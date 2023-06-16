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Экипаж горящего в Приморье судна загерметизировал очаг возгорания - РИА Новости, 16.06.2023
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09:36 16.06.2023
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Экипаж горящего в Приморье судна загерметизировал очаг возгорания
Экипаж горящего в Приморье судна загерметизировал очаг возгорания - РИА Новости, 16.06.2023
Экипаж горящего в Приморье судна загерметизировал очаг возгорания
Экипаж горящего в Приморье иностранного судна Beks Force загерметизировал очаг возгорания в машинном отделении, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:36
2023-06-16T09:36
происшествия
индия
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Экипаж горящего в Приморье иностранного судна Beks Force загерметизировал очаг возгорания в машинном отделении, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. Ранее источник сообщил РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит у берегов Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, пожар начался на судне в 85 километрах южнее Находки, когда оно шло из Китая в порт Восточный. На борту находятся 24 члена экипажа, пострадали два человека, они эвакуированы и доставляются на берег. Остальные члены экипажа отказались от эвакуации. Судно на плаву. Председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов сообщил РИА Новости, что пожар произошел в машинном отделении. Судно шло пустое на погрузку угля в порт Восточный. Дедвейт сухогруза - 180 тысяч тонн. Длина - около 300 метров. Судовладелец турецкий, экипаж - граждане Индии. "Получено сообщение о терпящем бедствие - неконтролируемый пожар в машинном отделении - судне Beks Force. 24 человека экипажа, двое пострадавших. Судно находится в заливе Петра Великого в 24 милях от мыса Поворотный… В 04.25 мск поступила информация, что Beks Force требуется помощь в тушении пожара, пожар вышел из-под контроля. Экипаж загерметизировал очаг возгорания в машинном отделении и включил систему объемного пожаротушения, одновременно охлаждаются смежные переборки", - сказал Кравченко. По его словам, суда, находящиеся рядом в заливе Петра Великого, направлены на помощь. Теплоход "Платон" назначен командиром на месте действия. От "Морспасслужбы" вышел буксир "Бэй" с противопожарным оборудованием, из порта Находка - судно "Светломор-3" Приморского филиала спасслужбы. Также к сухогрузу следует буксир "Александр Козицын" из Находки. Кравченко также добавил, что, по информации капитана Beks Force, экипаж в эвакуации не нуждается.
https://ria.ru/20230616/razliv-1878527580.html
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Ольга Фомченкова
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происшествия, индия, находка
Происшествия, Индия, Находка
Экипаж горящего в Приморье судна загерметизировал очаг возгорания

Росморречфлот: в Приморье экипаж судна Beks Force загерметизировал очаг возгорания

© РИА Новости / А. КудряПорт города Находка. Приморский край
Порт города Находка. Приморский край - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / А. Кудря
Порт города Находка. Приморский край. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Экипаж горящего в Приморье иностранного судна Beks Force загерметизировал очаг возгорания в машинном отделении, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит у берегов Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, пожар начался на судне в 85 километрах южнее Находки, когда оно шло из Китая в порт Восточный. На борту находятся 24 члена экипажа, пострадали два человека, они эвакуированы и доставляются на берег. Остальные члены экипажа отказались от эвакуации. Судно на плаву. Председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов сообщил РИА Новости, что пожар произошел в машинном отделении. Судно шло пустое на погрузку угля в порт Восточный. Дедвейт сухогруза - 180 тысяч тонн. Длина - около 300 метров. Судовладелец турецкий, экипаж - граждане Индии.
«
"Получено сообщение о терпящем бедствие - неконтролируемый пожар в машинном отделении - судне Beks Force. 24 человека экипажа, двое пострадавших. Судно находится в заливе Петра Великого в 24 милях от мыса Поворотный… В 04.25 мск поступила информация, что Beks Force требуется помощь в тушении пожара, пожар вышел из-под контроля. Экипаж загерметизировал очаг возгорания в машинном отделении и включил систему объемного пожаротушения, одновременно охлаждаются смежные переборки", - сказал Кравченко.
По его словам, суда, находящиеся рядом в заливе Петра Великого, направлены на помощь. Теплоход "Платон" назначен командиром на месте действия. От "Морспасслужбы" вышел буксир "Бэй" с противопожарным оборудованием, из порта Находка - судно "Светломор-3" Приморского филиала спасслужбы. Также к сухогрузу следует буксир "Александр Козицын" из Находки.
Кравченко также добавил, что, по информации капитана Beks Force, экипаж в эвакуации не нуждается.
Сотрудник морской спасательной службы - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Признаков разлива топлива у горящего в Приморье судна Beks Force нет
Вчера, 09:05
 
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