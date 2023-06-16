Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что скоро Киев прекратит использовать свою технику - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
16:31 16.06.2023 (обновлено: 17:51 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/promyshlennost-1878707287.html
Путин заявил, что скоро Киев прекратит использовать свою технику
Путин заявил, что скоро Киев прекратит использовать свою технику - РИА Новости, 16.06.2023
Путин заявил, что скоро Киев прекратит использовать свою технику
Украина в ходе специальной военной операции скоро перестанет использовать свою технику, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:31
2023-06-16T17:51
пмэф-2023
россия
киев
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_0:36:3324:1906_1920x0_80_0_0_2db41f8969586774fd450553e2564beb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина в ходе специальной военной операции скоро перестанет использовать свою технику, заявил президент России Владимир Путин."Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, ничего не остается. Все, на чем они воюют, все, что используют, это извне приносят. Так много не навоюешь", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230616/nastuplenie-1878709748.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_9be9a20464b4110229f3c38d7af711fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Киев, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил, что скоро Киев прекратит использовать свою технику

Путин заявил, что вся военная техника Киева принесена извне, так не добиться успеха

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина в ходе специальной военной операции скоро перестанет использовать свою технику, заявил президент России Владимир Путин.
"Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, ничего не остается. Все, на чем они воюют, все, что используют, это извне приносят. Так много не навоюешь", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
У Киева нет шансов в контрнаступлении, заявил Путин
Вчера, 16:35
 
ПМЭФ-2023РоссияКиевВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала