках Петербургского международного экономического форума. Уже второй год подряд область занимает пятое место. Также были представлены регионы-лидеры по четырем направлениям, из которых складывается Национальный рейтинг. Новгородская область стала второй в стране в сфере "Институты для бизнеса". "Мы же понимаем, насколько изменилась ситуация для бизнеса. Для кого-то в лучшую сторону. У кого-то появились сложности. Это не только оценка общего состояния делового климата, но это и тех мер, которые мы принимаем для того, чтобы бизнес поддержать в новых условиях, в новой экономической реальности. Я очень благодарен нашим предпринимателям за такую оценку... Я благодарен Агентству стратегических инициатив, потому что коллеги очень жестко и справедливо проводят рейтинг. Для нас это повод совершенствоваться", - рассказал Никитин. По словам Никитина, ключевая ценность рейтинга – это "понимание своих слабых сторон". На ближайшем инвестиционном совете будут детально разобраны выявленные проблемные зоны. Пятое место Новгородская область разделила с Краснодарским краем. Первое место заняла Москва, второе – Татарстан, на третьем три региона – Московская, Нижегородская и Тюменская области. Национальный рейтинг рассчитывается по 67 показателям в 4 направлениях - регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего предпринимательства. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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новгородская область, россия, краснодарский край, андрей никитин (политик), агентство стратегических инициатив (аси), экономика
ПМЭФ-2023, Новгородская область, Россия, Краснодарский край, Андрей Никитин (политик), Агентство стратегических инициатив (АСИ), Экономика
Новгородский губернатор назвал рейтинг АСИ поводом совершенствоваться

Новгородский губернатор Никитин назвал рейтинг АСИ поводом совершенствоваться

© РИА Новости / Фотохост-агентство  | Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин на стенде РИА Новости
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на стенде РИА Новости
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Пятое место Новгородской области в рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ - повод совершенствоваться, заявил губернатор Андрей Никитин журналистам в рамках ПМЭФ.
Итоги Национального рейтинга, который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), озвучены в рамках Петербургского международного экономического форума. Уже второй год подряд область занимает пятое место. Также были представлены регионы-лидеры по четырем направлениям, из которых складывается Национальный рейтинг. Новгородская область стала второй в стране в сфере "Институты для бизнеса".
ПМЭФ-2023. День третий
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

Сессия Женщины в промышленном развитии: новые горизонты

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Борис Ротенберг, Основатель, руководитель программы по развитию российского автоспорта, SMP Racing в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

Работа студии радио Sputnik

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

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В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

Сессия Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений между министерством экономического развития Российской Федерации и компания-инвестор ООО Экопарк-Нижний Новгород

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

Наталья Кравченко, Директор по стратегическому развитию, Кружковое движение Национальной технологической инициативы; председатель комиссии, Общественная палата Российской Федерации и Каринэ Хабирова, Председатель попечительского совета, благотворительный фонд Территория счастья

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

Сессия Цифровой прыжок в агроиндустрии

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации и Роман Ротенберг, Первый вице-президент, Федерация хоккея России, главный тренер, Хоккейный клуб СКА, главный тренер сборной Россия 25 по хоккею

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Участница в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Мы же понимаем, насколько изменилась ситуация для бизнеса. Для кого-то в лучшую сторону. У кого-то появились сложности. Это не только оценка общего состояния делового климата, но это и тех мер, которые мы принимаем для того, чтобы бизнес поддержать в новых условиях, в новой экономической реальности. Я очень благодарен нашим предпринимателям за такую оценку... Я благодарен Агентству стратегических инициатив, потому что коллеги очень жестко и справедливо проводят рейтинг. Для нас это повод совершенствоваться", - рассказал Никитин.
По словам Никитина, ключевая ценность рейтинга – это "понимание своих слабых сторон". На ближайшем инвестиционном совете будут детально разобраны выявленные проблемные зоны.
Пятое место Новгородская область разделила с Краснодарским краем. Первое место заняла Москва, второе – Татарстан, на третьем три региона – Московская, Нижегородская и Тюменская области. Национальный рейтинг рассчитывается по 67 показателям в 4 направлениях - регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего предпринимательства.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Новгородская и Рязанская области обменяются опытом по созданию школ для одаренных детей - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Новгородская и Рязанская области обменяются опытом по созданию школ
14 июня, 16:40
 
ПМЭФ-2023Новгородская областьРоссияКраснодарский крайАндрей Никитин (политик)Агентство стратегических инициатив (АСИ)Экономика
 
 
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