https://ria.ru/20230616/potentsial-1878774901.html
В НАТО не увидели смысла менять свой ядерный потенциал
В НАТО не увидели смысла менять свой ядерный потенциал - РИА Новости, 16.06.2023
В НАТО не увидели смысла менять свой ядерный потенциал
НАТО не видит каких-либо изменений в ядерном потенциале России, которые потребовали бы изменения собственного потенциала Североатлантического альянса, заявил... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:14
2023-06-16T19:14
2023-06-16T19:14
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. НАТО не видит каких-либо изменений в ядерном потенциале России, которые потребовали бы изменения собственного потенциала Североатлантического альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран блока. "Мы внимательно следим за тем, что делает Россия, остаемся бдительными. В то же время, мы не видим каких-либо изменений в позиционировании ядерного потенциала России, которые бы потребовали изменения нашего потенциала", - сказал он. В пятницу в рамках заседания глав минобороны НАТО прошла встреча Группы ядерного планирования альянса.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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россия, брюссель, йенс столтенберг, нато
Россия, Брюссель, Йенс Столтенберг, НАТО
В НАТО не увидели смысла менять свой ядерный потенциал
Столтенберг: НАТО пока не видит необходимости менять свой ядерный потенциал из-за России
БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. НАТО не видит каких-либо изменений в ядерном потенциале России, которые потребовали бы изменения собственного потенциала Североатлантического альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран блока.
"Мы внимательно следим за тем, что делает Россия, остаемся бдительными. В то же время, мы не видим каких-либо изменений в позиционировании ядерного потенциала России, которые бы потребовали изменения нашего потенциала", - сказал он.
В пятницу в рамках заседания глав минобороны НАТО прошла встреча Группы ядерного планирования альянса.
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