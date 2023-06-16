Новгородский губернатор назвал рейтинг АСИ поводом совершенствоваться

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Пятое место Новгородской области в рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ - повод совершенствоваться, заявил губернатор Андрей Никитин журналистам в рамках ПМЭФ. Итоги Национального рейтинга, который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), озвучены в рамках Петербургского международного экономического форума. Уже второй год подряд область занимает пятое место. Также были представлены регионы-лидеры по четырем направлениям, из которых складывается Национальный рейтинг. Новгородская область стала второй в стране в сфере "Институты для бизнеса". "Мы же понимаем, насколько изменилась ситуация для бизнеса. Для кого-то в лучшую сторону. У кого-то появились сложности. Это не только оценка общего состояния делового климата, но это и тех мер, которые мы принимаем для того, чтобы бизнес поддержать в новых условиях, в новой экономической реальности. Я очень благодарен нашим предпринимателям за такую оценку... Я благодарен Агентству стратегических инициатив, потому что коллеги очень жестко и справедливо проводят рейтинг. Для нас это повод совершенствоваться", - рассказал Никитин. По словам Никитина, ключевая ценность рейтинга – это "понимание своих слабых сторон". На ближайшем инвестиционном совете будут детально разобраны выявленные проблемные зоны. Пятое место Новгородская область разделила с Краснодарским краем. Первое место заняла Москва, второе – Татарстан, на третьем три региона – Московская, Нижегородская и Тюменская области. Национальный рейтинг рассчитывается по 67 показателям в 4 направлениях - регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего предпринимательства. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на стенде РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Пятое место Новгородской области в рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ - повод совершенствоваться, заявил губернатор Андрей Никитин журналистам в рамках ПМЭФ.
Итоги Национального рейтинга, который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), озвучены в рамках Петербургского международного экономического форума. Уже второй год подряд область занимает пятое место. Также были представлены регионы-лидеры по четырем направлениям, из которых складывается Национальный рейтинг. Новгородская область стала второй в стране в сфере "Институты для бизнеса".
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
"Мы же понимаем, насколько изменилась ситуация для бизнеса. Для кого-то в лучшую сторону. У кого-то появились сложности. Это не только оценка общего состояния делового климата, но это и тех мер, которые мы принимаем для того, чтобы бизнес поддержать в новых условиях, в новой экономической реальности. Я очень благодарен нашим предпринимателям за такую оценку... Я благодарен Агентству стратегических инициатив, потому что коллеги очень жестко и справедливо проводят рейтинг. Для нас это повод совершенствоваться", - рассказал Никитин.
По словам Никитина, ключевая ценность рейтинга – это "понимание своих слабых сторон". На ближайшем инвестиционном совете будут детально разобраны выявленные проблемные зоны.
Пятое место Новгородская область разделила с Краснодарским краем. Первое место заняла Москва, второе – Татарстан, на третьем три региона – Московская, Нижегородская и Тюменская области. Национальный рейтинг рассчитывается по 67 показателям в 4 направлениях - регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего предпринимательства.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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