https://ria.ru/20230616/promyshlennost-1878707287.html

Путин заявил, что скоро Киев прекратит использовать свою технику

Путин заявил, что скоро Киев прекратит использовать свою технику - РИА Новости, 16.06.2023

Путин заявил, что скоро Киев прекратит использовать свою технику

Украина в ходе специальной военной операции скоро перестанет использовать свою технику, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:31

2023-06-16T16:31

2023-06-16T17:51

пмэф-2023

россия

киев

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина в ходе специальной военной операции скоро перестанет использовать свою технику, заявил президент России Владимир Путин."Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, ничего не остается. Все, на чем они воюют, все, что используют, это извне приносят. Так много не навоюешь", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, владимир путин, экономика