https://ria.ru/20230616/promyshlennost-1878707287.html
Путин заявил, что скоро Киев прекратит использовать свою технику
Путин заявил, что скоро Киев прекратит использовать свою технику - РИА Новости, 16.06.2023
Путин заявил, что скоро Киев прекратит использовать свою технику
Украина в ходе специальной военной операции скоро перестанет использовать свою технику, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:31
2023-06-16T16:31
2023-06-16T17:51
пмэф-2023
россия
киев
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина в ходе специальной военной операции скоро перестанет использовать свою технику, заявил президент России Владимир Путин."Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, ничего не остается. Все, на чем они воюют, все, что используют, это извне приносят. Так много не навоюешь", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Киев, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил, что скоро Киев прекратит использовать свою технику
Путин заявил, что вся военная техника Киева принесена извне, так не добиться успеха
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина в ходе специальной военной операции скоро перестанет использовать свою технику, заявил президент России Владимир Путин.
"Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, ничего не остается. Все, на чем они воюют, все, что используют, это извне приносят. Так много не навоюешь", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
У Киева нет шансов в контрнаступлении, заявил Путин