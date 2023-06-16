https://ria.ru/20230616/pomosch-1878565392.html

Новгородец купил стиральные машины для госпиталя в Луганске

Новгородец купил стиральные машины для госпиталя в Луганске - РИА Новости, 16.06.2023

Новгородец купил стиральные машины для госпиталя в Луганске

Новгородец Дмитрий Царев приобрел четыре стиральных машины для военного госпиталя в Луганске, сообщил в телеграм-канале "СВОих не бросаем" предприниматель Павел РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:24

2023-06-16T11:24

2023-06-16T11:24

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луганск

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Новгородец Дмитрий Царев приобрел четыре стиральных машины для военного госпиталя в Луганске, сообщил в телеграм-канале "СВОих не бросаем" предприниматель Павел Гальченко. Отмечается, что в военном госпитале сейчас проходят лечение бойцы из 1008-го полка. Военнослужащие были призваны из Новгородской области. Гальченко обратился к бизнесменам с просьбой собрать для бойцов необходимую помощь. Откликнулся предприниматель Царев, который и до этого помогал фронту – покупал генераторы, инструменты, оплачивал ремонт машин. "И сейчас Дмитрий по личной инициативе приобрел 4 стиральных машины для госпиталя, и 18го они будут в Великом Новгороде! И мы их доставим в Луганск!" - сообщил Гальченко. Кроме того, к отправке в зону проведения специальной военной операции готовятся две бани для 234-го полка. Их изготовили предприниматели из города Пестово Новгородской области. Бани будут полностью укомплектованы всем необходимым и готовы к сборке.

https://ria.ru/20230615/pomosch-1878444540.html

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Екатерина Зайцева

луганск, новгородская область, великий новгород, общество