https://ria.ru/20230616/potentsial-1878774901.html

В НАТО не увидели смысла менять свой ядерный потенциал

В НАТО не увидели смысла менять свой ядерный потенциал - РИА Новости, 16.06.2023

В НАТО не увидели смысла менять свой ядерный потенциал

НАТО не видит каких-либо изменений в ядерном потенциале России, которые потребовали бы изменения собственного потенциала Североатлантического альянса, заявил... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:14

2023-06-16T19:14

2023-06-16T19:14

россия

брюссель

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. НАТО не видит каких-либо изменений в ядерном потенциале России, которые потребовали бы изменения собственного потенциала Североатлантического альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран блока. "Мы внимательно следим за тем, что делает Россия, остаемся бдительными. В то же время, мы не видим каких-либо изменений в позиционировании ядерного потенциала России, которые бы потребовали изменения нашего потенциала", - сказал он. В пятницу в рамках заседания глав минобороны НАТО прошла встреча Группы ядерного планирования альянса.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

россия

брюссель

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2023

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россия, брюссель, йенс столтенберг, нато