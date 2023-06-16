https://ria.ru/20230616/psb-1878549587.html

ПСБ запустит "Магазин женских инвестиций"

ПСБ запустит "Магазин женских инвестиций" - РИА Новости, 16.06.2023

ПСБ запустит "Магазин женских инвестиций"

ПСБ, активно развивая проект "Женское лидерство в инвестициях", реализуемый под патронажем Евразийского Женского Форума, планирует запустить "Магазин женских... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:34

2023-06-16T10:34

2023-06-16T10:34

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ПСБ, активно развивая проект "Женское лидерство в инвестициях", реализуемый под патронажем Евразийского Женского Форума, планирует запустить "Магазин женских инвестиций", который помогал бы женщинам вкладывать средства в бизнес, сообщает пресс-служба банка. Такими планами поделилась старший вице-президент, директор по внешним связям и координатор проекта "Женское лидерство в инвестициях" ПСБ Вера Подгузова в ходе выступления на сессии "Женщины в промышленном развитии: новые горизонты", состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума."Наш проект "Женское лидерство в инвестициях" развивается, и одним из важных этапов станет запуск "Магазина женских инвестиций", который поможет женщинам разобраться в том, как они могли бы вкладывать средства в бизнес - в женский и не только, в расширение промышленных возможностей различных регионов, в развитие региональных экономик с акцентом на "длинных" деньгах для получения дохода в будущем, для сохранения и приумножения средств", - пояснила Подгузова.По ее словам, в настоящее время женщинам по-прежнему необходима поддержка как с точки зрения повышения финансовой грамотности, так и с точки зрения создания условий для развития карьеры, особенно в традиционно "мужских" отраслях."Есть сложившийся стереотип, что в промышленности работают преимущественно мужчины. Наибольший процент сотрудников-женщин из всех отраслей промышленности наблюдается в нефтегазовом секторе, угольной энергетике и электроэнергетики. Все остальные отрасли в меньшей степени привлекают женщин сотрудников. Эту ситуацию надо менять - давать женщинам возможность строить карьеру в промышленных направлениях, давать необходимое обучение. Также необходима поддержка женщин, которые хотят развиваться в сфере предпринимательства", - отметила Подгузова.Она добавила, что ПСБ реализует целый комплекс мер по финансовой грамотности, в число которых входит и проект "Женское лидерство в инвестициях", направленный на повышение уровня знаний женщин в области приумножения личного капитала и, как следствие, увеличение числа женщин-инвесторов на российском финансовом рынке.Участники сессии обсудили, какие меры наиболее эффективны для расширения участия женщин в промышленном развитии, в каких сферах промышленности женщины наиболее успешно реализуют себя и создают новые проекты, а также какие инициативы по расширению участия женщин в развитии промышленности могут дополнить повестку международных организаций.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/psb-1878460452.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб)