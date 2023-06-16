https://ria.ru/20230616/proizvodstvo-1878494079.html

В Вологодской области планируется запустить производство жиростойкой бумаги

В Вологодской области планируется запустить производство жиростойкой бумаги - РИА Новости, 16.06.2023

В Вологодской области планируется запустить производство жиростойкой бумаги

Производство жиростойкой бумаги планируется запустить на Сокольском ЦБК в Вологодской области, инвестиции в проект составят 15 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T00:16

2023-06-16T00:16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Производство жиростойкой бумаги планируется запустить на Сокольском ЦБК в Вологодской области, инвестиции в проект составят 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и президент ПАО "Сегежа Групп" Михаил Шамолин подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. "Проект предполагает строительство современной бумагоделательной машины. Она существенно увеличит существующие мощности Сокольского ЦБК и позволит запустить производство новой продукции – жиростойкой небеленой бумаги, широко востребованной в пищевой промышленности и ресторанном бизнесе. Это классический пример импортозамещающих технологий. Планируемый объем инвестиций в рамках проекта составляет 15 миллиардов рублей", - отметил Кувшинников. Планируется создание 300 новых рабочих. Проект также предусматривает улучшение экологических показателей работы комбината в Соколе - за счет строительства локальных очистных сооружений и модернизации ТЭЦ № 2. "Сегежа Групп" - крупнейший лесопользователь в России, занимающий по объемам выпускаемой продукции одно из ведущих мест в мире. В Вологодской области работают несколько предприятий холдинга, среди которых "Сокольский ДОК", "ЛПК "Кипелово", "Сокольский ЦБК" и "Сокол СиЭлТи". Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878492130.html

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экономика, технологии, вологодская область, россия, олег кувшинников, михаил шамолин