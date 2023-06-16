https://ria.ru/20230616/reyting-1878614888.html

Новгородский губернатор назвал рейтинг АСИ поводом совершенствоваться

Новгородский губернатор назвал рейтинг АСИ поводом совершенствоваться - РИА Новости, 16.06.2023

Новгородский губернатор назвал рейтинг АСИ поводом совершенствоваться

Пятое место Новгородской области в рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ - повод совершенствоваться, заявил губернатор Андрей Никитин... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:22

2023-06-16T13:22

2023-06-16T13:22

пмэф-2023

новгородская область

россия

краснодарский край

андрей никитин (политик)

агентство стратегических инициатив (аси)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878027649_0:77:1875:1132_1920x0_80_0_0_02758a81199d34318fb58d3693445719.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Пятое место Новгородской области в рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ - повод совершенствоваться, заявил губернатор Андрей Никитин журналистам в рамках ПМЭФ. Итоги Национального рейтинга, который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), озвучены в рамках Петербургского международного экономического форума. Уже второй год подряд область занимает пятое место. Также были представлены регионы-лидеры по четырем направлениям, из которых складывается Национальный рейтинг. Новгородская область стала второй в стране в сфере "Институты для бизнеса". "Мы же понимаем, насколько изменилась ситуация для бизнеса. Для кого-то в лучшую сторону. У кого-то появились сложности. Это не только оценка общего состояния делового климата, но это и тех мер, которые мы принимаем для того, чтобы бизнес поддержать в новых условиях, в новой экономической реальности. Я очень благодарен нашим предпринимателям за такую оценку... Я благодарен Агентству стратегических инициатив, потому что коллеги очень жестко и справедливо проводят рейтинг. Для нас это повод совершенствоваться", - рассказал Никитин. По словам Никитина, ключевая ценность рейтинга – это "понимание своих слабых сторон". На ближайшем инвестиционном совете будут детально разобраны выявленные проблемные зоны. Пятое место Новгородская область разделила с Краснодарским краем. Первое место заняла Москва, второе – Татарстан, на третьем три региона – Московская, Нижегородская и Тюменская области. Национальный рейтинг рассчитывается по 67 показателям в 4 направлениях - регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего предпринимательства. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/opyt-1878106132.html

новгородская область

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новгородская область, россия, краснодарский край, андрей никитин (политик), агентство стратегических инициатив (аси), экономика