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Новгородец купил стиральные машины для госпиталя в Луганске - РИА Новости, 16.06.2023
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11:24 16.06.2023
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Новгородец купил стиральные машины для госпиталя в Луганске
Новгородец купил стиральные машины для госпиталя в Луганске - РИА Новости, 16.06.2023
Новгородец купил стиральные машины для госпиталя в Луганске
Новгородец Дмитрий Царев приобрел четыре стиральных машины для военного госпиталя в Луганске, сообщил в телеграм-канале "СВОих не бросаем" предприниматель Павел РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:24
2023-06-16T11:24
надежные люди
луганск
новгородская область
великий новгород
общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Новгородец Дмитрий Царев приобрел четыре стиральных машины для военного госпиталя в Луганске, сообщил в телеграм-канале "СВОих не бросаем" предприниматель Павел Гальченко. Отмечается, что в военном госпитале сейчас проходят лечение бойцы из 1008-го полка. Военнослужащие были призваны из Новгородской области. Гальченко обратился к бизнесменам с просьбой собрать для бойцов необходимую помощь. Откликнулся предприниматель Царев, который и до этого помогал фронту – покупал генераторы, инструменты, оплачивал ремонт машин. "И сейчас Дмитрий по личной инициативе приобрел 4 стиральных машины для госпиталя, и 18го они будут в Великом Новгороде! И мы их доставим в Луганск!" - сообщил Гальченко. Кроме того, к отправке в зону проведения специальной военной операции готовятся две бани для 234-го полка. Их изготовили предприниматели из города Пестово Новгородской области. Бани будут полностью укомплектованы всем необходимым и готовы к сборке.
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луганск, новгородская область, великий новгород, общество
Надежные люди, Луганск, Новгородская область, Великий Новгород, Общество
Новгородец купил стиральные машины для госпиталя в Луганске

Житель Великого Новгорода купил четыре стиральных машины для военного госпиталя в Луганске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБуква Z стекле машины
Буква Z стекле машины - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Буква Z стекле машины. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Новгородец Дмитрий Царев приобрел четыре стиральных машины для военного госпиталя в Луганске, сообщил в телеграм-канале "СВОих не бросаем" предприниматель Павел Гальченко.
Отмечается, что в военном госпитале сейчас проходят лечение бойцы из 1008-го полка. Военнослужащие были призваны из Новгородской области. Гальченко обратился к бизнесменам с просьбой собрать для бойцов необходимую помощь. Откликнулся предприниматель Царев, который и до этого помогал фронту – покупал генераторы, инструменты, оплачивал ремонт машин.
"И сейчас Дмитрий по личной инициативе приобрел 4 стиральных машины для госпиталя, и 18го они будут в Великом Новгороде! И мы их доставим в Луганск!" - сообщил Гальченко.
Кроме того, к отправке в зону проведения специальной военной операции готовятся две бани для 234-го полка. Их изготовили предприниматели из города Пестово Новгородской области. Бани будут полностью укомплектованы всем необходимым и готовы к сборке.
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Надежные людиЛуганскНовгородская областьВеликий НовгородОбщество
 
 
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