https://ria.ru/20230616/pozhar-1878535536.html

Экипаж горящего в Приморье судна загерметизировал очаг возгорания

Экипаж горящего в Приморье судна загерметизировал очаг возгорания - РИА Новости, 16.06.2023

Экипаж горящего в Приморье судна загерметизировал очаг возгорания

Экипаж горящего в Приморье иностранного судна Beks Force загерметизировал очаг возгорания в машинном отделении, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:36

2023-06-16T09:36

2023-06-16T09:36

происшествия

индия

находка

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Экипаж горящего в Приморье иностранного судна Beks Force загерметизировал очаг возгорания в машинном отделении, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. Ранее источник сообщил РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит у берегов Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, пожар начался на судне в 85 километрах южнее Находки, когда оно шло из Китая в порт Восточный. На борту находятся 24 члена экипажа, пострадали два человека, они эвакуированы и доставляются на берег. Остальные члены экипажа отказались от эвакуации. Судно на плаву. Председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов сообщил РИА Новости, что пожар произошел в машинном отделении. Судно шло пустое на погрузку угля в порт Восточный. Дедвейт сухогруза - 180 тысяч тонн. Длина - около 300 метров. Судовладелец турецкий, экипаж - граждане Индии. "Получено сообщение о терпящем бедствие - неконтролируемый пожар в машинном отделении - судне Beks Force. 24 человека экипажа, двое пострадавших. Судно находится в заливе Петра Великого в 24 милях от мыса Поворотный… В 04.25 мск поступила информация, что Beks Force требуется помощь в тушении пожара, пожар вышел из-под контроля. Экипаж загерметизировал очаг возгорания в машинном отделении и включил систему объемного пожаротушения, одновременно охлаждаются смежные переборки", - сказал Кравченко. По его словам, суда, находящиеся рядом в заливе Петра Великого, направлены на помощь. Теплоход "Платон" назначен командиром на месте действия. От "Морспасслужбы" вышел буксир "Бэй" с противопожарным оборудованием, из порта Находка - судно "Светломор-3" Приморского филиала спасслужбы. Также к сухогрузу следует буксир "Александр Козицын" из Находки. Кравченко также добавил, что, по информации капитана Beks Force, экипаж в эвакуации не нуждается.

https://ria.ru/20230616/razliv-1878527580.html

индия

находка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, индия, находка