В Вологодской области планируется запустить производство жиростойкой бумаги

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Производство жиростойкой бумаги планируется запустить на Сокольском ЦБК в Вологодской области, инвестиции в проект составят 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и президент ПАО "Сегежа Групп" Михаил Шамолин подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. "Проект предполагает строительство современной бумагоделательной машины. Она существенно увеличит существующие мощности Сокольского ЦБК и позволит запустить производство новой продукции – жиростойкой небеленой бумаги, широко востребованной в пищевой промышленности и ресторанном бизнесе. Это классический пример импортозамещающих технологий. Планируемый объем инвестиций в рамках проекта составляет 15 миллиардов рублей", - отметил Кувшинников. Планируется создание 300 новых рабочих. Проект также предусматривает улучшение экологических показателей работы комбината в Соколе - за счет строительства локальных очистных сооружений и модернизации ТЭЦ № 2. "Сегежа Групп" - крупнейший лесопользователь в России, занимающий по объемам выпускаемой продукции одно из ведущих мест в мире. В Вологодской области работают несколько предприятий холдинга, среди которых "Сокольский ДОК", "ЛПК "Кипелово", "Сокольский ЦБК" и "Сокол СиЭлТи". Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Производство жиростойкой бумаги планируется запустить на Сокольском ЦБК в Вологодской области, инвестиции в проект составят 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и президент ПАО "Сегежа Групп" Михаил Шамолин подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Вчера, 23:33
"Проект предполагает строительство современной бумагоделательной машины. Она существенно увеличит существующие мощности Сокольского ЦБК и позволит запустить производство новой продукции – жиростойкой небеленой бумаги, широко востребованной в пищевой промышленности и ресторанном бизнесе. Это классический пример импортозамещающих технологий. Планируемый объем инвестиций в рамках проекта составляет 15 миллиардов рублей", - отметил Кувшинников.
Планируется создание 300 новых рабочих. Проект также предусматривает улучшение экологических показателей работы комбината в Соколе - за счет строительства локальных очистных сооружений и модернизации ТЭЦ № 2.
"Сегежа Групп" - крупнейший лесопользователь в России, занимающий по объемам выпускаемой продукции одно из ведущих мест в мире. В Вологодской области работают несколько предприятий холдинга, среди которых "Сокольский ДОК", "ЛПК "Кипелово", "Сокольский ЦБК" и "Сокол СиЭлТи".
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
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