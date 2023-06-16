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В Белгородской области сработала система ПВО - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 16.06.2023 (обновлено: 20:17 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/pvo-1878784353.html
В Белгородской области сработала система ПВО
В Белгородской области сработала система ПВО - РИА Новости, 16.06.2023
В Белгородской области сработала система ПВО
Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник самолетного типа, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:08
2023-06-16T20:17
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник самолетного типа, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "На границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал губернатор. Гладков добавил, что оперативные службы уточняют последствия на земле. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, чаще всего "прилеты" - по приграничным Шебекинскому и Грайворонскому округам.
https://ria.ru/20230616/bespilotnik-1878784047.html
белгородский район
белгородская область
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белгородский район, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сработала система ПВО

Гладков сообщил, что в Белгородском районе системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник самолетного типа, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал губернатор.
Гладков добавил, что оперативные службы уточняют последствия на земле.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, чаще всего "прилеты" - по приграничным Шебекинскому и Грайворонскому округам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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