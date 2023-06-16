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Новгородец купил стиральные машины для госпиталя в Луганске
Новгородец купил стиральные машины для госпиталя в Луганске - РИА Новости, 16.06.2023
Новгородец купил стиральные машины для госпиталя в Луганске
Новгородец Дмитрий Царев приобрел четыре стиральных машины для военного госпиталя в Луганске, сообщил в телеграм-канале "СВОих не бросаем" предприниматель Павел РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:24
2023-06-16T11:24
2023-06-16T11:24
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Новгородец Дмитрий Царев приобрел четыре стиральных машины для военного госпиталя в Луганске, сообщил в телеграм-канале "СВОих не бросаем" предприниматель Павел Гальченко. Отмечается, что в военном госпитале сейчас проходят лечение бойцы из 1008-го полка. Военнослужащие были призваны из Новгородской области. Гальченко обратился к бизнесменам с просьбой собрать для бойцов необходимую помощь. Откликнулся предприниматель Царев, который и до этого помогал фронту – покупал генераторы, инструменты, оплачивал ремонт машин. "И сейчас Дмитрий по личной инициативе приобрел 4 стиральных машины для госпиталя, и 18го они будут в Великом Новгороде! И мы их доставим в Луганск!" - сообщил Гальченко. Кроме того, к отправке в зону проведения специальной военной операции готовятся две бани для 234-го полка. Их изготовили предприниматели из города Пестово Новгородской области. Бани будут полностью укомплектованы всем необходимым и готовы к сборке.
https://ria.ru/20230615/pomosch-1878444540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, новгородская область, великий новгород, общество
Надежные люди, Луганск, Новгородская область, Великий Новгород, Общество
Новгородец купил стиральные машины для госпиталя в Луганске
Житель Великого Новгорода купил четыре стиральных машины для военного госпиталя в Луганске